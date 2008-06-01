岩土工程施工技术与设计方向

来源：搜论文知识网位置：建筑设计论文时间：2017-09-29 14:39

岩土工程施工过程中，设计工作至关重要，是岩土工程施工的开端，本文对岩土工程施工设计工作进行详细分析与研究。

《岩土工程技术》促进学科理论发展和学术交流、传播知识创新和技术创新，加速科技创新成果向现实生产力转化;刊登岩土工程的基础理论和应用研究的学术论文、综述性论文、报道、实物(装置、系统、产品、材料等)、技术方法、工程实录以及其他有实用价值的文章等。

岩土工程设计在岩土工程勘察活动结束后，根据场地的地质以及甲方的施工要求，岩土工程条件与环境特征，所进行的地基工程、桩基工程、基坑工程、边坡工程等岩土工程施工范畴的施工图设计与方案设计。

一、引言

?岩土工程具有区域性、不确定性、依赖性、前导性、隐蔽性等特点。施工步骤较复杂且繁琐，实施起来有相当的难度，所以系统地研究岩土工程施工技术及要准确把握各种施工技术的内涵以。岩土工程是以求土体工程与解岩体问题，包括土地工程与边坡、基础与地基等问题，作为自己的研究对象。岩土工程设计在岩土工程勘察活动结束后，根据场地的地质以甲方的施工要求及，岩土工程条件与环境特征，所进行的地基工程、桩基工程、基坑工程、边坡工程等岩土工程施工范畴的施工图设计与方案设计。岩土工程项目数目也将呈上升趋势，随着国家基建项目的增加，所以分析岩土工程施工技术具有重要的实践意义。

二、岩土工程施工技术与岩土工程设计的特点

1、注重经验特别是地方经验。近代岩石力学与土力学的建立，为岩土工程的分析和计算提供了理论基础。但由于结构与岩土相互作用的复杂性，以及岩土性质的复杂多变，不得不作简化，以致实际和预测之间有时相差甚远。工程经验特别是地方经验，鉴于岩土工程计算的不完善，所以岩土工程设计中应予高度重视。

2、岩土性质的不确定性。岩土参数是变异性的，随机变量。而且，不同的测试方法会得到不同的测试值。相互间无确定的关系，差异往往相当大。故在进行岩土工程设计时，不仅要了解测试条件及测试的方法与工程原型条件之间的差别，而且要掌握其概率分布及岩土参数。

3、对自然条件的依赖性。自然界与岩土工程的关系极为密切，设计时必须全面考虑水文、气象、地下条件、地质及其动态变化，必须特别重视调查研究，包括由于兴建工程改变自然环境引起的灾害以及可能发生的自然灾害，做好岩土工程勘察工作。

4、复杂性。首先，岩土施工不论哪种方法，一般需要种辅助设备和大型机械设备多及运输车辆，施工现场要求一平三通.施工受到多种环境和因素的制约，人员密集、工种多、施工准备的工作量大。而工程勘察的现场作业所用测试仪器和设备相对灵活、轻便。其次是施工工艺的复杂性，同一种工法、同一种桩型在不同的地点就要有不同的施工工艺。由于勘察资料不一定准确和地层条件的复杂多变，每一项岩土施工都不会处于完全相同的条件，这就产生了施工工艺的不确定性。施工工艺中出现的问题常常是作业操作者与技术人员争执不休的问题。

5、隐藏性。岩土施工中各个施工工序也都是在隐蔽条件下完成的，而且各种工法的地下连续墙、桩基等都是隐蔽在地下的。施工成果即看不到它的全貌或施工的产品看不到。

三、岩土工程施工技术的选用和发展

1、岩土工程施工技术的发展方向

(1)不断拓宽其适用的条件.对已有的技术方法进行“反思”，随着相关学科技术日新月异的发展，可能规范公布之日，就是其中的某些技术参数、原则 落伍之时。通过“反思”， 深层搅拌法由软土拓宽到湿陷性黄土，振冲法应用地层由砂性土拓宽到粘性土，所以“反思”是十分必要的。

(2)人们将不断拓展新的生存空间是我国现代土木工程建设发展趋势，开发地下空间;改造沙漠修建高速公路和高速铁路;修建人工岛、海底隧道和跨海大桥，向海洋进军等.与之相应的技术方法也将不断的更新、完善、出现。

(3)每一项岩土工程施工技术都体现了众多学科的研究成果，所以对材料、机械、电子、冶金、化工、计算机、流体力、化学学、岩土力学等学科的前沿技术进行、实用理论不断地追踪、掌握和了解是岩土工程施工技术创新之源。

(4)对众多的施工方法进行梳理，大力推广和发展绿色施工方法.应该尽快地本土化，引进开发了发达国家的设备、技术。

2、岩土工程施工技术的选用原则

(1)适用性原则。在岩土工程上没有绝对不好或好的技术，亦即不能以某种技术的几种或者某个指标来评定它是绝对差或好的技术.一定使用最合适的施工技术，但不一定使用最好的。犹豫实施任何一项技术都涉及到天时与地利、空间与时间、人与物、专业与协作、使用与维修、工艺与设备、消耗与供应等各种矛盾，不仅要考虑各部分之间的互动影响，而且还要满足工程的总体要求，此外还要考虑施工技术的“隐蔽性”，

(2)经济性原则。由于施工技术的“不确定性”， 每种技术方法有可能应用于几类岩土工程问题，而每类岩土工程问题往往要准备几套方案或技术，需要通过工期、经济、安全、技术等方面对比才能选定.但无论如何，为了符合国情，技术的经济性占第一位。

(3)绿色性原则。各种施工方法对环境的影响程度，选用与否的重要参考是岩土工程施工中的环境效应，可以预计，许多公害较大的岩土工程施工技术若不改进，随着各地日益严格的环保要求，更多的绿色施工技术将成为“主角”，公害较大的将逐渐退出历史舞台。

(4)实践性原则。由于岩土工程施工技术的“依赖性”、 “不确定性”和“前导性”，所以某种技术是否可行决不能仅依靠理论计算、分析来判断，更重要的是实践，因为技术方案、方法的选定并不是一成不变的，施工工艺的改进，新设备、机具的不断改善和出现，使得相同的设计采用了与以往不同的技术方法来完成，它与长期不变的结构设计是不同的。

四、岩土工程设计的注意事项

1、负面影响和环境限制。岩土工程设计必须考虑的重要因素是环境条件。环境条件越严，可选的方案越少。无论何种工法或方案，一般都是有缺点，有优点，可能有某些负面影响，又有其适用的一面。例如，城市中不能采用沉管式灌注桩和噪音大的锤击式预制桩，某些注浆材料污染地下水，泥浆污染城市，有些施工方法影响人体健康，深基坑开挖和地下开挖时，，严重浪费宝贵的水资源，大量抽排地下水不符合可持续发展原则，降落漏斗使邻近工程产生附加沉降等等。

2、施工的质量的可控制性和可操作性。有优质的施工优秀的设计才能成为现实。当有多种工法可选时，应尽量选用便于操作，施工简单，施工单位有经验的熟悉的工法。设计得过于复杂，会降低施工的可操作性。岩土工程多为隐蔽工程，质量的检验和控制十分重要，挖孔桩的广泛应用，质量易于控制是原因之一。有的工法虽有明显的优势，但是如果质量不易控制也只得放弃。例如粉喷桩许使用就是在于质量不易控制，曾被一些地方封杀。两千零二年版的《建筑地基处理技术规范》规定，必须配有搅拌深度自动记录仪及计量部门确认的粉体计量装置，就是为了解决粉喷桩质量的可控制性问题。

3、技术方法的有效性和适用性。首先应当考虑的是方案的不适用还是适用，无效还是有效。例如，孔隙水压力难以消散，由于软黏性土的透水性弱，因此，不宜采用密集的挤土桩也不宜采用强夯法加固。密集挤土桩的挤土效应造成浮桩、歪桩、断桩的事故屡有发生。挡土墙背后的填土一般不采用黏性土，采用无黏性土，不仅孔隙水容易积聚而增加土水压力，而且是黏性土的压实性不易控制。所谓有效性，是指该方法能达到预期的效果。某种方法的有效性如何，显而易见的可以通过直观经验判断，直观经验难以判断时，需通过验算作出结论。

五、结语

在国际竞争大环境下，我国土木工程建设发展趋势的需要需要我国的岩土工程施工技术应尽快适应，对引进的技术尽快的本土化，对现有的技术方法进行“反思”，是立足之本;追踪相关学科技术、理论的发展，这是创新的根本。

六、参考文献

[1] 地基处理新技术：孔内深层强夯，中国建筑工业出版社(第1版)，2011.3.1

[2]中国建筑科学研究院，建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002，中国建筑工业出版社，2003.1.1

[3 ] 龚晓南，地基处理手册，中国建筑工业出版社(第3版)，2008.6.1

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