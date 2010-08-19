建筑电气工程配电箱柜安装

来源：搜论文知识网位置：建筑设计论文时间：2017-11-29 10:39

在建筑工程施工过程中，建筑电气工程安装是其中重要组成部分，其中，配电箱又是关键的一部分，本文主要研究建筑电气工程配电箱柜安装技术。

《智能建筑电气技术》(双月刊)创刊于2002年，是由中国建筑设计研究院主管、亚太建设科技信息研究院主办、入选《中国核心期刊(遴选)数据库》的综合性专业国家级正式技术刊物。

建筑电气工程由室外电气、变配电、供电干线、电气动力、电气照明、备用电源和不间断电源、防雷及接地等工程组成。其中，室外电气工程、变配电工程、电气动力工程、电气照明工程等施工都涉及到了配电箱(柜)的安装。

建筑电气工程施工程序是建筑电气工程施工技术的要求，是执行建筑电气工程的施工规范、确保电气设施使用安全和满足功能要求的保证。建筑电气工程由室外电气、变配电、供电干线、电气动力、电气照明、备用电源和不间断电源、防雷及接地等工程组成。其中，室外电气工程、变配电工程、电气动力工程、电气照明工程等施工都涉及到了配电箱(柜)的安装。本文主要介绍建筑电气工程配电箱(柜)的施工工艺流程、安装的基本要求和基本方法、质量标准控制等施工组织与设计。

1 配电箱施工工艺流程

在对配电箱进行施工时，通常情况下，需要按照订货及验收、安装固定、桥架及电缆安装、进出电缆处防火封堵送电运行验收等顺序进行安装。具体的施工工艺流程如图1 所示。

2 安装配电箱渊柜冤的基本要求

2.1 在施工过程中，通常情况下需要对安装的配电箱、柜进行检查，由于箱体需要对其内部的元器件进行保护，在这种情况下，要求其具备一定的机械强度，同时在安装过程中确保周边的平整性。并且对箱内元件进行牢固安装，在一定程度上确保导线排列的整齐性，同时要有产品合格证。

2.2 在对配电箱、柜进行安装时，需要按照设计图纸的要求对其进行检查，进一步核实配电箱内的电气元件、规格名称等，确保其齐全性和完好性，在安装配电箱的过程中，需要与土建相配合，事先预留洞口。

2.3 在对配电箱进行暗装时，需要按照箱体、器件、面板的顺序进行安装，同时确保面板的整洁性。

2.4 对配电箱进行明装：在安装配电箱的过程中，需要遵照进出电缆的方向，并且符合桥架的实际情况，为了便于施工，通常情况下需要在配电箱的顶部和底部进行开孔。

2.5 安装配电柜。①在安装配电柜的过程中，一般将其安装在基础型钢上，在对基础型钢进行安装时，一般需要对基础型钢进行找平，如果需要使用垫片，在垫片数量方面一般控制在三片。②按照配电柜的实际尺寸制作基础型钢，进一步确保长度、宽度与柜体底部框架保持一致，在设置型钢的过程中，需要进行调直处理，在一定程度上防止其发生扭曲和变形。③在运输配电柜的过程中，需要采取措施，防止配电柜发生碰撞，进而损坏柜体及电器元件。④在处理配电柜的金属框架接地等问题时，通常情况下，需要利用镀锡编织铜线对活动门和框架的接地端子进行连接，同时设置相应的标识。⑤在整体槽钢基础上，安装配电柜，在进行安装前，需要对槽钢进行整体焊接、制作、防腐，以及调整处理;利用镀锌螺栓安装配电柜，确保配电柜的稳定性。⑥根据图纸设计说明，各层照明、动力配电箱等需要进行明装，其他配电箱安装高度底部距地1.4m，动力配电箱高度≤0.6m 安装高度底部距地1.4m;动力配电箱高度≥1.2 为落地式安装，300mm 基座;600mm≤箱体高度≤800mm，底部距地1.2m，为暗装;800mm≤箱体高度≤1000mm，底部距地1.0m，为暗装。

3 管路及桥架进配电箱(柜)的施工方法

3.1 连接配电柜与桥架、母线：使用线锯或开孔钻对配电柜进出电缆开孔进行处理，敷设完电缆后需要对其进行封闭，利用专用接地线对母线金属外壳、桥架与柜内接地母排进行接地处理。

3.2 箱内接线：对于箱内接线来说，通常情况下主要包括：连接分回路的电线与配电箱元器件，压接弱电消防等控制回路导线。

在接线过程中，需要对电线与配电箱元器件进行连接，同时结合导线的实际功能、线径等实际情况，通过不同的连接方式进行连接，在接线过程中，通常情况下可以将接线分为与母排连接以及与断路器出线孔连接。

3.3 对于配电箱、柜本体来说，需要对接地线进行安装与保护，箱门及金属外壳要有可靠的接地线。

3.4 对配电箱进行固定后，通常情况下需要采取措施对其进行保护，比较常用的措施主要包括：利用硬纸板、塑料纸、粘胶带等绑扎配电箱，同时堵塞进出接线孔等，防止混凝土溅入配电箱内，进一步对箱内元器件造成不同程度的损坏。

3.5 通电试运行配电箱：安装完配电箱后，并且各回路的绝缘电阻测试合格后，在这种情况下，可以进行通电试运行。通电后需要进行仔细检查和巡视，对灯具控制的灵活性、准确性进行检查，在控制顺序方面，使开关与灯具保持一致。

3.6 配电箱、柜安装调试完毕后，最后在箱内分配开关下方用标签标上每个回路所控制的具体负荷、设备名称、位置，以便用户使用检修方便。

3.7 配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试，并记录数值，出线回路应按图纸的标注套上相应的塑料套管，标明回路编号。

4 施工质量标准控制及创优

4.1 配电箱外形质量标准控制。配电箱、柜位置、标高正确，柜内外清洁整齐，部件齐全，油漆完整无损，机械开孔合适光滑，护口齐全。明箱后板紧贴墙面，暗设时面板四周紧贴墙面，砂浆饱满光滑无空鼓。落地柜型钢基础平直，大小恰当、防腐完整，固定螺栓间距≤1mm。箱盖、柜门开关灵活，箱、柜固定牢靠，箱面标签整齐、正确。

4.2 配电箱内部质量标准控制。配电箱内刀闸及熔断器等电器上端接电源，下端接负荷。横装者左侧接电源，右侧接负荷。箱、柜内开孔应使用液压开孔器，不得气割开孔，管孔应一致光滑，护口齐全，管、箱应丝扣连接。有元器件的箱、柜门应有可靠接地，导线应绑扎成束，连接牢固、严密，不伤线芯，多股线压接端子使用专用液压钳，压接牢固，母排连接牢固紧密，接触处导电膏涂抹均匀。用0.05×10mm 塞尺检查：线接触者塞不进，面接触50mm 宽度以下塞尺塞入不超过4mm，60mm 及以上者不大于6mm，零母线在箱内采用零线端子板分路，零线端子板分支路排列位置，与相线相对应。照明层箱及户箱不使用地排，而直接分支。箱内配线及母线应按下列规定分色：黄(L1 相)，绿(L2 相)，红(L3 相)，淡蓝(N 零线)，黄/ 绿双色(PE 地线)。4.3 允许偏差项目标准控制。对于同类配电箱(柜)来说，需要确保标高的一致性，一般将偏差控制在10mm;对于成排柜，其标高偏差控制在5mm;连接缝控制在 2mm。垂直度、水平度允许偏差：体高50cm 以下者≤1.5mm，箱体高50cm 以上者≤3mm，立式柜为≤1.5/1000mm。

5 结束语

建筑电气工程施工安装是一个系统的工程。施工组织设计应以先进的施工技术为基础，以先进的设备配备为保证，以科学管理、合理组织、强化调度指挥为手段，确保工程质量、安全、环保、工期、效率、效益各项目标的实现。分部分项工程施工方案、工程质量控制措施、安全保证措施、文明施工及环境保护措施等应突出施工组织设计的科学性、可行性。

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