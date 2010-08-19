农田水利工程的建设与管理

来源：搜论文知识网位置：农业工程科学论文时间：2017-09-26 14:25

农田水利工程建设是关键的农业工程，农业的整体发展需要农田水利工程的建设支持，本文对农田水利工程建设与管理中存在的主要问题进行了分析，并提出加强农田水利工程建设与管理的具体措施。

《农业质量标准》是由农业部主管、中国农业科学院主办的综合指导性刊物。其特点是集综合性、法规性、权威性、指导性和服务性于一体。本刊由农业部主管，中国农业科学院主办的《农业质量标准》集综合性、法规性、权威性、指导性和服务性于一体，将在农产品质量安全管理和标准体系建设方面发挥越来越大的作用。

长期以来，农田水利工程建设与管理一直处于弱势。建立健全的农田水利建设体系和完善的管理措施，实现农村水利工程和谐建设、自主管理和可持续利用，改善农业生产条件和农村基础设施，是今后农田水利工程建设与管理的发展方向。

一、农田水利工程建设与管理中存在的主要问题

1、工程建设前期规划不够深入,部门配合意识不强

工程建设存在很大的盲目性、随意性，导致在工程技术、合理开发和社会经济效益等诸多方面不能互相兼顾。如某小型水库灌溉涵管漏水，在没有专家认证前，乡(镇)政府拿出资金进行维修，多年来，没有从根本上解决漏水问题，致使枯水季节缺水灌溉，丰水期，水泛成害。工程重复建设多、半拉子工程多以及工程纠纷多。造成了规划无序、施工无质、管理无度、科技含量低，存在很多工程隐患，如某乡(镇)田间灌溉渠道工程，属于农业开发项目，农综办负责管理，但没有配备专职管理人员，造成工程工期伸长，完工后无人过问，该渠道内沉积大量淤泥。

2、基本农田水利设施不被重视

一方面，国家每年的水利投入都进入到了大工程，但对农民帮助最大的其实是“小农水”，这对山区农田很重要，大旱旱情不在城市，而在农村、山区，这是因为“小农水”缺水。但目前在资金投入和水利建设方面，水利部门往往出于经济效益的考虑，更加关注的是大型水利设施的建设和城市、工业用水的保障，对于农业用水缺乏投入。而地方政府同样因为农田水利投资创造的GDP太低而不愿意把钱花在这方面，有钱去搞工业、搞房地产建设，赚钱来得比农田水利快多了。 另一方面，农民自己也不愿意独自去投入，粮食是“望天收”，农田水利设施需要集体行动，不是一家一户可以做的，做起来了，也不是一家一户去使用的。 所以很多农村的沟、塘、渠、堰都是在三四十年前建起来的。但自从分田到户以后，这些设施的建设和维护就没有人管了，尤其是推进农村税费改革后，取消了原有的“两工”(农村劳动积累工和义务工)，原有的农田水利设施就更是被荒废了。在此之前，国家的农田水利基础设施都是通过“两工”体系来提供，农民在农闲时可以投入到农田水利修建中，至少可以保证水渠维护，但取消“两工”后，没有了相应的替代机制，农村水利公共投入就缺失了一块。

3、因产权制度改革不规范带来的问题开始显现

对小型农田水利工程管理造成不同程度影响。调查中发现，一些小型农田水利工程实行租赁、承包、拍卖后，由于合同规定事项不周全、缺乏对经营业主必要的限制性措施，操作程序不规范，有的一卖了之，收了钱就不管工程管的好坏;有的业主只注重经营管理，不重视工程管理;有的业主不履行合同义务甚至违约，弃置不管;还有的工程运用不合理，造成了水质污染，引起了许多新的矛盾和问题。

4、基层水利管理单位自身能力建设薄弱，急需加强

由于乡镇机构改革，乡镇水利站并入了农业综合服务中心，多数过去由乡镇水利站管理的小型水库灌区，现如今只有一、两名同志负责水利工作，且业务不固定，很难管理面广量大的小型农田水利工程。原来雇用的临时管理人员因工资无着落，大都回家，有相当部分小型水利工程处于无人管理的状态。比较利益低使农田水利修建等社会动员机制难以启用。从社会资源动员角度看，缺乏有效的动员机制，资金来源单一，筹资困难。目前我国农村农田水利设施的投入主体依然是以政府为主，很难形成一种有效机制来调动农民自身的资源投入，以及其它社会资源的参与。在目前县乡地方财政普遍吃紧的投入约束下，这不能不说是一个亟待解决的严重问题。

二、加强农田水利工程管理的措施

1、进一步加大对小型农田水利工程投入力度

造成小型农田水利工程老化失修、效益衰减严重的主要原因是投入不足。农村基础设施建设同城市基础设施建设一样，都是政府的重要职责。搞不好不仅会影响新农村建设的进程，而且还会影响社会主义和谐社会的构建。从目前情况看，政府在城市基础设施建设方面的投入，仍然远远大于对农村基础设施建设的投入，重城市轻农村的现象依然存在。各级政府必须把包括小型农田水利工程在内的农村基础设施纳入国民经济与社会发展规划，加大投入。对农村水利基础设施来讲，当务之急是在稳定提高大中型灌区续建配套与节水改造以及人饮安全资金的同时，尽快扩大中央小型农田水利工程建设专项资金规模，以引导和带动地方各级财政和受益农户的投入，加快小型农田水利设施建设步伐。

2、进一步深化和完善农村水利改革

一是要针对目前小型农田水利工程产权制度改革中出现的新情况、新问题，在广泛吸收地方小型农田水利工程产权制度改革经验做法的基础上，尽快制定一个全国性的指导意见，以推动小型农田水利工程产权制度改革健康深入发展。二是要以构建和完善农民用水户协会内部管理机制为重点，以行政区域或水利工程为单元，通过对基层水利队伍的改组、改造、改革和完善，推动农民用水户协会的不断建立和发展，加快大中小型灌区管理体制改革步伐。三是不断深化农村水利改革。当前，农村出现了劳动力大量外出打工、水利工程占地农民要求补偿、群众要求水利政务公开等一系列新情况、新问题，迫切需要我们加强政策研究和制度建设，通过不断深化农村水利改革，培养典型，示范带动，逐步解决农村水利发展过程中出现的热点难点问题。

3、加强基层水利工程管理单位自身能力建设

基层水利工程管理单位自身能力建设是农村水利工作的重要内容。今后的农村水利建设要改变过去只注重工程建设而忽视自身建设的做法，工程建设与基层水管单位自身能力建设要同时审批、同时建设、同时验收。要进一步调整农村水利资金支出结构，允许部分资金用于包括管理手段、信息网络、办公条件等在内的管理单位自身能力建设，以不断提高基层水管单位服务经济、社会的能力和水平。

4、加快农田水利立法，从根本上改变小型农田水利设施建设管理薄弱问题

目前，涉水方面的法律法规不少，但针对农田水利工程建设管理的还没有。尽快制定出台一部关于农田水利方面的法规条例，通过健全法律制度，明确各级政府、社会组织、广大群众的责任，建立保障农田水利建设管理的投入机制，建立与社会主义市场经济要求相适应的管理体制和运行机制，依法建设、管理和使用农田水利工程设施，已成为当务之急。

积极探索和谐自主的建设管理模式

让受益群众参与建设，参与管理。将水业合作组织模式应用于更为广泛的农村公益型水利基础设施的建设和管理中，将原有集体资产与农民投工投劳为主形成的小型水利设施按照市场化手段来评估资产，明晰产权，将公益性水利设施资产定量化、股份化，并鼓励受益农户资本入股，参照股份制模式来管理和运作。

实行自主管理的模式。村民通过民主方式组建互助合作的用水组织--村水业合作社。主要职责是全面负责合作社辖区内水利工程的运行、管理和供水调度，同时负责向用水户供水并按时收取水费和提供咨询服务。

村民是小型水源工程的直接受益者，也是小型水源工程建设和管理的主体，建立水业合作社，以股份制形式投资建设小型水源工程，并对其进行建后管理，从中收益，充分调动了村民的积极性，有利于工程的维护及可持续发展。

村水业合作社为“自主经营、自负盈亏、具有独立法人”的股份合作制企业，按照股份合作制方式制定章程，由股东大会民主选举产生管理委员会，下设管理人员，每年改选一次。在股份设立上，将上级有关部门补助的作为集体股，社员按每户投入，及投工折现作为社员股。

三、结束语

农田水利建设是农业发展的最基础条件，是实施农业可持续发展的关键，在抗御水旱灾害、发展粮食生产、改善农民生产生活条件、促进农村经济和社会发展等方面发挥着十分的重要作用。

参考文献：

[1] 郭德宏.我国农田水利建设存在的问题及建议[J].价值工程,2010,29.

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