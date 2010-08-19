建筑工程中防渗漏技术

来源：搜论文知识网位置：建筑设计论文时间：2017-11-30 11:05

近年来，房屋建筑渗漏问题成为居民住宅质量投诉的热点。因此，防渗漏技术在建筑施工中的位置越来越重要，本文主要探讨建筑工程中防渗漏技术。

《新建筑》(双月刊)创刊于1983年，主要介绍建筑设计、城市设计、环境设计的新理论、新方法、新作品以及建筑教育改革的新尝试。作为一份建筑科学类的学术期刊，新建筑带给读者的是新鲜学术空气的广角视窗。

一、外墙防渗漏技术的简要概述

在外墙施工时，将防渗漏工作做为外墙施工的重点，门窗、厨房和卫生间以及屋面的墙体的细部处理做为外墙的关键环节。作为一名建筑工作者，在作业时要严格按照GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》中的规定来进行操作，对砌筑的质量给予充分的重视，砖块要提前进行浇水湿润，外围的墙体应当“满刀灰”砌筑。比如，在工程施工过程中，当降雨量超过10cm/h时，墙面构成整批水幕，这时墙面的净水压为70kg/m2，就可能会出现外墙渗漏的情况，此为造成外墙渗漏主要的外部原因之一。因此，外墙施工每个技术环节及施工步骤都直接影响防水，为确保不发生渗漏，在对外墙进行防渗漏处理时，要对外墙容易渗漏的部位，有全面的、客观的了解。总体来说，外墙的防渗漏工程是一个系统工程，因此在主体开始施工的时候，就要适当的采取一些措施，使建筑处于多设防的状态下。下面针对建筑工程的施工，分多个结构部位逐一阐述相应的防渗技术。

二、门窗防渗漏措施

门窗属于建筑物上的活动范围内，且是面积和次数最多的地方，因此门窗的防渗漏工作难度也相对高一些，不仅需要建筑人员的操作技术含量较高，而且要有较强的建筑理论知识，通过将两者进行结合，才能够做好门和窗区域的防渗漏工作。在门窗防渗漏工作中对于门窗的安装和今后的功能使用方面，都要给予充分的重视，活动次数的多少和门窗的面积，都会对建筑物的美观造成影响，且对居住者以后的使用也有着较为重要的影响，因此对于门窗的防渗漏处理时，要对整体的美观情况进行充分的考虑。在进行外墙铝合金窗的施工工作时，选用的铝材一定要符合国家的相关标准，并要满足图纸设计规定的要求，在搬运和安置的过程中要注意尽量不使半成品发生变形、损坏和扭曲等情况，禁止在半成品变形后人工的进行修正，选用的配件也要符合相关标准，确保安装牢固且开启紧密后，要在室内封闭的状态下，切身感受有没有风吹入，如果发现有风吹入，那么要对不密实的地方进行重新的封闭，直到感觉没有风吹入为止。另外在窗框安装完成之后，要在四周进行塞缝处理，一般都采用干硬物和集合物防水砂浆，按照 1：2 的比例进行分层的填实工作，在外侧涂刷改性防水砂浆两面道，确保塞缝不会空鼓，要派专业人员逐一的对塞缝进行检查。保证外窗台与内窗台的高度差值不高于20mm，并要做出物向外配水坡度，上面的窗眉要做成鹰嘴的形状，坡度要保持高于20%，并要把板底涂刷的普通乳胶漆改为防水性能较好的外墙涂料。

三、厨房和卫生间的防渗漏措施

厨房和卫生间是建筑物中用水最多的两个地方，不论哪处的防水工作不好，都会对人们的工作和生活造成危害，因此在建筑工程中，厨房和卫生间的防渗漏工作都是十分重要的。厨房的地面度要低于客厅和卧室地面50mm，在结构施工过程中，要做出高度差，并按照相关规定进行起坡，地漏口要比相邻的地面低 10mm 以上，厨房和卫生间的墙体在 0-1.8m 的范围内要进行内抹灰，并要加入防水粉，烟道和穿楼板管道的封堵材料要使用细石混凝土和微膨胀剂，在周边要进行凿毛，并将其清洗干净，支撑上模板，用细石混凝土进行封堵，在管道四周的200mm 的范围内，要从管边开始向外进行找坡，厨房和卫生间在进行地面防水施工之前，先要对结构进行试水工作，一旦发现有渗漏的情况，一定要找出渗漏的源头，并对其进行彻底的处理，然后按照设计的要求进行防水涂膜工作。

四、屋面的防渗漏技术

在建筑施工的过程中，屋面板的施工质量一定要进行保证，且要组织专业的技术人员进行对平成房屋的防水工程的严格质量监管，因为屋面板的质量不但会对渗漏等情况起到一定的预防作用，还具有保温隔热和承重的功能。屋面发生的渗漏主要表现在出气孔管道和天沟、檐沟等地方发生渗漏，面对这些地方的渗漏我们可以采取这样的措施：对建筑工程所处地的地理位置、环境、温度和湿度进行调查和分析，选择合适的防渗漏材料和温度卷材，且卷材和涂料等防水材料要按照各自的使用规范进行施工，在浇筑钢筋混泥土时要注意浇筑的连续性，防止因为温度的下降出现裂缝等情况，从而造成渗漏的方面隐患，在钢筋混泥土浇筑的时候一定要进行振捣密实，避免出现漏浆、漏筋等情况，在进行找平层的工作时，要保证结构和材料的刚度较强，且结构和强度具有整体性，坡度也要适合，这样才能够有效的避免积水渗漏的形成。

五、墙体的防渗漏技术

在建筑工程的施工工程中，引发建筑渗漏的主要因素就是墙体裂缝。从专业的施工工艺和施工技术角度来讲，建筑筑墙体裂缝主要是因为地基土质较差或者是建筑形状不规则等原因，另外，地基发生不规则的沉降或是选择的建筑材料发生热胀冷缩等情况也是发生墙体裂缝的原因。一旦发生墙体裂缝，那么渗漏的可能性也会较大。因此，为了有效的提高建筑的强度和刚度，在浇筑混凝土时，要选用水化热较低的混凝土来进行浇筑，也可以适当的加一些添加剂，都能够有效防止地基伸缩沉降造成的危害，也能够有效的减少的渗漏的发生。在防渗工程中使用混凝土时，要根据防水混凝土的抗渗等级来进行选择。

在一般情况下，建筑工程施工不会在酷热的夏天进行，而是选择适宜的温度开工，在建筑筑的施工中，有必要设置伸缩缝、防震缝和沉降缝等变形缝。如果工程的地基土质较差，那么要根据地基可能发生变化的情况和建筑的对称情况，来进行适当的调整。如果一些温度变化或是其他的因素可能会引起应力集中时，那么气体会产生裂缝等情况，因此要进行伸缩缝的设置工作。

六、结束语

总而言之，建筑外墙的防渗漏是一个复杂和渐进的过程，，因此建筑企业应当对其加强技术管理和质量监管，还要对渗漏发生的情况、条件、危害等有全面的了解。由于建筑是工业和民用的建筑，因此一旦发生渗漏情况，造成的损失都是十分巨大的。目前，关于渗漏破坏建筑的完整性和管道设备的完好性已经逐渐引起业内人士的广泛重视，建筑筑一旦发生渗漏，不仅会给物业管理带来麻烦，还会给维修人员带来麻烦，因此只有努力提高我国的建筑防渗漏技术和整体水平，才能够有效的防止建筑发生渗漏。国内的建筑工程技术设计单位和研究单位，要加强对建筑的防渗漏技术的研究，从而对我国的建筑施工技术水平的提高也能够起到一定的促进作用。

参考文献

[1]王红艳，外墙防渗漏技术.百度文库

[2]项民生，建筑工程中关于防渗漏技术探究[M].科技创新，2012.

[3]房屋渗漏修缮技术规 程，JGJ/T53- 2011，中华人民共和国住房和城乡建设部

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