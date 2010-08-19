建筑起重机械设备的监督管理方法

来源：搜论文知识网位置：机械论文时间：2017-09-28 14:07

建筑起重机械是建筑工程施工所必需的机械设备，建筑起重机械通常都是大型设备，需要科学管理，论文提出了建立建筑起重机械监督管理体系的方法，以推动建筑起重机械监督管理水平的提高，减少事故的发生。

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建筑起重机械是建筑工程生产活动中不可或缺的垂直运输和水平运输设备，但由于其拆装技术要求含量高、使用频繁、易疲劳等特点，它又是建筑工程事故的多发点。2009年5月，上海闵行区汇园路附近施工工地发生塔吊起重臂相撞坠落事故，致一死七伤;2010年3月31日，无锡盛世新城二期工地上正在安装的塔吊发生倒塌，致一死二伤。据统计，建筑起重机械事故发生率占机械伤害总类的80%。因此，对建筑起重机械设备进行有效地监督管理、保证建筑工程的安全生产是建筑主管部门的重要任务。

1 现阶段建筑起重机械管理状况

1.1检测市场开放政策遗留的问题

由于检测工作具有特殊性，一方面它具有经济属性，可以通过市场手段进行规范和调整;另一方面是更为重要的社会属性，它的检测参数是建筑起重机械安装质量和工程质量判定的依据。检测单位既是工程质量管理和验收的技术支撑，也是政府质量监督管理的重要手段。检测单位在检测过程中取得经济效益的同时，也在为建筑工程的质量安全保驾护航，因此参照其他经济活动方式，单纯依靠市场行为来规范检测市场并不可取。尤其是在当前国内市场发育不完善，诚信意识、安全意识相对缺乏的现实情况下，检测行业的完全市场化会对建筑工程质量和安全产生极大的潜在危害，同时会给监督管理工作带来较大困难[1]。

1.2拆装市场现状

建筑起重机械拆装市场大多以私人挂靠或小单位作业为主，其中相当一部分安全意识较薄弱，拆装技术较差，重数量、轻质量，所安装的设备质量参差不齐，安全隐患较多。

1.3安装质量检测状况

目前，大多省辖市都有2~3家建筑起重机械检测机构，在当前建筑安全主管部门没有有效监管的情况下，其检测行为就完全变成了市场化。

而检测工作既然有经济属性，检测单位之间就必然会有市场上的竞争，竞争的重要一环就是检测过程的竞争，这也就导致了某些检测人员在检测过程中往往出现粗心大意、一带而过的行为，致使建筑工地出现大量的安全隐患。另外，由于检测过程的松动和监管的不到位，很多技术实力不强、没有拆装经验的个人或单位受利益的驱使，也加入到建筑机械拆装、租赁市场中来，以价格竞争冲击并占据着部分市场份额，更进一步危及建筑市场的安全生产。

因此，如何有效的对建筑起重机械进行监管，防止事故的发生，是业内共同关注的难题。本文在总结以往经验的基础上，提出建立建筑起重机械监督管理体系的方法，统筹兼顾，实现信息化监督管理，消除设备存在的安全隐患，减少事故的发生。

2 建筑起重机械监督管理体系

建筑起重机械监督管理体系(如图1所示)依托机械设备管理系统(可由安监站和检测机构共同研发)，由安监站和独立的检测机构两部分组成，安监站负责日常监督管理，检测机构负责现场安装质量检测，施行“三个一”模式，即一个系统，一个监督，一个检测。三块之间既相互独立，又信息互通，共同监管。具体表现为：

2.1安监站工作

就建筑起重机械方面，安监站负责设备产权登记、拆装告知、使用登记、拆装单位资质管理以及对检测机构的日常监督工作。但由于人员不足，其他方面安全管理工作较多，只能起到宏观管理的效果，在实际监督管理中，安全抽查是主要的监管手段。但监督抽查并不能涉及所有的在用设备和相应资料，因此，在实际监督管理体系执行中，检测是最重要也是最基础的一环。

通过机械设备管理系统，安监人员可以从中获知工地现场机械设备的状况是否经过检测、检测的结果、整改情况等，检测机构必须将所检测的设备情况如实并及时输入机械设备管理系统，尤其是对存在的整改项以及整改完成情况均有记录，做到可追溯。另外，安监站应要求检测机构必须通过实验室资质认定和省建设主管部门的资质认可，对检测机构严格按照资质认定评审准则的要求做好体系管理工作，确保检测机构能够公平、公正、严格地开展检测工作。

2.2检测机构工作

2.2.1检测机构的要求

从事建筑起重机械安装质量检测工作的检测机构必须通过实验室资质认定和省建设主管部门的资质认可，并应设置机械、电气等相关专业的人员，保障检测的技术力量，应有有效的管理体系保证检测工作的开展，应有质量控制程序监控检测的有效性。

2.2.2检测机构的工作

检测机构负责安装报检资料的审核、检测并出具检测报告工作。通过这一检测流程，检测机构能够准确了解市所有建筑工地上起重机械的安全状况，并保留所有设备检测记录，可供随时查询。在检测过程中，发现任何安全隐患，都应开具整改单，要求整改，并再次到现场确认或提供整改反馈单、影像照片等确凿的整改资料;如发现较大安全隐患，应立即报知安监站，由安监站重点监督管理。

另外，检测机构每周都要将其所检测设备情况输入机械设备管理系统，既方便了安监站的监督查询，又能保证所有设备检测信息登记在案，形成建筑起重机械信息化管理。

2.3市场作用

通过建筑起重机械监督管理体系，依托机械设备管理系统，推行“三个一”模式，建筑安全监督机构可实现以下作用：

①能够通机械设备管理系统，掌握所有在用建筑起重机械的状况，了解其存在的安全隐患，方便其重点监督。

②通过查看设备的整改项，能够侧面反映检测机构的检测水平，以便监督管理其检测过程。

③对拆装单位的技术能力可通过机械设备管理系统有初步了解。

④可对使用年限较长的设备进行跟踪监督。

3 结束语

当前，建筑市场法律体系不完善，安全责任主体信用缺失，政府安全监管难度越来越大。在这样的形势下，检测机构就是政府对工程安全实施全过程监督管理的一个重要抓手。因此，检测环节只能加强，不能削弱。在当前每个省辖市有多家检测机构的情况下，主管部门应加强体系建设和信用管理，在统一平台的基础上，对检测机构强化监管，方能保证建筑市场正常安全有序生产。

目前，建筑起重机械监督管理体系已经在无锡当地有效运行，这在减轻监管机构工作量的同时，也大大约束了相关检测机构不严谨的检测行为，规范了整个市场的运行，降低了不必要的事故发生，从而保证建筑市场的安全。

参考文献：

1.赵政平.建筑工程质量问题的检测与解决方法[J].建筑安全, 2010(7)：55~57.

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