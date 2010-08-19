农村信息服务网络结点建设

来源：搜论文知识网位置：农业工程科学论文时间：2017-09-25 14:19

信息服务网络是经济发展的关键系统，我国农村地区在信息服务网络建设方面还存在一些问题，本文主要对这些问题进行探讨，并提出了相应的发展对策。

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本文首先分析了现基地农村信息服务网络建设的一些问题，接着在此基础上提出了关于农村信息服务网络结点建设的几种解决方案，最后提出了保障农村信息服务网络建设的几点意见。

在市场经济体制下，包括农业在内的各行业都必须按市场规律组织生产和经营活动，农业在承受自然灾害的同时，更加大了市场的风险，对信息的准确把握显得尤为重要。导致科技、生产、市场不能形成联动，生产过程都存在传统性、盲目性，虽然近年来针对农村的网络信息化建设每年都在进行，但是受各方面条件制约，发展进度参差不齐，很难形成一个稳定的、覆盖面广的网络系统。

现有的信息服务网络的一般形式为市县两级建立相应的农业信息服务机构，县区以下设乡镇级信息服务网络结点。网络资源结合当地实际进行加工，存储，最后落实到生产中。但在实际运行中，由于受到农村各种条件制约，往往会出现大量问题，从而影响信息服务网络的建设与发展。

第一：经费、设备、机构、人员等因素十分受限。一方面造成部分工作无法正常运行。若投入资金过大，则会增加乡镇负担，甚至影响其他工作的进行。工作人员配置及其业务能力等一系列问题同样制约着基层信息站的建设。机构不健全、人员因素不稳定、素质参差不齐。缺乏专职技术人员和管理人员，有的基层机构人员缺乏必备的网络基本知识，或缺乏相应的知识培训，实际操作能力很低，给开展工作带来一定难度。

第二：地域受限、沟通困难、信息不能及时全面。水利、环保、气象、农机、农药、市场动态、产品供求，新品种、实用技术等日常信息要随时更新。信息采集量小，接收量小，转化程度不高，不能及时解决实际问题则失去了信息服务网络建设的作用和意义。

第三：互动性差，网络作用不充分。农村信息服务网络建设与发展离不开广大农户的支持和参与，，如何能使农户加入到网络中来并从中获益，单靠政策、宣传、鼓励、号召是不够的，要让信息传递到农户中去，要让信息从农户家中传递出来，基层的信息服务站很难胜任。

现提出以下几点建议，希望能够解决农村信息服务网络结点建设存在的一些问题，使信息服务更好地应用到农业生产中去。

一、把乡镇中学建设成为农村信息服务基地是一种快捷、实用、全面的解决方案。第一是条件比较成熟。经过最近几年的重视和不断建设，农村中小学的办学条件都得到很大改善，初、高级中学，职业中学，技术学校都已经建有计算机教室，一般拥有20--50台计算机、服务器，互联网。并开设了一些初级课程，硬件设施比较完备。另一方面，在农村中教师是一个特殊的群体，他们既掌握知识，教书育人，同时又参加实际农业生产，对农业生产中的问题能够正确认识，理性思考。第二是网络形成迅速，辐射面广。乡镇中小学教师一般会分散居住在全乡(镇)所辖的各村屯中，每一名教师都可以带动自家、亲戚、邻居、朋友加入到网络中来，通过宣传和教育，学生和学生家长也可以迅速地参与进来，这样一个辐射全乡镇的农村信息服务网络便迅速形成。第三是信息传递及时全面。从而实现全面快速地收集农业生产过程中的第一手信息。也有利于上级部门对当地情况的掌握，有利于政策的实施，有利于整体规划和谐发展。

二、把乡镇政府、村民委员会等行政机构作为信息服务结点。乡镇政府、村民委员会等行政机构扎根农村，即可迅速建设起一个覆盖面广、长效稳定的信息化网络，既可以增强农民参与的信心和信任程度，又可以方便引导和管理实际的生产运营。此外，科技、农林、水利、气象、环保等部门的农村基层行政部门，在保证本职工作的前提下也可参与进去，为广大农民提供信息服务。

三、把通讯运营商的村镇营业网点作为信息服务结点。中国国内的网络运营商主要有中国移动、中国联通和中国电信三家，营商的设备、技术、信息等资源整合起来，也可以作为农村信息服务的网络结点，发挥其高科技的优势，开发出更好、更快、更契合实际的服务方式，服务三农。

1、 才能把实际问题及时准确地汇报上去，争取在最短的时间内找到切实可行的解决方法。适用技术、市场动态以及适合本地区发展的农业信息以简报、手册或纪录片等形式向农民发布。

2、 加强对学校教师、农民的培训。学校作为教育机构应充分发挥其作用，尤其是农村学校可以利用课余时间,可通过自学、专家讲座、远程教育、实际操作等手段，加强计算机、网络、信息加工处理等方面的培训，把教师培养成为“农业信息人”，为广大农民服务。

3、 对学生和家长进行“农业信息化”培养。现在就要对学生进行“农业信息化”方面的教育和培养，为将来从事高级的农业生产打下良好的基础。而忽视了一贯提倡的素质教育，打好“农业信息化”根基，无论是走出农村还是继续留下来从事农业生产都是十分有利的。一些学生家长在长期从事农业生产过程中，积累的大量的宝贵经验，或在种植、养殖、医药、农机以及物流等各个领域中取得了一定的成绩，而这些财富以往是孤立的，各自发展的，现在通过 “农业信息化”方面的教育和培养使这些信息和资源能够共享，优势互补，能够迅速有效地解决局部地区的大量实际问题，同时也能使自身的产业作大作强。

4、 建立门户网站，利用多种形式进行沟通。网站是展示实力和形象的窗口.一方面目的是自我展示，把自己推销出去，另一方面也希望通过这个网络平台带来更多信息、技术和利益。同时也要结合现代多媒体技术，更加全面形象地说明问题。还可以配合专业图书阅览，vcd教学影片放映，定期召开研讨会、座谈会等形式进行交流。

5、 小学作补充，发展农村区域特色经济。可以以当地资源为中心，建设一批高标准的专业户、专业村为重点，进行主导产品的专业化生产、规模化经营。

以上的几点意见和建议，希望可以推动农业信息化建设，转变观念，开阔思路，提高素质，引导农民积极改变传统的生产经营方式。通过农业信息化，提高农业、农村工作管理能力和信息服务水平，加快农业科技推广应用步伐，促进农业产业结构优化升级，转变农业增长方式，增加农民收入，促进农村市场经济的协调发展，更好更快地建设社会主义新农村。

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