悬索桥建设施工过程质量控制的方法和内容

来源：搜论文知识网位置：建筑设计论文时间：2017-11-29 10:57

悬索桥建设施工复杂，一旦出现问题，就会直接影响人们的生命财产安全，本文对悬索桥建设施工过程质量控制的方法和内容进行了研究。

《施工技术》创刊于1958年，是由中华人民共和国住房和城乡建设部主管，亚太建设科技信息研究院、中国建筑设计研究院、中国建筑工程总公司、中国土木工程学会主办，国际刊号ISSN:1002-8498,国内刊号CN:11-2831/TU.国内建设系统的国家级、核心科技期刊。

1.施工准备阶段质量控制

1.1施工环境因素调查

要认真核实建设方提供的关于施工环境的资料，施工单位要在悬索桥工程施工前，对悬索桥所在地的各种自然地理特征、施工现场的交通状况、施工周边的设施、施工现场原材料堆放采购方案、施工现场周边的人文特征(风俗习惯)等进行深入的调查研究，确保悬索桥建设施工中采取相应措施，避免环境对悬索桥工程的施工质量产生影响。

1.2对悬索桥工程施工工艺技术调研

悬索桥的工艺设计主要是根据在建地的地形地质条件，结合当地的经济发展水平，充分考虑施工的经济性设计出来的，必须对同类的产品施工工艺进行详细的调查研究，掌握当前世界上或者国内最先进的施工工艺水平，根据相关规定进行可以进行必要的施工先行试验，这样可以提前掌握先进的施工工艺水平利于更加良好的对悬索桥工程施工质量进行控制。

1.3对工程施工材料采购计划的控制

根据施工进度和工料使用计划制定严格的材料供应计划，该计划作为材料进场的依据。材料的采购计划要根据施工图纸设计采购符合国家强制性标准或合同标准的材料，任何个人不得私自将工程材料的采购计划不负责任的进行，材料在进场前要根据材料或半成品的性质按规定进行必要的检测，这是工程质量控制的关键点。工程材料的采购要对分供方进行实地考察确认，以保证原材料供应数量、质量。

1.4悬索桥工程施工的人力资源配置和培训开发

人力资源配置和培训开发是根据悬索桥工程施工的特点及目标要求对悬索桥建设施工队伍进行人力资源配置和培训，施工人力资源配置要求在法律规定范围内完成劳务采购计划，合理对专业工种进行配置，根据不同的工种要求学历要求配置施工队伍和进行培训，确保人力资源的配置合理到位。

1.5对悬索桥工程配置合适的设备和机具

设备和机具的配置必须依据悬索桥工程的特点以及质量控制要求进行，设备和机具的选择方面也必须满足工程设计的质量要求，其采购和使用必须经悬索悬索桥工程施工的项目部和质量控制部门决定，经上级部门审核后适时进场。

1.6认真做好过程检测计划

过程检测是悬索桥建设过程中必不可或缺的关键内容，在工程建设施工前进行过程检测计划至关重要，对工程施工质量控制影响很大，其根据是悬索桥的设计图纸、国家相关规范、合同等，根据这些制定出来的过程检测计划报监管部门批准后实施，这样就可以对悬索桥结构各分项工程、各分部工程进行合理有效的检验。

1.7做好悬索桥建设施工组织设计的编制

要认真做好悬索桥建设施工组织设计和专项方案，悬索桥施工组织设计制定的依据是悬索桥工程项目的特定特点、相关的技术质量标准、相关法律法规、合同等，是施工人员进行施工操作和施工管理的重要依据，涵盖了悬索桥建设施工企业质量、操作者职业安全与健康、施工环境管理体系的全部内容。总之，悬索桥建设施工准备阶段质量控制是过程质量控制的前提和基础，正是由于施工准备阶段控制，才使得悬索桥工程的最终质量保证有了根本的保证。

2.施工阶段质量控制

2.1要对质量责任进行严格的分工

首先应明确悬索桥建设施工单位有关职能部门对于施工过程的质量责任和权限。根据组织原则将各部门各施工管理人员进行任务分解，明确各自对质量控制所应该负有的责任。

2.2制定合理的生产秩序

在悬索桥建设过程中要根据悬索桥建设的合同、质量要求、成本要求、进度要求，编制相应的质量控制计划、施工进度计划、物资供应(含原材料供应计划、机械设备使用计划)计划以及劳务输入输出计划等，组织生产合理有序进行，保证施工工程的质量。

2.3加强施工中的岗位在职培训学习

在职培训(OJT)与施工前准备工作的人力资源培训不同，这个强调的是在职学习，直接面向工作岗位遇到的问题进行解决和进行思想的灌输，悬索桥施工企业为例保证质量控制要经常进行质量意识的培训教育，使得质量控制的思想深入人心，贯彻到工作的方方面面。

2.4加强对材料供货的保障工作

施工过程中队原材料的采购和供应要求比较严格，为了保证工程进度以及质量的有序进行，工程材料的采购应严格按照设计要求标准进行选择和采购，保证原材料供应的质量。

2.5做好质检工作保障工程质量

质检工作是悬索桥建设施工企业在施工过程中对质量控制的核心，首先要做到对材料、工艺技术、工程成品三方面进行质量控制，即使原材料符合进场和设计要求，工艺技术先进合理经济，工程成品满足需要，符合图纸和甲方(业主)的要求。针对现实的问题要做到坚决不能将不合格的材料应用于工程方面，不能将不合格的产品交付使用。

2.6严格执行工艺纪律

工艺是产生悬索桥最终产品的必须工作，任何组织和个人不能违规操作，不得采取与图纸标准相违的工艺，如果发现此类问题，应进行严肃处理，从而杜绝由此产生的悬索桥工程质量问题。另外对涉及设计变更相关的工艺技术均应按相关规定执行重新审批，通过专家的再次验证，方可对工艺进行相应的修正和变更。

2.7做好关键特殊工序的监督

关键工序特殊工序是指悬索桥工程中对悬索桥的质量产生重大影响的部位(如基础工程)或者是由于采取新技术、新工艺、新材料的工序，对此类的工序要积极做好监督检查工作，积极做好这些关键点的控制工作，认真做好相关的检测和记录，如果发现问题要及时按规定的程序上报，及时解决遇到的各种问题。

2.8加强质量信息管理

实时统计与分析是控制质量有效的方法，要通过高素质的技术管理工作人员通过建立现场质量信息网络和标准化操作流程图达到质量信息的广泛传播史使用，做到及时更新和处理。对工程技术文件要加强管理和控制，做到有章可查，保证质量控制内容的完整性，方便后来者对工程质量的把控。

总之，悬索桥建设在施工阶段主要是通过对悬索桥工程的分部分项工程的验收，严把住质量关，使不符合标准的分部分项工程经过返修或者翻建使之最终达到国家相关规定和合同规定的质量标准后才转入下个阶段，保证了悬索桥建设施工质量。

3.关键过程控制

3.1关键工序特点分析

关键工序是指 1)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序：2)产品重要质量特性形成的工序;3)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问题较多的工序。对悬索桥结构来说，一般包括两方面内容一是关键部位，如悬索桥基础;一是关键工序，如绑扎钢筋。关键部位对悬索桥的整体结构的影响至关重要，不可忽视;另一个是关键工序，关键工序会影响下面工序的进行。

3.2悬索桥工程质量关键程序控制点

一旦确定了悬索桥工程的关键部位和关键工序，就必须按相关规定对悬索桥工程的质量控制点进行管理。

悬索桥建设施工的关键过程对整个悬索桥工程项目的成败会产生重大的影响，只有确保关键过程的质量控制，才能顺利竣工。

参考文献：

[1] 姜艳彬，建筑工程施工质量控制，林业科技情报，2006(38)：32-38.

[2] 方耿玉，汪高文，丘秉达，大中型建设项目建筑施工的质量控制，2006

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