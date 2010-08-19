水利普查存在问题及对策

来源：搜论文知识网位置：水力论文时间：2017-11-29 10:50

搞好全国水利普查，有利于谋划水利长远发展思路，增强水利公共服务能力;有利于提高全社会水患意识和水资源节约保护意识，推进资源节约型、环境友好型社会建设。

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2010年1月，国务院下发了《国务院关于开展第一次全国水利普查的通知》(国发【2010】4号)，决定自2010年起用3年时间开展第一次全国水利普查，全面查清我国江河湖泊基本情况，准确掌握水资源开发、利用和保护现状，进一步摸清经济社会发展对水资源的需求，深入了解水利行业能力建设状况，建立起国家基础水信息平台，为经济社会可持续发展提供更加有力的支撑和保障。为此，靖远县在甘肃省普查办的统一领导下按照国普办《第一次全国水利普查总体方案》中的相关规定和技术规范，精心组织，周密部署，现已完成清查和普查阶段的各项工作任务，形成了较为系统的水利普查成果报告。总结过去三年多的水利普查工作，笔者发现靖远县水利普查工作存在一些不尽如人意的地方，现提出和有关人士探讨，以便在今后的水利普查中加以改进。

一、水利普查存在问题及其原因分析

由于是第一次全国水利普查，没有可借鉴的工作经验，虽然经过省市县全体水利普查工作人员的艰苦努力，水利普查过程中仍然呈现出各种意想不到的问题。

㈠普查经费落实不到位，办公设备配置不全，数据处理环境建设等工作不能及时开展由于省市县财政困难，靖远县水利普查前期经费采取县水务局内部协调的办法解决。从前期的制作各种宣传材料、展板，举办水利普查县级培训班到县里成立靖远县水利普查领导办公室，都需要一些资金支持。为了搞好水利普查工作，县水务局挤出资金给普查办配备了台式电脑2台，笔记本电脑4台，办公桌椅两套，文件柜两个，文件夹及档案袋若干。按照市普查办要求，县一级要有专门的水利普查办公室，但由于县水务局办公条件差、办公室较少，只能将平常办公室兼做水利普查办公室，这样一来，出入该办公室的人员增多，影响了水利普查数据处理等工作的有效进行。

㈡普查员既是业务骨干，又是普查人员，很难做到两头兼顾为了保证水利普查工作的顺利进行，县水务局从各股室抽调了业务水平好、责任心强的年轻同志从事水利普查工作。但由于近几年国家对水利建设的重视程度越来越高，特别是2011年中央“一号文件”《关于加快水利改革发展的决定》的出台，国家加大了对水利的投资，像中小河流治理规划、全国牧区水利发展规划、灌区续建配套与节水改造项目、大中型泵站更新改造项目，高效节水灌溉项目、重点县小型农田水利规划建设项目等大批项目落户靖远，这使得我县水务工作者的工作量逐年加大，年轻的业务骨干既要做好日常的业务工作，又要搞好水利普查工作，有时就会顾此失彼，影响到水利普查的工作进度。对于乡镇和基层水管所来说，缺乏水利专技人员，专职工作人员业务素质参差不齐，对许多水利普查技术问题的处理不能得心应手，还需要进一步提高业务素质。

㈢乡镇和基层水管单位重视不够，普查进度缓慢，普查数据获取困难乡镇与县水务部门是平级单位，县水务局无权用行政命令要求乡镇做好配合和提供水利普查基础数据。由于体制问题，乡镇水保站现已不复存在，绝大多数乡镇干部缺乏水利专业知识，对于清查表和普查表中有些专业性的指标概念模糊，不能提供有效准确的水利普查数据。乡镇人员填报的水利普查底表经县水利普查工作人员的反复核对和修正无误后最终才能填写正式的普查表。因此，普查过程非常缓慢。

基层水管站所这几年由于经费要靠水费收入来提供，其走自我发展的路子极为艰难，急需国家进行政策扶持。它们对于无关痛痒的水利普查工作缺乏热情，以致不能很好地配合做好水利普查工作。

㈣缺乏水利普查激励机制，工作热情不高本次水利普查是我国的第一次水利普查，缺乏具体细化的普查方法和工作思路。因此，经常是边普查边总结好的做法，来指导以后的水利普查工作有效进行。水利普查工作费时费力，要经常跑乡镇和基层水管单位，去实地测量和索要各种普查基础数据，同时要指导基层水管单位填报清查和普查表。时间长了同志们身心都很疲惫，就会缺乏工作的积极性，以致影响到普查进度和质量。由于省市级水利普查经费紧张，县级财政也捉襟见肘，因此，对水利普查人员的下乡补助金也就成为一纸空文。

二、搞好靖远县水利普查工作的对策建议

㈠加强领导，健全组织，落实资金及设备靖远县水利普查办要加强请示、汇报工作，争取县委、政府的支持和理解，尽快将年度所需工作经费划拨到位，同时也希望市普查办向上呼吁尽快落实中央和省级经费到位，为普查工作的顺利开展提供保障，加快办公设备和数据处理环境的建设，满足工作之需。

靖远县水务局作为水利普查的主要承办单位，局党组对水利普查工作要高度重视，从资金和后勤保障上给予大力支持。在硬件设施上，为提高普查办公室的技术装备，要配备多媒体设备、电脑、打印机、扫描仪、速印机、数码相机、 GPS等各种先进设备，设立专用办公室、会议室、资料室、值班室，购置档案柜、办公桌等。在软件设施上，在办公环境和制度建设上，为县普查办公室和各乡镇普查办公室制作各项工作制度和工作流程。为所有参训人员和下乡人员发放误餐补助、下乡补助和车费补助。

㈡组建队伍，健全制度，获取真实可靠的普查数据靖远县第一次水利普查的实践表明，各个阶段的工作对普查人员的素质都提出了较高的要求。选聘、培训和管好普查人员，是搞好水利普查工作的关键之一。对此，在选聘普查人员上突出把好两关：一是把好选调关，坚持条件，重点选调熟悉水利情况，思想、身体素质好，能胜任工作的人员;二是把好培训关，努力提高普查人员素质。业务培训工作的好坏直接关系到水利普查工作质量的高低，只有合格的普查员，才能保证获取的普查数据真实可靠。为此，在对普查员业务培训时，一定要保证辅导员的业务素质，保证培训时间，注重培训方式，切实增强培训效果，严防走过场，培训结束后，对每个普查员都进行严格考核，考核通过后才能参加到普查队伍中来，以确保普查工作的队伍建设。

参加此次普查工作的有靖远县水务局的业务骨干，各乡镇的农业服务中心业务骨干及全县各村委会的会计和选聘的大学生村官普查员，参加人员多、层次不一。但经过系统培训，他们已成为水利普查的中坚力量。县乡两级应当尽量减少普查人员的其他工作，使他们全身心地投入到普查工作中来，以充足的精力和足够的时间保证水利普查各个阶段的工作能如期完成。

㈢加强监督，狠抓水利普查部门责任的落实按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，各乡镇人民政府、县级有关部门及普查领导小组成员单位各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，按照统一的普查安排，配合做好相关工作。并将水利普查工作纳入政府年终综合目标考核，对各乡镇人民政府实行单项考核。同时加强对基层普查人员的技术指导，及时发现、研究和解决普查中遇到的各种技术问题。要经常进行检查督导，对工作不力、进展缓慢的要加强督促、限期整改，确保普查工作的顺利进行。

㈣设置奖惩办法，提高水利普查工作积极性建立健全必要的规章制度，实行奖惩机制，在规范化管理中做好水利普查工作。靖远县水务局要相继建立健全考勤制度、业务学习制度、请示汇报制度、工作奖惩制度、定期例会制度等。对在水利普查中成绩突出的，实行物质或现金奖励;对那些工作中拖泥带水，懒懒散散的同志给予批评教育。让普查人员在互相比较中认识到自己的不足，从而改进工作作风，搞好水利普查工作。在规范管理的同时，通过关心普查人员的疾苦，帮助解决工作和生活中的困难，调动水利普查人员的工作积极性，推动水利普查工作顺利开展。水利普查是一项艰苦的工作，相当多的数据采集需要下乡实地访问、现场查勘，因此给普查人员发放普查补助金也是提高工作积极性的重要方面。

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