建筑工程施工企业技术创新存在的问题及对策

来源：搜论文知识网位置：建筑设计论文时间：2017-12-01 10:50

建筑业的发展使得建筑企业必须不断开展技术创新工作，企业次啊能发展，技术创新是企业兴旺和长盛不衰的源泉，本文主要探讨建筑工程施工企业技术创新存在的问题及对策。

《建筑科技与经济》建筑科技期刊，是由中国国际建筑学会主办，面向国内外公开发行，月刊，该刊中外兼容、先进实用、科学权威，以理论探讨和学术研究为主，是广大建筑、经济、管理等相关专业工作者进行学术与技术经验交流的理想园地，是一份宣传党和国家社会主义现代化建设和改革开放发展趋势的重要读物。

建筑工程施工企业技术创新是以产业化为目的的。建筑工程施工企业的产品就是服务项目，就是“加工”某类建筑物的服务能力，服务品种多少、服务质量高低、服务能力大小就是其竞争制胜的决定因素，资质门类和等级、质量认证都是对综合服务能力的认定，相当于工业企业的产品许可证。建筑工程企业技术创新的根本目的就是要提高服务能力，而不是仅仅着眼于建好某一个特定的建筑物。比如说攻克超高层房屋建筑工程技术就是意味着具备干这一类工程的服务能力，并不是说干好某一个特定的超高层建筑后这种能力就消失了，技术创新(即提高这种服务能力的工作)就中止了，相反应当在承建一个个有差异的同类工程的实践中得到加强。这也就是我们常讲的，业绩越多，技术创新的成果和施工经验就越多，施工能力就越强，就越能承揽到更多的同类工程，实现规模化“生产”即产业化的目的。

建筑工程企业同样存在技术创新与市场、与生产脱节的问题。孤立地看，建筑工程企业技术创新是先有市场后有创新，但如果把投标过程和施工过程贯穿起来看，还是先有新技术成果后应用于生产和开辟新市场，这一点和工业企业完全一样。因为投标时技术难题在招标文件中已经反映出来，企业提交的施工方案必须能够满足项目成功建成的需要，技术难题必须先解决好并得到评委的认可才能中标，这本身就是新技术、新工艺的开发过程和鉴定过程，中标后的施工过程就是把技术开发成果结合实际运用于生产，保证进度、安全、质量，实现利润的过程。

增强技术创新能力是建立现代企业制度的重要任务。现代企业制度是能使企业自我发展的制度，而企业的自我发展首先就是指资产增值和技术创新，现代企业应当开发利用而且必须是在“以资产增值支持技术创新，以技术创新带来资产增值”的循环中不断壮大起来的。不具有技术创新能力的企业不是现代企业，不能切实保障技术创新的企业制度不是现代企业制度。另一方面，建立现代企业制度能够使企业成为有技术创新内在要求，有创新战略、有筹资能力、有自主开发能力、有强大技术创新能力的市场主体，实现从创新设想产生，直到创新决策、创新投入、技术开发、市场创新、提供服务、再次创新等一系列环节的一体

增强技术创新能力是提高企业核心竞争力的重要基础。市场竞争的一般规律是，要想在竞争中取胜，就必须比对手有优势。要取得优势越来越依靠企业的核心竞争力。核心竞争力的特点，一是它是以企业独有的核心技术或产品为主要特征，也包括管理、营销、团队素质、企业文化、政治优势、操作工艺诀窍等方面的因素。二是它是对手在一定时期内难以模仿、破解或者模仿、破解起来成本太大的优势。三是核心竞争力一般都能带来市场优势，形成稳定的垄断或独占性的利润。四是核心竞争力也是不断发展的。谁停止创新，就意味着落后和死亡。

增强技术创新能力是实践“三个代表”的客观要求。从这个意义上讲，重视和支持技术创新，不仅仅关系到技术的进步，而且是关系到能否保持党的先进性，能否践行党的宗旨，能否代表最广大人民根本利益的根本问题，是国有大型企业党建与时俱进的新课题，是各级党组织的重要责任。

目前，随着国际国内建筑市场竞争的日趋激烈，加强技术创新工作，提高企业的技术竞争优势已成为每一个建筑施工企业发展战略中的重中之重。

一、建筑企业技术创新中存在的问题

一是技术创新体制建设缓慢。近年来，我国施工企业制度的改革逐步深化，取得了一定的进展，但还未形成一个完善的技术创新的有效机制。虽然有少数企业做得较好外，相当一部分企业还是基本维持旧的体制，有些企业虽然表面上建立了技术中心，但实际上并未按新的体系运行，眼睛只是盯着国家的有关优惠政策。

二是建筑施工企业同样存在技术创新与市场、与生产脱节的问题。孤立地看，建筑施工企业技术创新是先有市场后有创新，但如果把投标过程和施工过程贯穿起来看，还是先有新技术成果后应用于生产和开辟新市场。因为投标时技术难题在招标文件中已经反映出来，企业提交的施工方案必须能够满足项目成功建成的需要，技术难题必须先解决好并得到评委的认可才能中标，这本身就是新技术、新工艺的开发过程和鉴定过程，中标后的施工过程就是把技术开发成果结合实际运用于生产，保证进度、安全、质量，实现利润的过程。

三是对技术创新工作重视不够。由于市场的不完善和不良风气的影响，许多人认为只要拿到工程总能干下来，因此重经营轻技术，反映在搞技术的待遇和工作条件得不到应有的改善，从而使一些人另谋职业。

四是技术创新资金投入不够。由于积极性不够和其他一些原因，多数建筑施工企业都存在科技投入量不够，资金匮乏，这不仅制约了技术进步速度，产业升级也相应滞缓。

二、建筑企业实施技术创新的对策

首先，要强化创新意识，使“技术创新的主体”的观念深入人心。要使企业主要领导人真正树立起科技是第一生产力的观念，时刻想到科技是经济发展和市场竞争的制点，在思想深入真正重视技术创新，促进技术向生产力的转化。

其次，要增强技术创新能力，使企业成为技术创新的内在要求。企业的自我发展首先就是指资产增值和技术创新，现代企业应当开发利用而且必须是在“以资产增值支持技术创新，以技术创新带来资产增值”的循环中不断壮大起来的。建立现代企业制度能够使企业成为有技术创新内在要求，有创新战略、有筹资能力、有自主开发能力、有强大技术创新能力的市场主体，实现从创新设想产生，直到创新决、创新投入、技术开发、市场创新、提供服务、再次创新等一系列环节的一体化运作，从而促进企业技术创新能力的提高。

第三，设立企业技术创新基金，多渠道、多形式筹集技术创新资金。由于技术创新具有一定的风险性，应鼓励风险投资。说来广开投资渠道，可采取银企结合、银技结合、抵押贷款、向风险投资公司寻求合作等方式取得资金来源。此外，在一些新型结构和技术难度较大的工程中，应争取业主和地方的立项和资金支持。当然，选准一些带有普遍性和方向性的课题，争取政府或社会的立项和资金支持，也是一条不可忽视的筹资渠道。

第四，重视人才，建立有效的激励机制，推动技术创新工作。人才是技术创新的关键。建筑施工企业必须牢固树立“人才就是财富，人才就是效益，人才就是竞争力，人才就是发展后劲”的观念，切实加强人才队伍的建设，靠事业、靠价值、靠感情、靠待遇吸引人才、留住人才，稳定和吸收一大批胜任新形势下技术创新工作的骨干力量，为企业的长期发展奠定良好的基础。

第五，多渠道多层次地增加科技投入，充分利用社会的科技创新资源，大力开展产学研结合，补充和提高企业的创新能力。我国众多的科研院所和大专院校却在土建施工的一些方面有独到的研究，因此，建筑工程施工企业应经常聘请国内有关大学和科研院所的知名人士，或成立专门的外聘专家委员会，并就有些科技创新项目与这些单位开展联合攻关，无疑会对建筑工程企业的科技创新起到有力的补充和推动作用。

参考文献：

[1]梁能.企业持续竞争优势的断想[J].中外管理导报,2010(8).

[2]张瑞平.如何实现经营管理的持续创新[J].焦作工学院学报,2003(4),1:62～6 3.

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