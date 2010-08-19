轧钢机械设备管理和维护策略

来源：搜论文知识网位置：机械论文时间：2017-11-30 10:36

轧钢机械设备是企业关键的生产设备，轧钢机械设备管理和维护存在一些问题，在很大程度上影响了实际的维护管理效果，本文主要探讨轧钢机械设备管理和维护策略。

《机械传动》杂志创刊于1977年(原名齿轮)，由中国机械工业联合会主管，郑州机械研究所、中国机械工程学会、中国齿轮专业协会共同主办，中国机械工程学会机械传动分会协办。

轧钢机械设备的管理和维护存在一些问题，本篇机械工程师论文认为管理体系不健全，设备更新速度慢，使用和保养相脱节，应当健全管理和维护制度，严格落实管理和维护措施，做好培训。

近年来，市场竞争日益激烈，企业想要实现良好的发展，应充分认识到轧钢机械设备日常管理和维护的重要性。然而受到多方面因素的限制和制约，为了解决这些问题，企业应有针对性地进行改进和优化，合理使用、管理和维护轧钢机械设备，全面提高轧钢机械设备的管理水平。

1 轧钢机械设备管理和维护存在的问题

1.1 管理体系不健全

轧钢机械设备的管理维护工作离不开健全的管理体系，在相关管理制度中通过明确不同工作人员和机构的职责，从而顺利开展日常的轧钢机械设备管理和维护工作。对于很多大型企业，一旦开启轧钢生产流水线，其整个人员和设备的调动都比较复杂，然而很多企业都没有构建健全的轧钢机械设备管理制度，管理机构设置不明确，甚至缺少专业的管理和维护人员，由于企业领导层对于轧钢机械设备的管理和维护认识不到位，过度精简管理部门，在一定程度上造成操作层和管理层之间相互脱节，对于轧钢机械设备出现谁也能管、谁也不管的情况，严重影响了具体管理和维护工作的落实情况。另外，很多企业的轧钢机械设备管理和维护工作都不严格和完整，轧钢机械设备的技术档案和台账构建不完善，在日常工作中只是盲目地进行追踪轧钢机械设备使用状态，管理秩序比较混乱，某些单位和企业添置了一些新的轧钢机械设备，无法及时入账，造成很多人随意操作使用这些设备，操作方法不当，给轧钢机械设备造成损坏。

1.2 设备更新速度慢

人才和设备的竞争逐渐成为当前市场竞争的重要内容，随着现代化科学技术的快速发展，很多企业的轧钢机械设备已经比较陈旧和老化，在很大程度上限制了企业大型项目的投标和生产组织，直接影响了企业的不断发展，因此落后的轧钢机械设备限制了企业发展。面对新的机遇和挑战，企业应积极引进各种新型的机械设备，全面提升企业专业技术水平。但是一些企业没有根据实际的发展要求，轧钢机械设备发展规划和购置计划制定不合理，并且对轧钢机械设备市场应用前景预测不正确，导致部分机械设备无法满足实际的生产工作要求，有些企业采购了新型的机械设备，但是利用率较低。另外，部分单位为了提高轧钢机械设备的生产率和使用率，盲目地添置大量的机械设备，却没有考虑到设备添置以后对于各种资源的消耗，并且投入使用以后管理运转费用较高，这也在一定程度上影响了轧钢机械设备的平均使用率，一些企业不得不对这些机械设备进行停机处理，从而造成较大的经济损失。

1.3 使用和保养相脱节

当前，很多企业制定了定机、定人机制，每个工作人员都有自己固定使用的机械设备，但是日常的定人保养工作落实不到位，没有将轧钢机械设备的管理维护和保养落实明确落实在每个工作人员身上，很多操作人员只是单纯、盲目地进行操作，却不承担保养和维护的责任，每当轧钢机械设备出现故障时，操作人员和维护人员相互推卸责任，这直接影响了企业的生产运营水平，也增加了轧钢机械设备运转和维修费用。

2 轧钢机械设备的管理和维护策略

2.1 健全管理和维护制度

企业应结合实际的发展需求和具体生产条件，健全轧钢机械设备的管理和维护制度，对具体的管理和维护工作进行统一规划，安排专门工作人员负责，对轧钢机械设备实施统一、全面的规划和管理，采用专业管理和群众管理相互结合的方法，明确轧钢机械设备专业管理和群众管理的职责和权限，充分调动工作人员的主动性和积极性，使得和轧钢机械设备相关的所有工作人员都能够在日常操作使用过程中自觉使用和科学管理、保养维护轧钢机械设备。同时，严格落实三定制度：定人、定机和定岗制度，明确各个工作人员的轧钢机械设备各项管理和维护职责，为轧钢机械设备管理和企业机械化生产奠定良好基础，具体实施过程中企业应安排专门的工作人员，并且尽量避免随意变动工作人员的岗位，最大程度地维护和保养轧钢机械设备。

2.2 严格落实管理和维护措施

对于任何一种轧钢机械设备，维修、使用和保养这三个方面是紧密相连的，并且互为条件，所有机械和设备在使用时间以后都会出现不同程度的损伤，甚至发生故障，因此为了延长轧钢机械设备的使用寿命，降低设备故障率，企业应结合具体的生产条件，安排专门的工作人员，结合轧钢机械设备实际应用情况，密切配合生产要求，根据轧钢机械设备的运作周期，严格落实各项管理和维护措施，定期做好轧钢机械设备的保养和维修工作。同时，随着现代化科学技术和设备的快速发展，很多企业引进了先进的轧钢机械设备，其专业技术水平在很大程度上也有所提高，由于有些轧钢机械设备的技术含量较高，仅依靠普通维修工作和传统维护管理经验已经很难满足现代化轧钢机械设备的维修要求，因此对于这类轧钢机械设备，应积极利用现代化管理手段，采用最经济、最科学的方法进行维修和保养，对传统计划经济条件的管理维修制度进行强制改革，结合轧钢机械设备的具体情况，具体分析和解决，有针对性地进行维修，并且企业应认识到人才储备的重要性，积极引进高素质人才，避免轧钢机械设备发生故障但是没有人员能够修理的情况。为了顺利开展轧钢机械设备的管理和维护工作，企业应不定期和定期开展轧钢机械设备评比、检查工作，检查评比过程中对轧钢机械设备进行不定期或者定期的抽检，强化工作人员对于轧钢机械设备管理和维护的思想认识，并且根据最终的检查评比结果，配合相关奖惩制度，对于节约和增产的情况给予奖励，对浪费和损失现象给予重罚，在奖罚分明的情况下，充分调动工作人员的积极性，科学、合理地开展轧钢机械设备管理和维护工作，降低设备故障发生率，确保企业的生产运营效益。

2.3 做好培训

为了提高轧钢机械设备管理和维护水平，企业应对相关工作人员做好专业技能培训，强化工作人员的职业道德素质，并且加强工作人员的政治思想培养，增强管理和维护意识，使全体工作人员都可能爱惜轧钢机械设备，从而充分发挥轧钢机械设备的效能。在具体的专业技能培训中，工作人员应全面熟悉轧钢机械设备的工作原理和运行要求，在日常操作使用过程中一旦出现什么问题，工作人员可以及时进行处理和解决，减少对轧钢机械设备的损坏。

3 结束语

轧钢机械设备的管理和维护是一项重要、系统的工作，对于当前很多企业在设备管理和维护中存在的一些不足和问题，应积极转变思想认识，采取科学、有效的方法和措施，加强日常的管理和维护，确保轧钢机械设备的安全性和稳定性。

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