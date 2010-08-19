电力工程中输电线路施工项目管理存在的问题及对策

来源：搜论文知识网位置：电力论文时间：2017-11-30 10:59

随着社会经济的发展，电力工程建设施工也越来越频繁，科学的项目管理是保证工程质量和人员安全的关键。本文分析了电力工程中输电线路施工项目管理存在的问题并提出相应对策。

《电力系统及其自动化学报》(月刊)创刊于1989年，由全国高等学校电力系统及其自动化专业学术年会和天津大学共同主办，向国内外公开发行的学术刊物。在国内32所高等学校教授组成的编委会领导下工作。学报刊登电力系统及其自动化领域的基础理论研究、重要设备研究开发方面的学术论文和研究成果报告，也发表高校教学和科研方面的经验交流和国内外学术动态报道及相关企业的生产和研究工作的介绍等。

社会经济飞速发展对于基础设施建设的需求日益迫切，关系到国计民生的电力工程建设在备受关注的同时因其自身具有的难度大、周期长、影响因素众多而成为基建工程中的重点与难点，而电力工程中输电线路施工由于环节繁复、参与部门与人员数量巨大且具有一定程度的危险性更成为电力工程项目管理的重中之重，了解输电线路施工项目管理存在的问题并切实做好应对策略不仅能够保证具体工程的质量与工程进度的按期完成，更是确保施工人员及人民群众生命财产安全的关键环节。

1.相关概念

1.1工程项目管理

指通过工程项目负责人与相关部门(组织)的工作，采用系统管理的理论与手段对工程项目及涉及的人、财、物等资源进行规划、协调、指挥、控制，以实现工程项目的预定目标的系统管理方法。

1.2工程项目管理的特征

1.2.1“一次性”的管理过程

一个项目从开始筹备到最终完工验收结束之间的管理过程就是一次工程项目管理，该工程项目结束后其工程项目管理就结束了，因此在此项工程项目管理过程中若出现失误或漏洞往往是难以补救甚至是“不可逆”的。

1.2.2是对项目全程进行综合管理的过程

如同一个生物有机体从诞生到发展再到终结，工程项目管理贯穿一个工程项目的始终，环环相扣、没有中断，在此工程项目的“生命”周期之中的任何一个环节都必须充分渗透工程项目管理工作。

1.2.3具有极强的“约束力”

由于每项工程自身即有特定的标的与限定的完工期限，因此决定了工程项目管理同样具有明确的针对性和明显的时间限制，工程预算与质量要求决定了工程项目管理比其他管理具有更强的“约束力”。

1.3工程项目管理在电力工程项目中的重要性

任何企业开展生产经营的最终目标都盈利利润，电力企业也不例外，与其他企业不同的是，电力企业是通过完成每一个电力工程项目来实现企业的整体目标和利润的，只有保质保量完成每一个电力工程项目，累积起来的经验与效益才能推动电力企业总体的生存与发展，但由于电力工程项目施工常常是户外作业，且每个工程项目所处的外界环境千差万别，不仅受自然界的天气、地质地理环境的影响，更要受到人工建筑、民事生产等人为因素的干扰，因此，项目管理在电力工程施工中既有一定程度的相似性，也有十分巨大的差异性，同时，随着市场竞争的日趋激烈和企业自身管理水平的影响，每一次工程项目管理都会切实影响到企业的最终效益和市场拓展。

2.电力工程中输电线路施工项目管理存在的问题及对策

2.1施工前期的“准备”环节

2.1.1问题――材料缺失、准备不足

输电线路工程的开展涉及到的部门与人员数量众多，在开始工程建设之前必然需要准备众多的材料，如果延误或遗漏了任何一项，则可能影响施工过程中的建设进度，或者无法在完工后及时验收，严重的甚至会危及工程建设质量，给国民经济和人民群众的生命财产造成安全隐患。

2.1.2对策

前期准备工作的目的在于明确参与施工各环节(部门)应承担的责任及报请政府相关部门审核批准工程开建，故此环节须注意的是对各项合同、协议、文件、图纸、预算报表、资质审核文件、进度计划表、材料试件文档、质量鉴定证书、管理细则、规章制度等等文件的准备必须做到“规范”、“准确”、“完整”、“详细”。

2.2基建项目施工环节

2.2.1问题――建材质量不过关、偏离设计预案、进度失控。

基建项目施工是整体输电线路工程施工的基础，基建项目质量的优劣决定了输电线路工程的成败，基建项目环节容易出现问题的地方很多，比如监理、设计、施工各部门的衔接;建筑材料(砂石质量、钢筋规格、水泥标号、混凝土成分等)质量;设备(焊接、地脚螺栓等)质量;监理(设计)人员对设计方案和现场施工的监督检查;基建浇制工作的质量等等都有可能出现纰漏或疏忽。

2.2.2对策――严格依照前期准备工作阶段的各类设计方案或图纸等材料的要求、联合各监理、设计部门(人员)对基建项目施工的每个环节逐一开展监督检查，发现问题即刻进行记录并督促改进，对改进效果进行复查并上报监理部门终审。

2.3输电线路各具体操作环节

2.3.1问题――无序施工与不规范管理。

进入输电线路施工环节后由于涉及到的具体操作环节更多，如铁塔“组立”、架线、铺设光缆、接地、验收等，除可能与基建环节遭遇类似问题(建材质量不过关、偏离设计预案、进度失控等)外，还有可能出现无施工资质的问题，这是需要项目管理格外注意的地方。

2.3.2对策――需要项目管理给予更大的关注，此时需要加强管理的是资质审核、有序施工与逐级监管，每阶段施工开始前先审核施工资质是否守备，无资质或有关证照不齐全的施工方决不允许进场;前一阶段完工后必须检验合格、确保质量后才能开始下一阶段的工作;每一次督检都须做好记录备案与上报;出现不合格或违规情况须限期整改并进行复检，复检结果也须做好记录与上报等。

2.4安全施工与文明操作环节

2.4.1问题――违反安全施工与文明操作规章制度。

安全是任何一项工程施工的“伴生”问题，输电线路施工的每个具体步骤更离不开安全监督，但由于工程进度的限制常常给施工单位造成不小的压力，安全事故往往就发生在赶工期、超进度的过程当中，而与违反安全施工紧密相随的就是不文明操作、野蛮施工。安全施工与文明操作问题不会只出现在特定施工环节，而是与整个工程建设“如影随形”。

2.4.2对策――开工前就制定完善的安全施工与文明操作规章与细则，随着工程的开展时刻进行安全施工与文明操作的监督检察，发现一起处罚一起，让参与施工的全体人员都牢固树立起安全施工与文明操作的意识，让安全施工与文明操作成为一种习惯、变成工作常态。

3.结束语

电力工程中输电线路施工因其自身的特殊属性决定了项目管理工作的重要与艰巨，各级领导与全体员工须给予充分的重视和配合，只有不断加强项目管理，才能确保每项工程的进度和质量，才能最终实现企业的效益与目标。

【参考文献】

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[4]李剑峰，王若之.项目管理十大误区[M].北京：中国经济出版社，2004.

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