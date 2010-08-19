降低供电成本采取若干技术改造

来源：搜论文知识网位置：电力论文时间：2017-12-01 11:02

电力系统的电容器无功补偿作为提高电网电力设备出力，减少网损提高系统稳定水平的有效手段。(图1)但是由于系统运行环境温升对它的使用寿命长短有着绝对的相联作用，同时供电成本经济性对企业经营效益有着惜惜相关联系。

《中国电业》(月刊)创刊于1950年，由中国电力报社主办。报道电力工业的重大事件以及电力行业在政策与体制、投资与融资、基本建设、企业管理和经营、杰出人物、农村电气化、世界各国电力发展等多方面的理论研究和工作实践。内容丰富，设计和制作精美。

一、问题提出

本单位自94年成立至03年间，由当初年产50万台发展到年产500万台压压缩机，电力变压器总投入容量为15000KVA。03年至今，产能即由年产500万台到现在1000万台产量，电力变压器总投入容量为25000KVA。对比03年以前，工厂总用电负荷不是很重，平均每月就三四百万KW/H，配电房内环境温度跟室外温相差不大。电房内安装两台轴流风机便能满足系统运行要求。提高功率因数所用的电容器为ABB和松下两家厂商，其型号分别为CLMD15kvar-400V和BPMJ0.4-15-3。因这两家厂商电容具有寿命长(平均在二年以上)，环境适应性好，且具有很好的自愈性和安全性，在制造时采用了具有自愈性能的金属化膜，当电容器元件薄膜某点被击穿时，通过通过短路点电流将附近金属电极蒸发，从而使短路点处绝缘恢复，电容器继续维持其正常机能;在安全防爆方面电容器由多个具有独立优良防爆功能单元组合而成，当某个独立单元的元件破坏时，保护引线将被拉断，从而使破坏单元脱离电源，避免进一步恶化而造成其它方面损失。所以在无功补偿柜方面基本不需要怎样维护，在供配电方面保证其功率因数cos¢=0.95以上，在维护成本预算方面基本忽略。自03年开始，随着公司不断发展壮大，产能续年增大，用电负荷也不断增加。平均月用电量由原来400多万KW/H提升到现在有均800多万KW/H。也因此配电房内环境温度跟室外温差相差极大，特别在夏季生产旺季时，两者温差最大时达14℃。这对配电系统运行产生很大不利因素，电容器部件爆炸，鼓肚损坏现象每隔一两天便有发生。有次因补偿柜内多个电容器爆炸引起整个补偿柜全部烧毁，当时低压电房内烟雾弥漫，气味难闻;电房内能见度极低。逼于形势紧迫，防止事故进一步扩大，被迫跑到高压电房拉闸，事故险情得以控制。但车间里正在精密加工的零件及相邻其它变压器供电需气体保护的压铸产品就得全部报废，也因此这些事故的发生带来极大负面影响。也因这些隐患存在，使得电容器每月损坏个数就达30几个，按单价450元/个计算，每月电容器的维护成本费就高达13000多元。同是，无功投入的电容相对减少,功率因数cos¢因此降低,加大公司用电成本。因此，用电成本增加引起公司高层极大关注，所有这些问题必须找出有效对策保证供配电安全高效供给。

二、问题发生原因及分析

1) 为了解影响电容器使用寿命有关方面知识，本人通过互联网搜索、查阅电容器厂家提供资料、到图书馆收集相关知识。

2) 为撑握好本公司配电房内运行环境情况：本人用红外测温仪对补偿柜内运行的电容进行外壳测温记录收集，电容投入运行时间长短进行记录，负荷变化时电压记录。同时还对损坏更换下来的电容续一解剖研究，还专门请来专业工程人员对配电系统进行谐波次数测量分析，公司还组织人员到个别大企业配电房参观交流学习。

3) 通过一系列的学习、收集、对外交流，使我惭惭发现本人在工作上的不足之处和配电房内设施存在的缺陷，这些对供配电方面起到一个关键作用。对为接下来技术改造方面提供极大启示作用。

最后总结出电容器容易损坏原因为配电房内温升过高引起的。从04年实测数据(如表2)可知，其运行环境温度已超出了规定值。根据相规定，电容器在正常环境下，外壳最高温度不可超过50℃,运行超过24小时温度不得超过45℃,运行超过一年不超过30℃。运行温度过高会使电容介质损耗增大损失电容器有功功率，加速介质绝缘劣化，导致电容器易损坏。从配电房总体负荷上看，总负荷瞬时已达17000多KW这一点可知配电设施就相当于一个巨大发热体，配电房内配备的两台轴流风机根本满足不了现时运行要求;从配电柜的设计上看，这些电柜存在一个很大缺陷(如图3)，就是没有装置任何散热装置，这样电柜内产生的热

量在柜内得不到快速散热流通，加之室内温度高两台风机起到的作用有限。使得环境温度惭高，电容介损增大，这样恶性循环，更促使电容器绝缘劣化，由于劣化使得电容器绝缘击穿短路等事故发生。

三、配电房降温工程启动

② 在配电房办按比例空间装配6台2匹空调，以达到快速降温效果(如图6)。

通过以上两项改造，配电房内温度保持在25℃以下，电容外壳都在32℃以下，电容器损坏数量比以及前有了很大的改观，功率因数cos¢也保证在0.95以上使得用电成本也大为减小,同时保证配电房的安全高效运行。

另由于以前配电房温度高造成电容器损坏积留过多，弃之可惜，心想这些电容能不能再生利用，以减少资源浪费。因为这些尚试在我们这里没的先例，以前损坏的电容都是往垃圾堆放。带着这些疑惑，通过一段时间学习和自己研究，发现这些由三个单相电容‘▽’连接组成的电容器，在损坏时均只损坏其中一个或两个(如图7)，用仪表测量其它两个或一个其容量、绝缘值充放电等参数都在合格范围内。由此可断定这些已损坏电容当中部分还可重新组装再生利用，于是找来工具和人员进行组装，组装完后再重新测量记录好每台电容参数，然后投入使用。

经过半年的投入运行后，用仪表再次对其检测对比(如表8),各参数都在合格范围内，因此断定该组装方法是成功可行的。

通过上述多方面改造和努力，电容器损坏由原来每月三十多个到现在的十多个。其经济效益显而易见(图表9、10)，同时经过多部门共同努力，公司06年被评选为“广州市供电A级优保企业”“国家环境友好企业”。所有这些获得体现了作为公司一分子为公司发展个人进步作出了自己的一份应有的贡献。

电容检测序号出厂原始参数值组装使用前参数值组装使用半年后参数值

电压(V)电流(A)容量(µF)绝缘电阻(MΩ)电压(V)电流(A)容量(µF)绝缘电阻(MΩ)电压(V)电流(A)容量(µF)绝缘电阻(MΩ)

①40021.7298>100039621.1282>100039820.3280>1000

②40021.7298>100039821.7290>100040220.4276>1000

③40021.7298>100040221.4276>100039620.5275>1000

④40021.7298>100039520.5285>100039820.2286>1000

⑤40021.7298>100039820.8273>100040220279>1000

⑥40021.7298>100040220.9284>100039520.5284>1000

⑦40021.7298>100039521.4278>100039520.9288>1000

⑧40021.7298>100039820.4285>100040220.1278>1000

根据规定容量不低于额定的10%为可使用;绝缘电阻越大,电容漏电越小性能越好

四、总结和体会

随着国民经济突飞猛进的发展，城乡用电单位企业变、配电所与日俱增。因此，从事用电单位变、配电工作工作人员必须通过学习提高个人技术素质，使之得心应手工作，确保电网安全运行，便成为越发必要而急迫的事情。就像今天这样，我们为了同一个梦想而走在一起，共同探讨学习新时代赋予任务和要求，目的都是为了拓展自己知识面，为以后在岗位上工作更得心应手。

致谢

本人在撰写过程中,得到了新会松下产业机器有限公司技术人员提供相关技术资料和广东工业大学梁远博老师的分析和指导,谨此表示衷心的感谢.

由于受笔者文笔水平所限，文中不足和错误在所难免，在此恳请专家和评委批评指正。

参考资料及文献

1、郭仲礼 编著： 《高压电工技术门答》，中国电力出版社 2001

2、《电世界》杂志社 编著： 《常用高低压电气设备现场操作疑难解答》，中国电力出版社 2006

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