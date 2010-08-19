施工过程中的电气管理

来源：搜论文知识网位置：机电一体化论文时间：2017-12-02 11:09

近几年来，随着社会的发展，各行各业都在这个浪潮下得到了发展的机会，建筑行业正可谓是蓬勃发展欣欣向荣。本文主要探讨施工过程中的电气管理。

《上海电气技术》本刊以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

电气工程贯穿了建筑工程的每一个步骤，电气工程的质量直接影响着整个工程的质量。要想把握好电气工程的质量，务必要严格控制质量关，运用新进的科学办法，加强工程的管理，必须把住每一道程序的质量关，这样就能使整个工程的质量得到保证。

一、建筑施工中电气工程的前期准备和目标(一)工程的前期准备

提高施工中所有工作人员的技术能力和素质为工程奠定质量和思想基础。施工人员一定要记住五大观点：第一，质量高于一切的观点;第二，预防控制为提前的观点;第三，一切为人民群众服务的观点;第四，以实际的数据为理论的观点;第五，把握社会效益和企业效益的观点;监督管理人员的管理组织能力、技术指导能力、检测验收能力都要高于普通的技术人员。实际施工的技术人员应具备一定的专业技术功底、要有严谨认真的工作状态、严格遵守工程的各项质量标准和规范。提高施工人员的素质和技术能力，就有力的保证了工程质量。

(二)建立健全完善的质量管控制度

施工管理中要建立健全的工程质量检查、监督、管理、验收等组织机构。项目组织机构必须拥有以下制度：图纸会审制度、材料入场检查制度、施工质量自查互检制度、质量缺陷处理制度;施工技术人员技术交底制度、工序之间交接验收制度、施工中各阶段的质量评定制度、工程竣工的质量检查制度、质量档案管理制度、电气设备采购和验收制度。建立完善的质量管理制度来保障工程质量是非常有必要的。

二、施工电气工程中存在的问题(一)设计图中的问题

设计人员对于一些大型的建筑工程能认真细致的做好工

程前的图标设计。相反，对于一些小的建筑工程，重视度较少，也觉得没有太大的价值，太大的难度而且操作相比较很简单。这样所设计出来的图表标注不清晰、不明确、简略不详细，虽然能表现大致的工程进度，但是对于实际施工的技术人员却是一种挑战。他们要花费大量的时间研究理解图标，影响了工程的整体进度，有的甚至还影响了工程的质量，为工程以后带来了很多的安全隐患。下面通过列举一个例子来讲述设计图标不细致所带来的隐患。

例如：某政府大楼前的花园广场工程的电气施工图中就存在以下的问题：没有电气保护接地与等电位联接的设计。导致施工人员错误地采用了TN-C 低压配电系统，喷水池未按规定选用应有防护等级的电气设备及电缆。这样的设计完全违背了规范规定的安全性要求，如果按这样的图纸进行施工必定会留下严重的安全隐患。

(二)施工中接地线问题处理不当

在实际的接地系统施工过程当中，首先要注意图纸设计中防雷的等级以及接地值的大小，一定要注意到防雷设施所用的最大电位，技术人员要在实际的施工过程中引起足够的重视并做出相应的解决办法。在实际的操作当中，由于设计人员对施工材料的不了解、技术的不到位、对工作的责任心欠缺。这样就导致了工程最终达不到国家规定标准，最常见的几个问题如下：第一，施工人员在制作避雷网时，对于实际的接地避雷值，各个引下点说明不清楚;第二，在焊接接地避雷网时，焊接焊缝长度不足、焊接技术人员不具备电焊工技术资质或者无证操作;第三，接地电阻的测试点的位置设置不符合要求或者不全面;第四，使用没有送检校验的接地值测试仪表，不能如实的反映实际的接地值。

(三)施工中使用的材料出现问题

设备材料生产厂家为了获得更大的利润，立足于市场激烈的竞争当中，就会不断的降低产品的出厂质量。产品质量的降低成为电气安全隐患的最大因素，由此带来的经济损失重大。产品质量所带来的问题如下：导线电阻率过高、熔点降低、机械性能较差、绝缘值低下、温度的系数过高、电线电缆的耐压低、绝缘的电阻减小、抗腐蚀性差、耐温效果低;开关插座的实际值与标注的值不符导致了产品承受不了过大的电压而发生一些安全隐患;PVC 电线管的耐燃性耐温性低影响了电器安全性能。

值得关注的是一些建筑商人为了降低建筑成本，违规使用一些达不到技术标准的空气断路器和漏电开关等等产品。这些产品标注的型号和电流值与实际存在很大的差异，这样就造成了设计值与实际应用的不符。使用这样的伪劣冒牌产品对人体的健康安全和用电安全都带来极大的隐患。

下面一个案例就是因为使用了不合格的电气材料和设备而导致火灾的严重后果：某年某月某日凌晨3：05 左右，某音像俱乐部发生特大火灾事故，过火面积800 m2，死亡74 人，烧伤2人，直接经济损失19. 95 万元。事后查明，起火原因是该音像俱乐部的承建单位在建设之初为了节约资金，选用了未经有关部门审查合格的空气断路器，在线路发生短路故障后，断路器没有发生跳闸动作，进而导致火灾。

三、对于出现的问题制定解决办法(一)加强图纸完成的审核力度

第一，举行阶段性的图纸审查。必须严格的按照施工图纸的要求审核图纸，发现问题及时进行修改，把错误改正在图纸设计阶段。施工技术人员应把图纸中难以执行的或是无法施工的地方反馈给设计人员重新修改图纸。注重与相关部门施工前的协调沟通，出现问题立刻解决，以利于施工中保证工程的质量;第二，对于重要工程的关键的程序和重要部位务必要有详细的施工组织设计，项目组织机构要审核相关施工人员的技术资质并进行工序技术交底;第三，跟据监理工程师在施工前、施工中发出的指示，对图纸设计的错误和各工种交叉施工中可能出现的问题，及时做好多专业图纸会审，提前做好建筑电气问题的解决办法。

(二)做好竖井内电缆及接地线的敷设工作

首先是电缆的敷设。当敷设工作是沿支架进行时，需要注意不同的电缆其固定点的间距是不同的，若采用桥架方式敷设，则必须待桥架的安装结束后方可进行电缆敷设，桥架与支架首尾两端都应进行接地连接;电缆的首尾两端和分支处要悬挂标示牌，标明电缆的型号以及用途。施工人员也应注意根据现场的实际情况，对工序等内容进行合理规划，避免线缆敷设结束后出现交叉、杂乱的情况，这样既能节约线缆的用量，也能为后续的维护工作提供方便。

其次是接地干线的敷设。为了保障远端供电的安全性，大都会设置接地干线，干线材质为镀锌扁钢、圆钢或者铜带，敷设方式多为为沿墙和沿桥架明敷。若采用铜带，应以螺栓连接，并注意弹簧圈和平垫圈的设置，确保连接的紧密性。若采用镀锌扁钢，应尽量采用焊接的方式进行连接，并以扁钢的2 倍宽度作为搭接长度且不少于三面焊接，圆钢与圆钢搭接双面焊缝长度不低于6 倍圆钢直径，圆钢与扁钢搭接双面焊缝长度亦不低于6 倍圆钢直径。无论是采用哪种连接方式，都应以保障干线的可靠连接为原则，以便最大程度的保障远端供电以及远端电气设备运行的安全性。

(三)加强工程的质量管理

第一，坚持每天对工程施工的阶段进行巡查，每周组织检查人员进行全面的排查，每月都要进行质量的报表工作。第二，工程竣工的质量关一定要把握住，出现问题就要马上解决，确保建筑电气的施工工程是安全的。

四、电气建筑工程中各部分的安装调试(一)建筑电气的施工过程中变电所设备的安装

1.

变压器的安装就位，主要要控制变压器的水平放置与低压母线的安装，高压侧要注重高压电缆的耐压试验以及直流泄漏试验，高压电缆的外壳接地，电缆标签标示牌的安装;变压器本体首先要检查变压器外观的检查，检查设备开箱记录，进行变压器的耐压试验、直流电阻测试并做好记录，检查三相直流电阻值的差异是否在规定的范围内，低压母线排水平或是垂直安装到位，查看锣拴是否镀锌齐全，加装防松垫后拎紧螺母。变压器中性点直接与地网连接，做中性点接地值测试并检查是否到达设计要求，测试值应记录仔细完好。在完成所有工作后进行送电前绝缘测试，合格后送电运行。

2.

低压开关柜和直流设备的安装，直流开关柜或者整流设备要采用安全的绝缘材料安装，其他一些设备可以采用非绝缘的材料进行安装;配电柜安装结束后，要对每个细节进行严格的复查，确定安全无误后才可以进行使用;配电柜进行安装时垂直度得偏差控制在1.5 毫米，相邻柜顶部水平误差在小于2 毫米，柜面间的误差在1 毫米以内，各柜体相邻缝隙偏差在2 毫米。所有的变电气设备安装完毕后要对沟、槽、管、洞进行严密的封堵工作。

(二)低压配电柜的安装与维护

为了方便日后的检查与维修，在安装配电屏时，要注意前后左右都要留有一定距离的空隙;低压配电柜在安装过程要保证与地面的绝对垂直，以保证它的稳定性能;电气的连接点都要使用镀锌材料并且安装弹簧设置确保安全可靠;根据现场施工的实际电气容量和负荷进行合理的仔细选择，只有合格的产品才能保证被应用;配电柜的金属框架要完全的与地面接触。

(三)施工过程中的低压供配电的安装

低压的供配电系统的完善直接关系到工程的安全。低压变电系统的组成大致可以分为变电所需的各种设备、各种开关线路支架等配电设备、各种各样照明的配电设备和备用的设备。安装完毕以后设备的使用也要值得注意，首先，务必要保证检查工作人员对于每一组的配电箱和开关进行精细的检查。其次，要制作详细的检查计划，设置专人进行检查，并且把检查结果做详细的记录。

(四)对于各种漏电的设备的措施

在安装漏电设备的保护装置之前一定要对设备的外观、合格证、设备的每个细节进行检查，确定无误以后才进行施工安装。漏电保护装置作为防治漏电的一项措施，与其他的防漏电措施相结合在一起构成一个完整的防漏系统。

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