加强畜牧兽医队伍建设促进畜牧业大发展

来源：搜论文知识网位置：畜牧科学论文时间：2017-09-22 14:22

畜牧业的发展需要一支高素质的畜牧人才队伍，随着农村畜牧业产值比重的大幅提高，农村畜牧兽医队伍对畜禽生产的重要性越来越突出，本文对存在问题提出相应的解决措施。

《畜牧兽医科学》是中国农业机械化科学研究院主管的国家级学术杂志，国内外公开发行。主要报道我国畜牧兽医行业的新动态、畜牧兽医科研成果，以及畜牧养殖、生产实践、临床案例、遗传育种和疫病防制等内容。本刊注重理论与实践结合，兼顾科学技术普及与提高。主要栏目：试验研究、综述与专论、畜禽养殖科学、兽医临床科学、防疫与检疫、动物保健、饲料与牧草开发、畜牧经济，科技成果简报等。

随着农业产业结构调整的不断深入，畜牧业在农业产业结构中的比重越来越大，所占地位也越来越突出。2009年，四川省会东县畜牧业产值达15.2亿元，占农业生产总值的40.3%，全县农业人口人均畜牧业收入近3 800元，畜牧业已成为全县农民增收致富的重要渠道。然而在畜牧业发展不断壮大、效益渐好的今天，由于畜禽流通的快速发展，畜禽疫病仍在零星暴发，严重影响并制约了农村养殖业的经济效益。畜牧业服务体系建设滞后的问题也日益凸现，为保障畜牧业稳步快速发展，完善和健全畜牧兽医队伍建设对保障农村畜牧业的持续发展显得尤为迫切和必要。

1基本情况

四川省会东县下辖53个乡镇，318个村委会，

1 805个村民小组，农业人口40.14万。全县共有从事畜牧兽医服务的专兼职技术人员168人，2009年四畜存栏166.2万头(匹、只)，农业人口人均占有4头(匹、只)，从事畜牧兽医人员人均担负着9 890多头(匹、只)畜禽的疫病防治、畜牧科技推广任务。

2存在的问题

(1)基层基础设施与业务水平差。由于人员少、区域广，乡村社区疫病防治和畜牧科技推广任务较为繁重，有时部分乡级畜牧兽医科技人员还被抽去包村挂点搞行政事务。大部分乡镇连村级防疫员都没有，春秋两季防疫工作只能临时找人开展。而防疫员都未受过专业培训，业务技能差，在防疫注射过程中，常存在注射部位、注射剂量掌握不准，发生注射反应不会处理，疫情不能按程序及时上报，因而部分群众不愿接受防疫注射，造成疫病流行;另外，由于疫苗从厂家到畜体经过的环节太多，尽管省、州、县、乡都有较好的冷藏设备保存疫苗，但到村委会的保存条件就很差，加之人少工作量大，因此防疫工作时间拖得过长，导致疫苗在常温下存放的时间过长，疫苗效价降低，免疫失败。

(2)技术人员知识老化。一些基层的兽医工作者，很多没有经过专业学校系统培训。而从畜牧专业学校毕业的人员，多数在县级或较大的乡镇工作，由于缺乏进修和技术更新，知识严重老化。目前，乡镇防疫技术力量薄弱，很难承担繁重的疫病防治工作任务，堵、防、检、控等综合措施的落实缺乏应有的人员和技术支撑。

(3)待遇低，队伍不稳定。首先，由于基层防疫机构工作条件艰苦，待遇较差，多数乡镇目前连村兽医都没有设置，遇到春秋两季防疫工作只能临时找人开展，所以队伍不稳定，全年工作仅限春秋两次防疫注射。其次，由于基层机构的基础设施较差，多年来大都是“一支针管鸡鸭全打”，仪器设备基本上没有。再次，在改革中由于只看到基层站存在的问题，不对兽医工作进行深入的调查研究，忽视了基层兽医管理机构在公益服务方面的特殊性，而视同于一般性农业技术推广机构，采取“一刀切”的做法，简单对基层站进行撤并了事，致使大量兽医基础性工作无法正常开展，动物防疫和畜产品安全隐患严重。基层防疫组织和队伍不稳，经费得不到保障，防疫工作的机制问题没有解决，使动物防疫的基础受到动摇。

3建议

(1)加强基层动物防疫机构建设。根据经营性服务和公益性职能分开的原则，积极推进乡镇畜牧兽医站改革。由乡镇或区域设立畜牧兽医站，工作人员、业务经费等由县级兽医行政主管部门统一管理，担任动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能。

(2)加强兽医队伍建设和培养专业人才。切实加强兽医工作能力建设，重视和加强兽医教育，保证人力资源储备，提高从业人员素质，完善动物疫病控制手段，建立健全风险评估机制，提高科学防控疫病能力。

(3)抓好畜牧兽医队伍建设，充实乡级畜牧兽医专业技术人员，发展村级兽医。按自然村50～100户农户设一个畜牧兽医科技协管员(最好是村民小组组长)，通过定期培训使他们逐步掌握疫病防治的基本技能、畜牧饲养管理、畜牧科技推广等方面的知识;为每个村民小组配一套免疫注射器械。这样，村级兽医和村民小组畜牧兽医科技协管员可以大大缩短防疫注射时间，缩短疫苗在防疫过程中的周转时间，每次的防疫注射时间缩短到2～3周，这样疫苗效价和防疫密度才会得以保障。

(4)加强村、乡、县畜牧兽医人员的联系和交流。村级兽医人员和村民小组的畜牧兽医科技协管员可以及时把本地的畜禽产品流通情况、疫情及时反馈到村、乡、县，以便县乡畜牧兽医部门采取相应的监控措施，做到疫情及时上报，疫病不出村，畜禽流通情况随时掌握的运作机制，上级主管部门也可将畜产品信息及周边地区的疫情信息，通过村级兽医和村民小组畜牧兽医科技协管员即时反馈到农户家中，共同作出相应的销售决策或预防措施。

(5)加强村社畜牧兽医科技协管员对实用技术的宣传和推广力度。通过村兽医和社民小组畜牧兽医科技协管员大力宣传与推广种草养畜、秸秆氨化、青贮饲料制作、饲料生喂、种羊串换、科学养驴、猪品种改良和厩舍改造等实用技术，从而使畜牧业完成从量的增加转化到质量和效益提升的飞跃，使之走向稳定健康、产业化方向发展的良性轨道，从而使畜牧业真正成为会东县农民增收、农业增效、财政增长的支柱产业。

总之，加快畜牧兽医管队伍建设，提高重大动物疫病防控能力和公共卫生安全水平是我们面临的紧迫任务，只有进一步提高畜牧队伍的业务技能和水平，促进我县动物卫生工作全面发展，才能不断提高我县动物卫生及其产品的安全水平。

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