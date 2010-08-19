牛巴氏杆菌病的特性与防治措施

来源：搜论文知识网位置：畜牧科学论文时间：2017-09-22 14:12

牛巴氏杆菌病是一种水牛易发疾病，传染性很强，本文首先分析了牛巴氏杆菌病的临床特点，随后提出了预防措施。

《安徽畜牧兽医》是由安徽省畜牧兽医学会 安徽省饲料工业协会主办的期刊。是安徽省畜牧兽医学会和饲料工业协会主办的专业性期刊，主要内容有畜牧论坛、政策法规、畜牧生产、饲料天地、疫病防治、行业动态、人与企业、致富金钥匙、供求互联网、动物趣园。融知识性、前瞻性、实用性于一体，突出市场经济和信息时代的特点，深受业内人士的欢迎。

对牛巴氏杆菌病的病原、流行特点、临床症状与诊断方法进行总结,并提出综合防治措施,以为牛巴氏杆菌的防治提供参考。

牛巴氏杆菌病也称牛出败,是由多杀性巴氏杆菌(也有溶血性巴氏杆菌)引起的急性传染病。其致病菌存在于病畜的全身各组织、体液、分泌物及排泄物中,经消化道和呼吸道感染,给牛的养殖造成影响。笔者结合实践工作,就牛巴氏杆菌病的防治进行探讨,以供借鉴。

1流行病学

牛巴氏杆菌病除侵害野生反刍动物外,主要发生于各种年龄的牛,水牛易感性更高;病畜和带菌动物是该病的传染源,尤其是带菌动物,包括健康带菌和病愈后带菌。该病可通过直接接触和间接接触传播,如水牛往往因饮用病牛饮过的水洼及抛弃病畜尸体河川的水而感染,外源性传染多经消化道,其次是呼吸道,偶尔可经皮肤黏膜的损伤或吸血虫的叮咬而传播[1]。该病常见于春、秋放牧的牛,呈散发,有时呈地方性流行,热带比温带地区多发,天气变化、受凉、赶运、运输后,常见散发病例,也可见较大范围的流行;病毒和霉形体的原发感染也可成为巴氏杆菌继发感染的诱因。

2临床症状

牛眼结膜充血、出血,呼吸困难,心跳加快,运动失调;死后肛门和鼻口有少量出血。病程稍长的一般在数小时至2d内死亡,主要表现为高热,反刍停止,流涎,流泪,有黏液性鼻液流出,咳嗽,呼吸困难,卧地不起,最后死亡。牛巴氏杆菌病潜伏期限1～7d,多数2～5d,病牛早期体温高达40～42℃,离群垂头站立或卧地不起,被毛粗乱,鼻镜干燥,食欲减退。根据临床症状,可将牛出败分为败血型、水肿型和肺炎型3种[2]:①败血型。病牛体温升高至41～42℃,精神萎顿、食欲不振、心跳加快,常来不及查清病因和治疗就死亡。②水肿型。除有体温升高、不吃食、不反刍等症状外,最明显的症状是头颈、咽喉等部位发生炎性水肿,水肿还可蔓延到前胸、舌及周围组织,病牛常卧地不起,呼吸极度困难,常因此而窒息死亡。③肺炎型。病牛主要表现为体温升高,发生胸膜肺炎,病牛呼吸困难,伴有痛苦的咳嗽,鼻孔常有黏液脓性鼻液流出,严重病牛呼吸困难,头颈前伸,张口呼吸,肺炎型病程较长,常拖至1周以上。

3剖检变化

病牛尸体剖检时以呼吸道损害较明显,鼻窦和副鼻窦里充满黏脓性渗出物,鼻、喉、气管等上呼吸道黏膜卡他性炎症;支气管黏膜肿胀、充血、出血,附有纤维素团块;肺内有坏死灶,有结缔组织囊包围,界限明显,肺小叶间浆液浸润,纵膈和支气管淋巴结肿胀,出血;真胃黏膜出血;肠道黏膜肿胀,出血。

4诊断

4.1临床诊断

根据患病动物的临床表现及流行病学资料,可初步诊断为疑似巴氏杆菌病。

4.2实验室诊断

细菌学检查,无菌采集病死牛的肝脏、脾脏、淋巴结等病料,分别接种马丁血琼脂平板,置于37℃培养箱中培养18～24h,长出圆形突起米粒大小、灰白色半透明的菌落。将分离菌涂片、染色,镜检可见革兰氏阴性短杆菌,美兰染色为两极浓染的椭圆形小杆菌。经生化试验证明,分离菌能分解葡萄糖、果糖、蔗糖、甘露醇、乳糖,产酸不产气;该菌不发酵乳糖、鼠李糖、麦芽糖、山梨醇。经生化试验鉴定,分离菌为牛的多杀性巴氏杆菌。对分离菌用环丙沙星、新霉素、庆大霉素、头孢唑啉、丁胺卡那、罗红霉素、左旋氧氟沙星、阿莫西林和四环素进行药敏试验,结果表明,分离菌对罗红霉素和左旋氧氟沙星具有抗药性,对其他7种药物都较敏感。根据发病情况、临床症状、剖检变化及实验室诊断,可确诊为牛巴氏杆菌病[3]。

5防治

5.1紧急预防接种

发生牛巴氏杆菌病后,对疫点、疫区的牛及易感动物进行紧急预防接种疫苗,防止扩散。对经常发生该病的地区,每年在春、秋两季要定时注射疫苗[4]。

5.2治疗

病牛可用磺胺嘧啶钠静脉注射,每天2次,连续注射3d。重症病用磺胺药物的同时,肌肉注射青霉素钾,用四环素配葡萄糖注射液静脉注射疗效也较好。

5.3消毒及尸体的无害化处理

病牛的垫草、粪便等排泄物中有大量巴氏杆菌,要堆积发酵后才能使用。病牛厩舍及周围环境要用生石灰或3%来苏儿液消毒。病牛死尸必须深埋处理。

6小结

(1)安龙县群众在20世纪50~60年代生活困难时期,对死因不明的动物尸体剥皮吃肉,使内脏随意散落,对环境造成了污染,随着时间的推移,在风、洪水及人畜的迁徙过程中,使巴氏杆菌病原的范围扩大,一旦发生疫情,很难查清传染源。

(2)群众防疫意识淡薄,防疫观念不强,是造成牛巴氏杆菌病发生的主要原因。动物死后,群众不及时报告,反而将动物尸体出售给不法商贩,有的将动物尸体随意处置,使疫情扩散,造成更大的经济损失,所以要加大检疫力度,严惩不法商贩,杜绝病死畜流入市场。

(3)加大《动物防疫法》宣传力度,增加群众的防疫意识,主动、自觉地接受防疫,定期对环境进行消毒,按程序接种牛巴氏杆菌疫苗,定期驱虫,切断传播途径,加强饲养管理,增强动物自身的抗病能力。

7参考文献

[1] 胡来根.牛巴氏杆菌病的临床诊断与综合防治[J].畜牧与饲料科学,2009(4):125-126.

[2] 卢中华,杨霞,王小平,等.某奶牛场牛巴氏杆菌病的病原鉴定与防制[J].河南农业科学,2002(11):.45-46.

[3] 许庆阳,马大山.牛巴氏杆菌病的防治[J].畜牧与饲料科学,2009(3):142-143.

[4] 郭希保.牛巴氏杆菌病的发生与治疗[J].畜牧与饲料科学,2009(5):127-128.

畜牧科学论文发表流程

搜论文知识网致力于为需要刊登畜牧科学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

搜论文知识网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。搜论文知识网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、畜牧科学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有畜牧科学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

搜论文知识网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。