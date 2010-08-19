草坪在城市园林景观中的应用

来源：搜论文知识网位置：农业环境科学论文时间：2017-12-01 11:27

草坪在园林绿化设计中是必不可少的，也是最常见的绿色植物，对保护环境发挥着关键作用，本文主要研究草坪在城市园林景观中的应用。

《园林》杂志为主要任务园林杂志社应运而生，是目前国内创刊较早、建设时间较长的社会公益型新闻出版单位事业单位。园林杂志社的主管单位为上海市绿化和市容管理局，《园林》杂志的主办单位为上海市园林科学研究所、中国风景园林学会。

随着近代科学的发展,人类在创造物质文明的同时,赖以生存的环境遭到了严重的破坏。沙漠化严重、气候变暖、空气质量下降等问题成了当前世界环境问题的核心。而草坪能对人类生存环境起着保护、改善和美化的作用。它具有防风固沙、保水固土、除尘减噪等功能,并具有很强的观赏性和娱乐性。

1草坪在城市园林绿化中的作用

绿色的草坪,无论它生长在广场、公园或者工厂、居民区等建筑物的周围，它都会把人带到无限美好的意境,它能将美传到人的内心,激发人的美好愿望,陶冶人的情操。人们徜徉草坪的周围,享受着绿草的芬芳,呼吸着绿草释放的氧气,久久不愿离去。可见，草坪能给人以清新、凉爽和愉悦的感受,为人们提供一个愉快、干净、安全的工作和生活环境。

草坪在城市绿化中一个不可替代的作用是其覆盖功能。草坪草种根系发达,分布在0~30cm的土壤中,对固着土壤,防止风蚀、水蚀效果十分明显。目前在本地区城市园林绿化中应用的主要草坪草种主要有：日本结缕草、马尼拉草和大叶油草。

2园林绿地中草坪的应用

草坪是园林绿化的重要组成部分,是丰富园林景观的基本要素。在城市园林绿化中，能起到绿化效果最快、最简单的办法就是铺草。

2.1公园绿地

作为城市绿地系统中集中面积最大、功能设施最全、游人容量最多、服务半径最远的综合性绿地,人们对其景观要求也是最高的。创造优美环境、开辟多种类型景观,是公园的突出特点。在公园建设中,无论是从功能分区上,还是从景观构成上,都适宜建植一定面积的草坪,但一定要掌握好度,勿使公园只有一块单调的草坪。

2.2广场绿地

一般位于道路交叉口处,主要起扩展城市空间、完善城市形象的作用。故在环境设计时,应以开旷、简洁、明快的景观为主,采用“乔木+矮生灌木/草花+草坪”的植物组合。乔木在遮阴和绿色空间的形成上起骨架作用,不可缺少;矮生灌木和草花姿态优美、颜色鲜艳、季相变化丰富,是绿地的点睛之笔。草坪位于绿地平面有利于保持视线的通透和景观的统一。

2.3居住区绿地

居住区绿地是城市绿地的重要组成部分，因其与居民日常生活联系密切而越来越受到人们的关注。居住区绿地多为楼间绿地和中心花园绿地组成，绿地的分散与独立为居住区创造风格迥异、类型丰富的绿色景观创造了有利条件。根据居民区内居民楼外型统一、数量众多的特点,利用植物材料的不同组合形成不同的景观来辨别方向更是对绿地功能的拓展。草坪既可为独立景观,也与其它植物配置造景。

2.4道路绿地

作为贯穿城市的绿色生命线和市民日常生活、学习、工作的必经之路,道路绿化无论是在城市形象的形成上,还是在保持城市绿地系统的完整性上都有着不可替代的重要作用。在路网密度日渐增加的趋势下,充分利用好道路绿化,提高城市绿地率很值得我们重视。在道路绿化中,应根据每条道路的性质、方位、街区特点等方面的差异,尽力做到“一路一树,一街一景”,不可将所有道路都建成“行道树+草坪”的绿化模式,否则既浪费了宝贵的城市土地资源,又不利于城市形象的完善和环境质量的提高。

3草坪在园林景观配置中的基本原则

园林绿地中的草坪,宜结合其它造景要素,尤其是乔木、灌木、多年生草木花卉、建筑、山石等进行配置,符合大众审美需求。

3.1草坪的配置原则

各种草坪植物均具有不同的生态习性。在选择草种时,必须根椐不同的立地条件,选择生态习性适合的草种,必要时还需做到合理混合搭配草种。草坪具有多功能性,在配置时应首先考虑它的主要功能,即环境保护作用,同时又要适当注意草坪的其它综合性功能,如供人欣赏或起固土护坡#p#副标题#e#和水上保持的作用等。只有充分发挥草坪在绿地中的各种不同功能,才能正确地提高它在绿地中所起的作用。

在草坪上配置其它植物和建筑、山石等物,不仅能够增添和影响整个草坪的空间变化,而且能给草坪增加景色内容,形成不同的景观。草坪是园林造景的主要题材之一,它本身不仅具有独特的色彩表现,而且具有极丰富的地形起伏空间划分。合理配置造景材料会给人不同的艺术感受。

3.2草坪与其它植物的配置

大部分的园林草坪都需要通过植物配置来限定空间,构成特定的植物景观,增加单位面积的生物量和提供庇荫场所。草坪的尺度不宜过大,一般应控制在边长200m以内,即让草坪宽度与周边乔木高度的比值不超过10。这种情况下游人的垂直观景视角会在合适的范围内,美学效果明显。空旷草坪的比例不宜过高,应使园林内密林草地、疏林草坪和空旷草坪有一个合适的比例,一般可以在4∶4∶2左右。一般为了控制空旷草坪比例的攀高,园林内空旷草坪的比例不能高于绿地总面积的30%。从植物数量来说,乔、灌、草的合适比例是1∶6∶20,即在20m2的绿地上宜设计1株乔木、6株灌木和20m2的草地。这样的比例虽然不是绝对的,但它至少让园林内的各种种植类型维持在了一个基本的平衡上,不致于一边倒。

3.2.1草坪上的孤植

在一片空旷的草地上种植一株姿态优美的乔木或灌木,称为孤植,在园林绿地中孤植树常作为大草坪的构图中心,引导人的视线上升、造成高耸的感觉,能营造一种宁静祥和的氛围,是草坪的主景。孤植树体现植物的个体美,要求选择树姿挺拔、优美,色彩鲜明,体形较大,寿命长而有特色的树种,但孤植树应具备一定的条件,如树形要有一定的姿态,或挺拔雄伟、或端庄幽雅;或具有美丽的花果等,适合在草坪上孤植的树木有红花楹、榕树、樟树、垂柳、南洋杉、荷花玉兰、鸡蛋花等,孤植树与周围的景点要取得均衡和呼应,四周要空旷,要留出树高四倍左右的视距供游人欣赏。另外,成丛的花灌木枝叶繁密,花朵丰茂,也可看作孤植,适合孤植的花灌木有细叶紫薇、红继木、毛杜鹃、大叶伞、美人蕉、文殊兰等。

3.2.2草坪上的丛植

草坪上,3株以上的同种或几种树木组合在一起,形成以观赏为主或庭荫为主兼以观赏的景观,称为丛植,应用于分割空间、遮荫、背景树,现今游憩草坪的推广,应特别注意树丛的配置,根据不同要求合理选择树种及其种植形式。一种植物成丛种植,要求姿态各异,相互趋附;几种植物成丛种植,则讲究多种搭配,如常绿树与落叶树、观花树与观果树、乔木与灌木、喜荫树与喜阳树、针叶树与阔叶树等,这样才会有十分宽广的选择范围和灵活多样的艺术效果。

3.2.3草坪上的群植

草坪上树群的配置,目的是在小面积的草坪上创造“林”的意境,以一、两种乔木为主,与数种乔木和灌木搭配,组成较大面积的树木群体,与草坪构成虚实相间对比度最强的园林景观,树群四周若用灌木装饰林缘与林间空地,结合地形,则可使园林增添许多山林野趣,树群常作为树丛的背景种植于草坪和整个绿地的边缘,树种的选择和株行距可不拘格式,但它的色调、层次要求多彩丰富,树冠线要求清晰而富于变化。

在绿树成萌的园林中,布局艳丽多姿的露地花卉,可使园林更加绚丽多彩。露地花卉,群体栽植在草坪上,形成缀花草坪,除其浓郁的香气和婀娜多姿的形态可供人们观赏之外,它还可以组成变幻无穷的图案和多种艺术造型,在园林绿地中往往起到画龙点睛的作用。常用的花卉品种有朱顶红、鸢尾、龙船花、葱兰、毛杜鹃、长春花等。

3.3草坪与山石、建筑的配置

草坪不仅可以与其它植物配置成景,还可以与山石、建筑物相配置,映衬山石或建筑物,完善山石景观、建筑景观。山石是造园的要素之一,在草坪上布置山石时,根据置石的形状、体量、色泽及其与周围环境的关系,艺术地处理置石的平面及立体效果#p#副标题#e#,突出山石的瘦、透、露、皱之美,创造一个统一的空间,典型化地再现自然山水之美,以达到“虽由人作,宛若天开”的境界。因此,实际中常把置石半埋于草坪中,再利用少数花草灌木来装饰,一方面可掩饰置石的缺陷,另一方面又可丰富置石的层次。或者,在草坪上随意地摆设几块山石,也能增加园林的野趣,吸引游人的观赏兴致。

4结论

园林绿化是一个多层次,多效益,多功能的复合工程,从绿化形式上看有平面绿化,立体绿化等。从绿化用材料上看有常绿乔木、灌木、草坪草、花卉等。但不论从哪一方面,都是缺一不可,特别是如果没有草坪作绿化的基底,这种绿地就不是一个完整的园林绿化系统。在园林建设中,草坪是建园的基本材料，大面积的草坪与亭台楼阁、山石、水体、树木、花卉相映衬,能形成独具特色的优美景观。

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