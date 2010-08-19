园林绿化工程中的反季节施工

来源：搜论文知识网位置：农业环境科学论文时间：2017-12-01 11:16

园林绿化是现代城市建设中非常重要内容之一，对保护生态环境有着关键作用，也可以起到美化环境 的作用，本文主要阐述反季节种植的施工工艺。

《园林科技》国家级园林期刊，主要以园林植物、园林生态、植物营养、养护管理、规划设计、园林工程、园林文化、科技动态、信息报道为主园林内容详确、概念新奇、文章可读性强、信息量大。开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

所谓反季节工程施工，就是由于某些特殊原因，园林绿化的施工季节选择在苗木的非移植季节，而此时苗株、植被等绿化植物多处于生长期，根系在移植过程中受环境影响较大，同时空气和土壤湿度的变化，导致根系再生能力不足，对外界水源和土壤中微量元素的吸收能力差，这些原因会使得施工种植中苗木死亡率超标。此外，反季节栽种苗株的光合作用难以满足移植后的正常供应，这就更需要在施工中为种植提供大量的人工辅助条件，才能保证反季节种植植物的正常成活。综上所述，所有这些外界的不利因素，都对绿化施工中的反季节种植提出了很高的要求，因此，本文工程施工论文依据作者的工作经验，着重介绍了园林苗木在反季节施工种植时的一些重点，希望能给同行以借鉴。

1 施工前的准备

首先，施工单位在施工前，要制定相对一般情况下绿化施工组织设计更为周全的施工技术方案，尤其是针对帮助移植后植物的越冬手段，还要包括苗木选择、进度计划、人员安排、机械准备、工序流程、质量目标、栽植方式等。反季节种植的成功与否和合理正确的施工技术方案有着密切关系。

其次，作为园林反季节种植成活生长关键所在的种植土，在施工之前必须认真严谨的调查研究。引进的土壤之前要察看土的来源，并委托权威部门对土壤质量进行取样化验分析，回填土的土质在符合栽植土标准之时，还要保证园林植物在寒冷季节生长所需种种比较苛刻的条件，如有害微生物含量、营养元素含量等。不宜使用检测不合格的客土，迫不得已的情况下，必须采取有效措施对土壤的各项指标进行调整。

最后，要全力做好苗木选择工作。由于非种植季节气候环境相对恶劣，对种植植物自身条件的要求就更为细致。在挑选时，要选择长势旺盛、植株健壮、根系发达，生长茁壮、无病虫害、规格及形态应符合设计要求的苗种。各类苗种的具体标准是：高大苗要做适当的断根措施，水生植物，根、茎发育应良好，植株健壮;草块土层厚度宜在3～5cm之间，草卷土层厚度在1～3cm之间，植生带，厚度不宜超过0.1cm，其间的种子均匀分布，颗粒饱满。

2 反季节种植施工要点

2.1运输和假植

现代大型机械的广泛使用对反季节种植施工提供了便利条件，因为反季节种植所需的大部分苗木必须提前用容器进行假植，如用木箱、柳筐、竹筐、花盆等容器屯苗，高大乔木也有使用很大容器的情况，因此，使用吊车装卸高大苗木使得反季节种植各类植物得到了技术保障。

同时，苗木在撞车及运输的过程中必须程序严谨。装车前应先用草绳、麻布包裹树干、主枝，并喷水保持湿润。苗木在装卸车时应轻提轻放，不得损伤苗木及种植容器。大体量苗木在使用吊车等机械装卸时，不得直接用绳索绑缚根颈起吊，要有可行的防护措施，避免苗木损伤。装车后，加垫层防止磨损树干及进行土球保护，土球朝向车头，树冠朝向车尾，码放整齐并将苗木绑扎固定牢靠。

此外，苗木运到栽植地一般就需要及时进行种植，要小心去除外部容器，不得损伤植物根系，但是在施工条件不足，无法立即种植的情况下，应进行假植，做适当的喷水处理，以并保持苗木根部土壤的湿润。

2.2种植

由于反季节种植的特殊性，种植前要依据各地域的气候条件，修剪苗木的病残枝、细弱枝、过密枝等，以尽可能减少影响苗木成活的不利因素，主要原则是能够保持苗木体内水分平衡为衡量标准。总体上说，落叶乔木一般要进行强修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝宜疏剪或短截;有主尖的乔木应保留主尖，如银杏等只能疏枝，不得短截; 国槐、栾树等耐修剪树种不得抹头修剪。常绿针叶树，可以只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。珍贵树种的树冠不宜短截，宜做少量疏剪。

种植时间的选择应尽量安排在傍晚、夜间或阴天。夏季温度过高时，可搭栅遮荫，树冠喷雾，树干保湿，喷施抗蒸腾剂，减少枝干水分的蒸发。在连续高温的情况下，一定要坚持对树干进行喷雾在15天以上，喷雾要充满苗木周围的空间，为植物提供湿润的小气候环境。尤其是大规格常绿乔木，如高成体雪松、油松等，必须在早晚温度较低时种植，并采取必要的措施，如晴天的上午、下午各做2次喷雾处理，还要在土坨周围打洞，往根部喷施激发根系生长的激素并适当灌水，促进根系快速适应移植环境。

种植后，要筑起灌水围堰，围堰高度在150～200mm之间，并保证不能漏水。新栽种的树木在第一次浇足水之后，密切注视空气和土壤的湿润状态，谨慎浇水，以“不干不浇，浇则浇透” 为原则，可以提高反季节种植植物的成活率。因此，对于地势低易积水处，要开排水沟，保证雨季的及时排水，以避免树池积水，土壤过湿极而导致的苗木烂根和生根困难。在特殊种植地带，如人员集散较多的广场、人行道，苗木种植后，要有透气装备和护栅等必要的保护措施，并在一段时间内有专人进行看管，防止非环境因素加重反季节种植的难度。

2.3后期养护

反季节种植的后期养护对植物成活率有着举足轻重的影响，一般来说，植后养护主要注意以下几点：

1、养分的补充：反季节乔木的移栽对季节的依赖比较重，此时多采用树体直接给水给养的输液技术，促进树木种植、修剪所形成伤口愈合和再生的同时，还可以及时补充树木地上部分生长所需的各种影响元素，提高树体成活率，进而节约资源和资金。此外，根据种植后的季节变化，及时补充土壤肥料组成。

2、防病虫害：反季节种植季节为苗木的病虫害多发期，因此病虫害的防治工作要及时进行，防止树叶生虫后出现卷叶、黄叶现象。尤其是要加强国槐尺蠖、蚜虫、木虱、各种天牛以及杨柳树的腐烂病和溃疡病等危害性较大病虫害的防治工作。

3、新芽保护：要有切实有效的措施来保护移植后萌发的新芽。苗木萌芽后要加强喷水、遮荫等工作，保证嫩芽和嫩梢正常生长，让其在抽枝发芽过程中不受外界人为等因素影响，直至树体成活，方可进行修剪整形。

4、控温保湿：大树移植初期如遇高温、干燥气候，则需搭设遮荫棚。遮荫棚在搭建时，帷幔四周距离苗木要在半米以上，保证棚内空气流通。同时遮荫度要在70%以上，还可以让树体接受一定的散色光，以保证树体光合作用。在移植后苗木的生长过程中，逐步拆除帷幔，降低遮荫度，恢复正常光线。

5、防风：常绿树特别要做好季节性的防风处理。

3 论文结束语

对于园林绿化中反季节工程施工，由于是违反了植物生长的客观规律为前提的，所以其施工成本和造价相对正常季节要高。但是在科学技术高速发展，人民生活水平日益提高的今天，往往会有一些绿化工程要求在特定的时间段完工，这使得越来越多的园林工作者不断努力研究探索在提高苗木反季节种植的成活率的同时，提高技术和管理，降低成本代价。本文工程施工论文所阐述的一些内容，正是作者在施工经验中总结提炼获得的。希望在今后的园林绿化工程更多从事过反季节施工的人能够提出施工中的宝贵经验，为园林绿化的反季节施工作业提供更多的参考和依据。

参考文献：

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[2] 王峰.反季节种植在园林绿化施工中的应用分析[J].科技创新导,2009 (7).

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