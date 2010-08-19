机电设备安装的常见通病与调试

来源：搜论文知识网位置：机械论文时间：2017-09-26 13:51

建筑行业施工技术也不断地发展，机电设备是建筑施工工程中不可缺少的设备，关系到建筑工程的整体质量与建筑的使用质量等诸多要素。本文就机电设备的常见通病进行分析，提出有关调试的相关内容。

《大电机技术》创刊于1971年，由哈尔滨大电机研究所主办，是报导我国大电机、水轮机等发电设备的学术期刊。哈尔滨大电机研究所是中国发电设备行业制造技术成长的摇篮，《大电机技术》是在研究所成立初期办起来的我国第一种报导电机、水轮机及其辅助设备的设计、制造、科研成果的期刊，三十年来，《大电机技术》记录了中国发电设备制造技术的发展历程，报导了中国各历史阶段的大电机、水轮机最新科研成果，推动了我国电机制造业的发展，成为本行业从事科研、设计及电站安装、运行工作的重要文献资料，它以论文学术水平高、报导内容丰富、而受到读者的青睐。

随着国内经济的增长，人们生活水平的不断提高，建筑行业施工技术也不断地发展，建筑物相应的一些机电设备等附属物的质量已经成为建筑机电设备安装的重要环节，而不是仅限于建筑物本身的质量和功能，机电安装施工的关键在于组织与协调的作用，同时还包含了其他专业的管理内容，由于其综合性，建筑机电设备安装工程已经发展为整个建筑工程项目中不可或缺的环节，建筑机电安装工程施工质量的优劣将决定建筑的使用质量高低，因此提高机电安装施工工程的质量对建筑行业的发展意义重大。

1、机电设备安装中常见的质量通病

机电设备安装工程中存在的很多问题都属于质量通病，质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题，只有有效地控制和降低这些质量通病，不断提高机电安装工程的质量，才能完善各系统的功能。

1.1水、风管等问题

因为机电设备的安装涉及很多学科，比如水、通风等专业，所以要深化各专业综合布置程度，尤其要注意的是保温层不牢固，保温不到位、法兰、阀门、伸缩器等特殊部位未进行保温处理、出现结露现象，或是保温不严格、接缝处结露，没有安装防火阀;法兰连接中的螺栓长度不符合规定，仪表安装不规范、方向、高度不一致，表下没有排气阀。

1.2观感差的问题

建筑机电设备的安装工程在实际使用中是和周围环境融合的，所以在机电设备安装时施工人员应该尽量保证机电设备和周围的装饰装修材料相配合，有的建筑里会出现不好看的现象：比如，楼层走廊吊顶喷淋头、风口、灯具的布置歪歪扭扭不在一条直线上，并且与吊顶的装饰不协调;卫生间的电器开关、墙面的管道、地漏与面砖不协调、没规律可循，达不到精细、美观的要求。

1.3噪声大的问题

近年来，随着人们要求越来越高，所以对建设工程环境质量的要求也不断上升，所以在机电安装工程中需要对噪声控制进行严格控制，各类风机、暖通、给排水、变压器等动力机电设备，由于旋转的惯性力会引起设备产生振动，通过设备底座、管道与建筑物的连接部分产生振动和噪声，通过空间进行传播，给人们的生活学习工作带来影响，不满足对环境质量的要求，所以是建设工程中不应忽视的问题

1.4螺栓联接问题

螺栓、螺母联接是机电设备安装最基本的装配，联接过紧时，螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生金属疲劳，容易发生剪切或螺牙滑丝等联接过松的情况，导致机电设备各部件的连接出现松动，甚至会导致事故的发生。螺栓、螺母联接，不仅要注意其机械效应，更应注意其电热效应，压接不紧，接触电阻增大，通电时产生发热-接触面氧化-电阻增大的恶性循环。

1.5施工人员质量意识低

作为机电施工人员要清楚的认识到，质量是工程的根本，在施工过程中，每一个施工人员要牢记这一点，不断强化质量第一的意识，此外，除了使机电设备达到使用功能外，还应与建筑物档次标准相挂钩，即提高建筑的客观性。

2.机电设备启动前检查与运行检查

2.1设备启动前的检查

(1)初次安装完得机电设备或者是停用三个月以上的设备，在启动前应当进行详细的检查，使用兆欧表测量电动机各项绕组之间及每项绕组与地(机壳)之间的绝缘电阻，测前应拆除电动机出线端子上的所有外部接线。一般情况下，使用500V兆欧表用来对500V以下的电动机进行测量，使用1000V兆欧表对500V-3000V的电动机进行测量。根据相关的要求，电动机每1kV工作电压，绝缘电阻不得低于1MB·Ω，电压在1kV以下、容量为了1000kw及以下的电动机，其绝缘电阻应不低于0.5MB·Ω。如果对绝缘电阻的检查结果较低，则需要对电机进行烘干处理，重新对绝缘电阻进行检测，待其合格后方可进行使用。

(2)对二次回路进行检查。二次回路接线检查通常可以进行一次模拟，此时电机不进行接电，对信号灯的现实以及引出线的连接都进行确认、对旋转方向是否合格要求进行检查以及对接地和接零情况进行充分检查之后，可进行正常的检查工作。

2.2设备试运行过程中检查

(1)启动时检查。

在接通电源之前就要做好切断电源的准备，确保在接通电源后电机出现不正常运转的情况下能够及时的切断电源，防止安全事故的发生。当电机正常启动时电流过大时，则应立即切断电源。当设备需要进行通电运行时，应当提醒在场的工作人员，严禁站在其运转的部位，或者是可能被设备拖动的范围内，防止设备旋转物飞出造成事故。正常情况下，一台电动机连续开启的次数应当控制在3-5次之内，连续启动次数过多容易造成启动设备过热，尤其是对功率较大的设备更加应当对其温度的变化进行密切的观察。

(2)运行时的检查。

对电动机的运转是否灵活，以及运转过程中是否有杂音进行判断，对电动机的旋转方向是否与规定的方向一致进行检查。对电动机运行过程中的电源和电压进行检查。在电动机启动时，对其启动时间、母线电压等情况进行记录，确保其电流始终低于额定电流。

3关于调试的几点建议

3.1 重视调试过程

通常情况下，机电设备(特别是大型几点设备)在出厂时候没有办法每台进行总装以及符合测试，即便是经过使用或者测试的机电设备，经过一系列的拆装、运输以及重新安装之后，初始的安装状态状态很难恢复，所以之前的调试工作必须要重新来过，一切调试工作都要重新进行才能保证机电设备在安装之后的正常运行。

我们需要注意的是，对机械设备的更新、新增、改装以及自制等，之后的调试工作都是必不可少的。在调试之前，我们首先要查看机电设备外观质量，即是否完整、是否齐全、有无渗漏痕迹、相关操作说明是否完备等，这些检查可以保证机电设备调试工作的安全进行。

调试考核的主要内容为操作性、工作质量、可靠性以及经济性等。考核时，应在施工现场进行空负荷和负荷试验，以正确检验其性能是否达到工业化生产技术条件要求。调试过程中，参加调试的机械技术人员和随机操作人员须时时到位，以主动了解设备的现实技术状况、调试程序、操作控制方法等。现场必须有机械技术人员笔录调试过程。因为它是原始记录，是日后操作设备、撰写技术报告、解决遗留问题的重要依据。

3.2 认真撰写安装调试技术报告

认真撰写安装调试技术报告是初次进行安装调试工作的重要环节，不可以忽略或者遗漏，这是因为在调试之后的技术、财务以及财产验收过程中，安装调试技术报告是非常重要的依据。其报告形式主要以能够再现安装调试过程为标准，使读者能够比较好地理解报告中的内容。同时需要注意的是，安装调试技术报告作为一种专业性比较强的文章，应该详略得当，突出操作重点，不能不分主次的罗列安装调试的各个细节。另外，需要注意的细节问题是，在撰写安装调试技术报告结束之后，应该在文章结尾对那些曾经在安装调制过程中工作过或者给予帮助的人士表达谢意，这样做不仅仅是出于礼貌，更是对这些工作人员努力和付出的肯定，用文字的形式明确了他们在工作中的地位和作用。

4结语

机电安装工程是一个大概念,其涉及面很广,学科跨度也很大,虽有它的固有特征,但其通用性也很强。机电设备的安装是企业改造的核心内容,一个完善的工程管理体系不仅可以让施工单位获得良好的经济效益,而且可以让顾客拥有一个精品工程,同时也给社会带来很大的社会效益。

参考文献

【1】俞慧芳;机电安装工程应注意的相关事项及其改进措施[J];广东科技;2010年06期

【2】张炜;浅谈大型机电设备安装与调试[J];中国新技术新产品;2011.3

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