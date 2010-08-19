速生桉树培育技术应用特点

来源：搜论文知识网位置：农业工程科学论文时间：2017-09-25 14:43

桉树是一种常绿植物，是一种高大乔木，在林业工程的发展中，桉树是一种比较常见的树种，本文主要探讨速生桉树培育技术应用特点。

《北京林业大学学报》(社会科学版)以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，坚持解放思想，实事求是的思想路线，宣传江泽民同志的“三个代表”重要思想，贯彻理论与实际相结合的原则，奉行“双百”方针，广泛开展学术交流，促进社会科学的发展和社会主义精神文明建设。本刊主要刊登哲学、政治、经济、法律、历史、文化、高等教育、语言与艺术、新闻与出版、社会主义精神文明建设等方面的学术论文。

速生桉树的生长速度很大程度上取决于其生长的速度和生长的稀松程度,人工穴的数量和长短作为其次的考虑,牛犁造垦的深度是不必考虑的因素,高径生长在机耕全垦大穴比牛犁带垦高20%-50%。根系发育也以机耕大穴为好。也要根据不同的地面、不同的林地、不同的山地来采取挖土、整地、造林等措施。大穴在15°以上的陡坡不宜栽植窿缘桉。

1 速生桉树的营造林林地树苗选择

1.1 林地选择

我国当前的林地绝大多数都在农民的手中,所以说租地用地是比较困难的,所以要对农民进行相关的沟通和研究。防止不正当开发公司进行不正当的利益而损害了速生桉树的发展生长。也要考虑速生桉树的生长环境。土地过于干燥、地势崎岖、空气稀薄等都不适合速生桉树的生长。应该选择地势平整、土质稀松、土壤肥沃来进行速生桉树的抚育、造林、维护活动。过高或者过低都会影响速生桉树生长。

1.2 苗木选择

目前在闽南种植表现较好的有DH32-27、EC1、DH32-22、209X、DH32-29、Z8、Z4、Z7、Z6、Z11、巨5、尾34和Z10等13个桉树无性系。面积较大的也不适合速生桉树的生长。选择无性系的把握上也要相当的精确和仔细。

1.3 林地清理

开好防火带,以火燎炼山清理为主,炼山一定要彻底,必须报经相关部门的审批。可以使用相关的技术来进行必要的清理措施,使得速生桉树能够更好的生长和发育。

2 桉树的主要病虫害防治

2.1 白蚁的防治

白蚁对于速生桉树的损害是非常大的。要进行必要的措施和手段来对白蚁进行扑杀和消灭。可以用树叶枯枝烂叶来当做诱饵,引出蚂蚁使用一定量的灭白蚁的药品来进行消灭白蚁的举措。一定要根据白蚁的密度和白蚁经常出没的地带进行。切实的防治白蚁对于速生桉树的破坏活动。

2.2 尺蠖的防治

防治它的方式也是非常必要的,可以使用一定量的敌敌畏和杀虫剂来进行消灭活动。不定期的对它的喷杀。喷杀一定要掌握时机,切实的消灭它生长的幼龄盛发期效果是最佳的。

2.3 青枯病的防治

要是及时进行清除工作,切实的焚烧或者土壤掩埋,切实的保护好速生桉树的生长环境。防止速生桉树感染上焦枯病而导致的不必要的后果。

2.4 焦枯病的防治

3 桉树的营造林技术栽培技术

3.1 采种

土地过于干燥、地势崎岖、空气稀薄等都不适合速生桉树的生长。应该选择地势平整、土质稀松、土壤肥沃来进行速生桉树的抚育、造林、维护活动。过高或者过低都会影响速生桉树生长。树苗种子的采集选择也是非常重要且关键的。目前在闽南种植采种表现较好的有DH32-27、EC1、DH32-22、209X、DH32-29、Z8、Z4、Z7、Z6、Z11、巨5、尾34和Z10等13个桉树无性系。面积较大的也不适合速生桉树的生长采用。选择无性系的把握上也要相当的精确和仔细。只有这样才能切实的对速生桉树采种程序。

3.2 育苗

速生桉树的育苗工作被认为是桉树速生丰产的关键性措施之一。 桉树苗木可分为四个生长阶段:①发芽出土期。从种子发芽到子叶变绿为止。时间长短因季节而异,夏季需时4-8天,冬末春初10-20天始能完成。这一时期的特点是种子吸水发芽,根系初发,组织嫩,抗逆性差,喜庇阴湿润,忌烈日溃水,易罹致病虫害,宜加强管理。②真叶对生期。从萌发出第1对至5-6对真叶为止。由于桉树幼苗幼态叶大多数对生,而只有极少数互生,故称为真叶对生期。夏季需时10天左右,冬末春初20天左右完成。

3.3 抚育

抚育的措施主要有松松土、除除草、不定期的进行施肥和种植一些绿色的植物等等。对于没有草皮的平地的抚育要有规律的进行,不定期的进行冲刷地面从而使地面清洁、保持湿润,还要定期不定期的进行播种和绿色种植植物。以便保持水土的绿色整洁,不断地洗刷地面和牛耕开垦的种植。松土除草要在早春、雨季前或秋季雨天后进行,每年都要进行几次的施肥,可以连续几年的进行施肥抚育播种来种植植物从而达到一定的标准和要求。方式有带垦和穴垦,视具体情况具体分析。在平地或者较为平整的地面进行播种抚育的时候可以采用一定的交通工具,例如拖拉机、播种机等,不但快速而且便利,降低成本、降低人工的损耗。带宽度一般为1.5-2m,深带一般为10-15cm。在没有交通工具的地面采用人工抚育种植和播种植物树木等。但是通常的情况下一般人工较为稀缺,通常一般采用人工的开垦穴道,在土质较为稀松的环境下可以采取这样的措施来进行播种种植。可以减少翻土的次数。这样可以减少不必要的重复劳动带来的工作复杂和麻烦。

4 速生桉树的营造林效益分析

按工程造林计算桉树的种植收益和种植的生产成本(下面以广西省 2007年种植成本分析为例):

4.1 生产成本管理费

20元/年亩×6年=120元/亩开路:40元/亩;挖穴种植工资:2.2元/株×100株/亩=220元/亩;种苗:0.4元/株×100株/亩=40元/亩;肥料:4元/株×100株/亩=400元/亩(5次肥料);施肥抚育工资:40元/亩次×5次=200元/亩;采伐运输费:70元/立方米×8立方米/亩=560元/亩;税费:30元/立方米×8立方米=240元/亩;山地租金:10元/年亩×6年=60元/亩(一个轮伐期);总成本为1880元。

4.2 种苗

0.4元/株×100株/亩=40元/亩;肥料:4元/株×100株/亩=400元/亩(5 次肥料);施肥抚育工资:40元/亩次×5次=200元/亩;采伐运输费:种苗的净收益可以得出(4800元/亩)-(1880元/亩)得出结果为2920元/亩。

从以上可以看出发展速生桉树带来的效益是非常可观的。首先:降低成本是非常重要的。降低人工损耗、降低人工重复劳动、增加相关技术人员的配备、增加相关设备的配备也是非常重要的。其次:改善速生桉树的种植技术和种植手段。不断地使得速生桉树带来经济效益和经济利润。不定期的要进行速生桉树的成本和效益进行分析和预判。提前进行控制和预算,从而使得我国速生桉树的发展走上快速发展的轨道。尽早建立完善的速生桉树的营造林技术与效益制度。不断地提升服务质量和服务细节,才能使速生桉树立于不败之地。

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