智能建筑设计及施工水平的提升

来源：搜论文知识网位置：建筑设计论文时间：2017-12-02 11:18

智能建筑已经成为建筑业的发展趋势，建筑电气设备是关键的电气设备，本文对智能建筑水平的提高存在的问题分析探讨。

《智能建筑电气技术》(双月刊)创刊于2002年，是由中国建筑设计研究院主管、亚太建设科技信息研究院主办、入选《中国核心期刊(遴选)数据库》的综合性专业国家级正式技术刊物。

智能建筑是现代建筑业更新换代的必然产物，也是现代电子技术与人类古老行业的结合，是一项巨大的系统工程，也是现代社会进步的标志。一个国家拥有多少数量的智能建筑，及建筑物智能化程度的高低，显示出国民经济综合实力的表现。智能建筑将是以后建筑的主要潮流，但在现在还存在一些具体问题，阻碍着智能建筑的顺利发展，带来很大的经济损失及浪费，必须抓住发展机遇，从明确认识，完善政策，充分利用高新技术，提高专业人员技术素质，借鉴国内外成功经验，发展建设智能工程，寻求处理问题的方法措施。

1智能建筑是建筑物发展方向

智能建筑的重要标志是智能化集成系统，也就是通讯自动化，建筑设备自动化和办公自动化三个系统的集成。是原来建筑物中“弱电”系统水平的极大提升。这种提升使不少人在认识上产生了误区，许多业主及设计人员对智能建筑的功能，信息化产品了解较少，形成一种盲目的“智能热” ，造成智能建筑的规模和功能超出实际需要。事实上智能建筑属于高科技，投入也相对高，工程有一定难度，技术含量高风险也大。国家智能建筑专业委员会把智能建筑定义为:“智能建筑系利用系统集成方法，将智能型计算机，通信技术，信息技术与建筑艺术有机结合，通过对设备的自动监控，对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合，所获得的投资合理，适合信息社会需要并且安全，高效，舒适，便利和灵活特点的建筑物”。对于高智能的建筑物未来发展，必须要有足够的认识深度，根据不同的需求发展需要的智能建筑。在我国的智能建筑，其智能化程度与当地的经济发展水平相适应，坚持既经济又实用为发展方向。设计中各种智能化系统存在的必要性能否满足建设者的需要，必须树立以人为本观念。

2完善适应的政策措施

智能建筑的发展将进入一个发展快车道，人们的传统观念及旧规程不能适应时代前进的需要。对于智能建筑专业的规范化，必须统一才能适应发展的要求。智能建筑开发突出的问题是缺乏规范和标准，开发商对参于建设的各方如设计，集成商及供货商没有更有效的监控措施，使用到工程的智能化设备在无检测，无规范标准情况下任其使用和随意验收，而交工后不能正常使用，造成智能建筑整体功能不完善，达不到智能化要求。现在国内智能化建筑市场还缺乏规范行为，需要从行政管理和技术措施上对智能建筑市场和质量进行有效的监管力度。智能建筑的发展必须符合中国政府发表的“中国21世纪议程”中提出的可持续发展战略的总方针。政府参于和指导规范智能建筑的管理极其关键，理顺现行建设体制，按市场规则引导和推动智能建筑的快速发展。具体操作上要建立健全智能建筑的管理体制，完善设计，施工，系统集成，工程监理单位的资质审批，严格制度审查及工程验收制度。制定相应的法规和管理办法，使得有法可依，有章可循，加大处罚，使我国智能建筑从小到大，从局部到整体形成一个优良体系。

3智能建筑一体化运作

智能化建筑技术不同于传统的技术领域，智能化建筑技术是新兴的高科技领域，技术发展并不完美，处于发展变化之中。因智能化建筑不是单一建筑或单一设备产品，而是多学科多个专业技术综合应用的整体建筑产品。其技术发展必须要多个行业，多个管理部门的协调共同发展。可见传统工程设计单位专业技术构成，己远远不能适应现时代建筑智能化系统工程设计的需要。智能建筑技术实现可持续发展的目标外，新兴的环保生态学，生物工程学，生物电子学，仿生学，新材料学等技术发展，正在渗透到建筑智能化多学科技术领域中，实现人类聚居环境的发展目标。智能建筑是随着信息时展起来的新技术，是集计算机，通信，自动控制，土建及装饰，水，电，暖通等专业融为一体的综合性学科。智能建筑技术必然要求建筑设计与其相适应，因此工程设计单位必须及时调整相应专业结构，更新加强智能化高新技术相关专业的技术力量。

4提高设计人员专业水平

智能建筑的设计与施工人员的素质总体水平急待提高。许多设计单位没有智能建筑化系统的设计资质，缺乏智能化专业设计人才，特别是建筑“弱电”人才，在智能设计与施工管理方面均存在严重不足。导致许多设计技术问题遗留给集成供应商或施工单位，造成智能化系统的质量低劣和先天不足。因此，智能建筑的管理者与使用者的素质也应全面提升。

5总结经验提高整体水平

智能建筑已经成为世界建筑发展的趋势。国外发达国家正在尝试运用高新技术建设智能型绿色建筑和生态建筑。现在发达国家智能建筑不仅在数量上大增，而且将智能建筑逐步从单体向区域化，城市化方向发展。探寻人类生存和生活聚居环境空间的可持续发展模式，已成为重要的国际技术发展趋势。据介绍美国智能大厦几万幢，而日本新建建筑中80%以上实现了智能化，还有一些大城市建设了智能化街区，智能化大楼群等。智能化建筑的发展带动了一批相关技术与产业的发展，如电子，计算机，自动化，电子技术等。智能建筑的领域中国内起步较晚，但经过建筑界人们的艰辛努力，与发达国家的差距正在缩小。现在我国的智能化建筑正在高速发展，特别是上海，北京，广州及深圳等发达城市，市场潜力十分巨大。值得注意的是，我国的智能建筑无论建设标准，还是质量方面不能与国外相比，只能算是准智能建筑。要充分利用当今的信息技术，加强国际间的交流合作，赶上国际先进水平，而不要重复别人走过的弯路。智能建筑虽然有明显的优势，但造价偏高，涉及多个高新技术和产品，国内从经济实力，技术应用及管理水平上与发达国家相比还是有大的差距。由于智能建筑领域发展很快，技术也在不断变化中，因此，对国外先进技术不宜以行政手段强制在某一技术或协议标准上，应采取优胜劣汰的市场经济中，使其符合国内实际需要。

6坚持可持续发展，建设智能化生活小区

社会己进入到信息时代，依赖科学技术创造舒适的生活空间。智能小区的提出是社会个信息化改变人们生活方式的重要体现。推行小区建设符合中国国情，既可节省土地又便于加强城市规划管理。综观国外智能建设小区发展，国内小区发展处于初期走步阶段。从实际使用角度出发，社区网络建设为未来真正的智能小区搭建基础平台。要建立智能化住宅的质量保证，加快物业管理的立法，形成基本完善的产业政策体系。建设好智能小区的关键要处理好两个方面问题: ①市场定位: 由于智能小区提供的是商品化住宅，是面向社会的各种人居住，小区与智能大厦相比，市场化特征更为突出。②经济适用性，智能小区的建设必须是经济适用，可靠安全，开放和可持续发展性，其中经济适用是关键的。人们需要可以承受的智能化建筑，没有实际应用的智能化建筑是人们所不被接受。

综上浅述，随着国民经济的发展和科技的进步，智能建筑会逐渐走向规范化和正规化，在质和量上有一个大的提升。智能化建筑这一高科技产物为建筑业开创了新的内涵，同时也使现代建筑业在领域的各个环节发挥人的聪明和创造力，为我国智能建筑事业的高速发展提供科学有序，规范健康的中国道路。

参考文献

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2谢浩等.城市住宅小区的智能化设计解读[J].规划与观察,2003(3:)24-27

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