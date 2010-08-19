生态小区建筑规划设计

来源：搜论文知识网位置：建筑设计论文时间：2017-11-30 11:24

随着生活水平的提高，人们的居住条件得到了极大的改善，同时人们对居住环境的需求越来越高，居住小区的规划建设就很重要了，本文主要研究生态小区建筑规划设计。

《城市住宅》建筑期刊发表，创刊于1994年，由亚太建设科技信息研究所、中国建筑设设计研究院主办。是城市市长、建筑管理部门、规划建筑设计、开发建筑部门、建材部品企业、物业管理公司、家居装饰行业及购房人都关注的一本精品期刊。杂志有高度和广度，有理论有个案，有前瞻和实用，有宏观和微观，是城市住宅领域与部权威的百科全书。

居住小区是城市的基本构成。住宅小区居住环境的优劣，首先取决于规划方案的好坏。 近年来，随着我国居民生活水平的明显提高和对改善居住环境的迫切需求，全国各地相应建成了一批具有当地特色、环境良好、功能完备、经济适用的生态居住小区，要搞好住宅小区的规划设计首先要注重以下几个方面的问题。

1 生态小区规划的特点

1.1生态小区是通过调整人居环境生态系统内生态因子和生态关系，使小区成为具有自然生态和人类生态、自然环境和人工环境、物质文明和精神文明高度统一、可持续发展的理想城市住区。生态小区空间结构合理、基础设施完善，生态建筑、智能建筑和生命建筑广泛应用，人工环境与自然环境融合。它符合城市规划和区域规划，与区域和城市融洽，是生态城市的一部分，体现了所在城市的风貌和特质。

1.2生态小区与传统小区相比有本质的不同，主要有以下特点：和谐性的生态小区内自然与人共生，人类回归自然，亲近自然，自然融于小区，小区融于自然;同时，能营造满足人类自身发展需求的环境，富有人情味，充满浓厚的文化气息，拥有强有力的互帮互助的群体，呈现出繁荣、生机和活力。

1.3可持续性的生态小区是以可持续发展为指导的，因而它能实现小区社会、经济、环境的发展，能够在取得社会效益和环境效益的同时推动经济发展，实现经济快速高质增长;能把小区自然环境作为小区公共资源得到永续利用。整体性的生态小区不是单单追求环境优美或自身的繁荣，而是兼顾了社会、经济、环境三者的整体协调发展，小区生态化也不是某一方面的生态化，而是小区整体上的生态化，实现整体上的生态文明。因此，生态小区的建设规划将会逐渐改变目前我国城市建设中环境污染、缺乏有效环境保护的不合理现状，实现节能、节地、节水、低污染以及物业等的有效管理，为城市和小区自身环境改善带来强大动力。

2 小区空间环境规划设计

我国古代建造出的闻名于世的园林之所以能在当今还受现代人取悦观赏而久居不衰，其巧妙支出就在于以自然为背景，取之自然，还之自然，形成一幅整体美的画卷而意味无穷，这种技巧对我们现代小区的规划设计是有很好的启迪的。

2.1为丰富生态小区空间的外部轮廓，力求人与自然的和谐统一，不宜将单体住宅重复布置，应将高、中、低层不同建筑形式的住宅搭配布置精心营造，充分利用原有的地形、地物和地貌，各住宅组团之间由绿地、低层公共建筑隔开，使生态小区成为建筑高低错落、绿地相连、道路便捷的既统一又有变化的整体。在规划中密切结合绿化布置，住宅组团绿地根据配置的花草树木相互区别，各具特色，使居民从室内到外部都能看到绿地，提高小区环境质量。(如下效果图)

2.2为充分利用空间，把小区环境从室内延伸到室外，扩大小区空间，方面居民的活动，创造一个整体的住宅组团是适合人们日益增长的生活需要的。整体住宅组团的规划布局就是对空间的化零为整之典范。这种规划布置的特点是对空间给予了充分的重视，体现了以人为本的设计原则，缩短了公共建筑与住宅的距离，方便了居民;小区空间得到了更充分的利用，土地可以重复利用，群体景观比较完整，给住户安静、安全、方便之感;住宅组团内外用绿化来联系，既有小范围的外部空间，又有区域性的大范围的公共空间。居民围绕公共空间活动或是游憩、打牌下棋、玩球和谈家论政，都有一个适合的位置。

小区效果图

总之，优美的小区环境是现代化城市景观建设的重要内容，也是城市文明的标志。在小区环境设计中，应始终坚持“以人为本”的原则，健全适宜于人类生存和可持续发展的生态小区，同时给人提供一种富有生机的“生态美”，这也是中国古人所追求的“天人合一”的境界。在人居环境的设计营造过程中，要采用不同的美学手段和审美取向，结合地域文化、本土文化、社区文化，形成各具特色、风格迥异的居住区环境。T

3 小区规划设计应注意的几方面问题

3.1小区规划应注重人文环境居住小区是城市的组成部分，所以其规划也应该因地制宜，结合当地的历史人文环境及居民的生活模式，使整个小区有机地融入到所在城市的大环境中。例如襄樊昭明台小区规划就力求在这一点上有所突破，在对旧城区进行充分调研论证的基础上注意保护古城风貌，保留原有的城墙、街巷、树木及传统的建筑形式，增加了碑、坊、亭、廊和住宅里弄，并依据历史原貌修建了昭明台等具有标志性的传统古典建筑，这在一定程度上延续了襄阳古城的历史文脉，使得建成后的小区既体现出一种文化传统的沉积，又具备了现代化的生活环境，满足了人们对小区人文氛围和社区功能的要求。

3.2小区规划应注重生态环境的保护生态环境是影响小区居住条件的关键因素。所以，在规划设计时应充分考虑地形、地貌和地物的特点，在尽可能不破坏建设基地原有的河流、山坡、树木、绿地等地理条件的同时，加以利用，创造出建筑与自然环境和谐一致、相互依存，富有当地特色的居住环境来。

3.3小区规划应注重安全防卫的设置住宅小区的居住环境安全与否，是小区居民极其关心的问题，要创建一个安全的居住环境不仅要有科学的小区管理制度，而且在很大程度上也依赖于小区规划的安全性，这其中涉及到居民的生理、心理安全和社会安全等因素。在住宅小区的规划设计中应充分考虑居民的有效防范行为，通过控制小区和组团入口、明确划分空间领域等措施来提高小区的安全防卫能力。一是在小区和组团的入口处设置明显标志，使住宅小区具有较强的领域性和归属性。二是注重院落空间的强化，使居民之间既有充分了解和相互熟悉的机会，又可以使住户视线能够触及到住宅入口，便于对陌生人进行观察、监视。三是注重小区交通网络的合理组织。在小区主干道的规划设计上要做到“顺而不穿，通而不畅”，减少交通环境的混乱交杂，提高安全系数，在小区级道路的规划上尽量作曲形设计，限制车辆穿行的速度，达到安全与降低噪音的目的。同时，规划时应尽量减少组团的出入口，一般设置两个即可，以便有效控制外来行人任意穿行，从而起到安全防卫的作用。

3.4小区规划应注重服务系统的完善在住宅小区规划中，社会服务环境的营造也是不可忽视的内容，因为它不仅是解决居民日常生活活动需要的基本保证，也是小区稳定的物质基础。在服务设施的设置上要考虑居民的生活要求和行动轨迹，如小区级商业服务设施应布置成外向型，设在人流交通必经之路的出入口附近，使居民方便顺路购买。自行车、摩托车存放与垃圾处理也是小区服务环境的关键问题之一，住宅小区中的自行车库应遵循集中与分散的布置方式，因地制宜，采取多种途径。如利用院落中的半地下室以及高架平台下部等。以往住宅的垃圾处理通常是将垃圾道附设于住宅的楼梯平台处，因而经常发生堵塞而造成臭气四散、影响居住环境，在住宅小区规划中可以将垃圾道改设在住宅内部生活服务阳台处，避免公共场所的交叉污染，也可以放弃垃圾收集方式而采用室外垃圾桶、垃圾箱和中转站来处理。在垃圾中转站的设置上应注意便于垃圾清运和处理，不要使清运垃圾的车辆横穿小区，造成污染的扩散。

4 结语

随着生活水平的提高，人们的居住条件得到了极大的改善，同时人们对居住环境的需求从基本生理需求的满足逐步向心理与文化领域的更高层次推进。住宅小区规划设计最终是为人提供一个良好的环境，能更好的适应和满足人的需求。

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