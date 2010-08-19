小麦产量构成因素及提高产量的对策

来源：搜论文知识网位置：农业工程科学论文时间：2017-09-26 14:18

小麦是主要的粮食作物，小麦产量关乎广大百姓的日常生活，也关系到农业的未来发展，本文主要探讨小麦产量构成因素，并提出几点提高产量的对策和建议。

《小麦研究》原用命《山西小麦通讯》坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

随着世界粮食生产形势日益严峻，进一步提高小麦(Triticum aestivum L.)产量成为当前迫切需要解决的问题。小麦产量是由单位面积有效穗数、每穗粒数和千粒重构成的，在高产水平条件下，提高小麦产量，应在群体适宜有效穗数的基础上，把增加穗粒数和千粒重作为突破，实现三者的最佳协调关系，力争达到产量最大化[1-3]。

目前关于小麦产量构成因素已有很多研究，但这些研究基本上是横向比较，即同一年度间产量构成因素间的关系[2，4，5]，而不同年份间产量构成因素研究较少。为此，在前人研究的基础上，通过对襄阳市3个主栽品种郑麦9023、襄麦55、襄麦25在2009-2012年的生育期及产量各因素的调查，分析了本地区小麦产量因素的相关关系，结果表明有效穗数对产量的贡献最大，但在不同年际间千粒重的变异系数最大，进而探讨提高千粒重的途径，旨在为本地区的小麦高产、稳产栽培提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料是郑麦9023、襄麦55、襄麦25，3个品种均为湖北省的主栽小麦品种。

1.2 试验方法

试验于2009-2012年进行，每年10月播种，试验采用随机区组设计，小区面积13.3 m2，3个重复，常规麦田管理。

1.3 测定项目

在小麦生育期间调查各品种的抗病性，小麦落黄时调查各品种的株高、有效穗数，在收获后室内调查每穗粒数、千粒重等性状及各小区的实际产量。

1.4 统计与分析

各性状取各年度间平均值，并采用DPS软件对其进行相关性分析和通径分析。

2 结果与分析

2.1 3个产量构成因素与产量间的相关性

对3个品种的产量及其构成因素进行了相关性分析(表1)，结果表明，3个产量构成因素与产量间均呈正相关，且均达显着或极显着水平，其相关系数大小依次为有效穗数、千粒重、每穗粒数，说明有效穗数对小麦产量水平的提高发挥了十分重要的作用。另外有效穗数与每穗粒数、千粒重均为正相关关系，说明有效穗数的增加并不会引起每穗粒数、千粒重的下降。

2.2 3个产量构成因素与产量间的通径分析

对3个品种的有效穗数、每穗粒数、千粒重3个产量构成因素及产量进行了通径分析(表2)，结果表明，有效穗数对产量的贡献最大，为0.412 5，其次是千粒重，为0.287 2，每穗粒数对产量的贡献最小，为0.151 7;3个产量构成因素对产量的贡献均为正效应，通径分析与相关分析结果趋向一致。

3个产量构成因素对产量的净效应均为正值，且其中任一因素通过其他因素对产量的间接效应也均为正值，说明任一产量构成因素的提高对产量均有促进作用。有效穗数对产量主要是直接影响，而间接影响较小;千粒重主要通过有效穗数对产量的间接影响而影响产量;每穗粒数对产量的直接影响、间接影响均较小。

2.3 不同年度间3个产量构成因素的变异

对3个品种的有效穗数、每穗粒数、千粒重进行变异系数分析(表3)，发现变异系数最大的是千粒重，其次是有效穗数，每穗粒数的变异系数最小。从结果可知，在不同的年度间，产量性状最稳定的是每穗粒数，其次是有效穗数，最不稳定的是千粒重，因此说明千粒重的调控性很大，如果在有效穗数及每穗粒数稳定的情况下，粒重增加，则产量就会有较大的突破。

3 小结

湖北省襄阳市处于南北过渡地带，土壤多为水稻土和黄棕壤，质地以粘壤土为主，生态条件较为特殊，受季风气候的影响，小麦灌浆期间降雨量偏多且高温逼熟，大多数外引品种不适应本地特殊的气侯条件，年度间产量变异较大。因此，该麦区要想取得丰产、稳产应以有效穗数、每穗粒数为基础，充分提高千粒重，从而在产量上取得突破。

综合本试验的研究结果可以看出，有效穗数对产量的贡献最大，但小麦的产量决定于有效穗数、千粒重和每穗粒数三者的乘积，所以如只注重有效穗数的增加可能导致千粒重和穗粒数的减少，从而使整体产量减少[1-3]。在不同的年份间，千粒重的变异系数最大，可调节的力度也最大，因此，千粒重在该麦区有很大的提高空间。很多的研究[5-7]已证明千粒重的遗传力较高，效应潜力很大，显性作用明显，在育种中适合作早代选择;在栽培上主要是通过提高灌浆强度及延长灌浆时间来提高千粒重，比如采取适期早播，保证小麦充足的灌浆时间，增加小麦的灌浆强度。抓好后期浇水，进行适当的叶面喷肥及适当喷施生长调节剂，进行病虫害防治，为粒重增加创造条件，提高产量潜力。

参考文献：

[1] 王建武，王进强，陆加荣，等.不同类型小麦品种产量构成因子分析[J].种子科技，2001(5)：281-282.

郑建敏，李 浦，廖晓红，等.四川冬小麦产量构成因子初步分析[J].作物杂志，2012(1)：105-107.

孙本普，王 勇，李秀云，等.不同年份的气候和栽培条件对冬小麦产量构成因素的影响[J].麦类作物学报，2004，24(2)：83-87.

陈佳慧，兰进好，王 晖，等.小麦子粒构型性状与粒重的相关性分析[J].中国种业，2010(8)：58-60.

周淼平，任丽娟，张 旭，等.小麦产量性状的QTL分析[J].麦类作物学报，2006，26(4)：35-40.

马华平，蒋志凯，朱红彩，等.小麦亲本千粒重遗传效应分析[J]. 河南科技学院学报，2009，37(3)：1-3.

姚金保，王书文，姚国才，等.普通小麦千粒重的配合力与遗传模型分析[J].南京农专学报，2003，19(1)：52-54.

周芳菊，陈桥生，张道荣.小麦生育后期施用水杨酸对千粒重的影响[J].安徽农业科学，2008，36(12)：4909-4910.

农业工程科学论文发表流程

搜论文知识网致力于为需要刊登农业工程科学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

搜论文知识网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。搜论文知识网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、农业工程科学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有农业工程科学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

搜论文知识网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。