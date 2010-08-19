江县农业环境保护现状及对策

来源：搜论文知识网位置：农业工程科学论文时间：2017-09-29 14:23

在农业发展过程中，农业生态环境污染问题日渐突出，本文首先分析了农业环境保护污染成因，并提出了解决对策。

《吉林农业农村经济信息》是一个服务于各级党委政府、农业生产经营部门、涉农企业、农业科研院所以及广大农民群众的农村经济信息期刊,省市县乡四级覆盖，是展示吉林农业风采、介绍吉林农业精品和龙头企业、实现吉林农业和全国直至国际农业接轨的桥梁和纽带。同时,兼顾社会公众,提供广泛的各类涉农信息。

从江县的农业环境污染，主要是农药、化肥、地膜等农用物资的不合理和过量使用，作物秸秆的不当处理，以及人畜禽粪便、生活污水等的随意排放造成的，虽然目前危害不大，但如果不加以重视，也会导致农业生态环境恶化和资源退化。由于从江县地处长江、珠江两大水系中上游，若因农业环境污染引发水体污染，将对下游群众带来重大影响。因此，抓好农业环境污染治理，是建设社会主义新农村，构建和谐社会的需要。

1 农业环境保护污染现状及成因

1.1 种植业

1.1.1 化肥。施用量不大，但使用方法不当。据调查，从江县年均使用化肥量4 200 t，平均 349.5 kg/hm2，低于全国平均水平的390 kg/hm2， 85%以上采取撒施，造成土地板结，肥料利用率低，肥料养分易流失，地表水、地下水污染，水体富营养化。

1.1.2 农药。从江县每年使用各种农药实物100 t左右，平均8.25 kg/hm2，低于全国平均水平，其中杀虫剂占75%。但施药器械和方法落后，大部分药液洒落于土壤表面，造成土壤中农药残留;农药瓶、袋乱丢乱弃现象严重。所以70%~80%的农药都流失在土壤、水体和空气中，污染环境和地下水。

1.1.3 秸秆。农作物秸秆特别是油菜秆存在露天焚烧现象。每年各种作物秸秆产生总量的约20万t，其中被用作饲料、积肥、沼气利用约占总量的60%，露天焚烧或直接抛弃约占总量的40%。这些秸秆被随意焚烧，既浪费了资源又污染了环境。

1.1.4 农膜。全县每年使用农膜约50 t，农膜回收率85%以上，但仍有少部分地膜残存于农田土壤中，造成耕地理化性状恶化，通透性变差，分解产生有毒物质污染土壤，并有加重的趋势。

1.1.5 传统灌溉方式。传统的灌溉方式加重了对流域水体的污染。全县农田灌溉总面积约0.53 hm2，多数采取漫灌或串灌，导致污染面积扩大，水体污染加重。

1.2 畜禽养殖业

1.2.1 畜禽粪便无害化处理率低。全县畜禽养殖年产生粪便总量约50万t，无害化处理不足20%。

1.2.2 畜禽粪便流失量大。家庭或散养户未经处理的粪便露天收集堆放，经日晒雨淋，流失率约为20%。畜禽养殖产生的废水也基本未作无害化处理，造成环境和水体污染。

1.3 农村生活污染 2007年全县人口32.8万，据估算每年产生人粪尿总量近15万t，生活垃圾产生量在3万t以上，生活污水产生量约500万t，采取卫生公厕、无公害处理人粪尿约15%，多数为直接还田。生活垃圾和生活污水基本未作无害化处理，因此大部分随地表径流水进入水体，形成生活污染源。人口多、密度大的城镇，污染越严重，如流经县城的停洞、下江，污染已十分严重。

2 治理对策

2.1 加强农业病虫害监测，合理使用化学农药 现代农业生产中，农用化学物质的投入对保证农业增产起着十分重要的作用，但过量或不合理使用也会造成农业环境污染，影响着农产品产量和质量。减少农药污染的措施：①加强病虫监测预报，及时发布信息，指导农民防治和合理使用农药;②提倡综合防治，以农业防治为基础，积极推广生物防治、物理防治新技术;③科学合理用药，提高农药有效利用率;④认真贯彻农药安全使用标准，按规定使用农药，推广使用生物农药和高效、低毒、低残留农药，严禁使用高毒、高残留农药。

2.2 科学使用化肥，增施有机农家肥 通过土壤普查和土壤养分监测，推广使用配方施肥技术，最大限度地提高化肥利用率，减少化肥的流失和挥发。同时，实施秸秆综合利用工程，采取堆腐还田、牲畜过腹还田、沼气发酵还田、食用菌生产等措施。在科学施肥的基础上注重水土保护，发展节水农业，不断改善土壤环境。

2.3 积极推广和开发无公害农产品、绿色食品技术 通过无公害农产品和绿色食品基地的建立，规范农产品生产过程中各项措施的落实，实现农产品生产标准化，提高产品质量，减少农业污染。

2.4 示范推广生态农业新技术，不断改善农业生态环境 如在农村大力沼气生态建设，把“一池三改”技术落实到位，沼气建设与庭院经济开发、农村环境综合整治结合起来，彻底改善人居环境。

2.5 做好废弃农膜的清除、回收，防止“白色污染” 逐步扩大易降解膜和各种专用膜的示范推广，按照有关规定要求清理回收残膜，保护农田生态环境。

2.6 加大农业行政执法力度，规范农业投入品市场，打击假冒伪劣产品 依照《中华人民共和国农药管理条例》、《农业生态环境保护条例》以及肥料、农药、饲料、兽药合理使用准则等相关法规，强化对农业投入类产品市场的监管，减少有毒有害物质对环境和农产品的危害。

参考文献

[1] 曾希柏，杨正礼.中国农业环境质量状况与保护对策[J].应用生态学报，2006，17(1)：131-136.

农业工程科学论文发表流程

搜论文知识网致力于为需要刊登农业工程科学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

搜论文知识网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。搜论文知识网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、农业工程科学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有农业工程科学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

搜论文知识网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。