电力工程建设的质量与安全管理

来源：搜论文知识网位置：电力论文时间：2017-09-29 15:02

我国的电力建设管理水平与发达国家相比，还有很多不足之处，差距还较大。尤其是管理工作方面，本文主要研究新时期电力工程建设的质量与安全管理。

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在继承传统的有效管理方面的同时，电建施工现场的现代安全管理将是企业决策者和广大安全工作者面临的思考。在电力工程建设当中建设的质量与安全管理都直接关系着建设的成败与否，对这方面我简单的阐述一下自己的看法。

电力建设施工现场的安全管理

1.1建立健全施工现场安全保障体系

电建施工现场作为一个多工种作业的群体，健全完善施工现场安全保护体系是搞好施工安全的基础和保障。安全生产保障体系的管理思想应该是：职责分明、预防为主、把握重点、有始有终、封闭管理。即指导施工单位在生产过程中贯彻各种安全法律、法规，执行标准的管理，从项目经理到操作人员都明确安全生产保障体系的职能，强化各级人员的安全生产责任制，同时要改变在安全生产中只注重物资的投入，转变为在管理资源开发上投入，通过安全策划，从人、财、物、机、法、料、环方面制定预防措施，由事后处理改变为事前控制，真正体现以预防为主的指导思想，合理分配和明确各级部门、人员的权限，制订出各个节点的控制。

1.2应急预案的建立

在施工现场编制预案的目的，是为了预防和控制在施工作业过程中发生意外情况时，对施工人员的伤害能够迅速得到响应，最大限度地减小人员的伤害程度，并在最短时间内得到有组织的紧急救治在电建施工现场中，制定的主要预案应该包括：① 火灾事故处置应急预案;②化学危险品应急预案;③机械设备应急预案;④射线事故应急预案;⑤食品中毒应急预案;⑥防台风、防汛应急预案;⑦伤亡事故应急预案等。应急预案的编写内容和格式力求规范(包括安全生产、环境保护的法律法规、标准规范，有关程序文件、危险源清单、环境因素清单等)，保证应急预案编写的科学性、针对性、有效性、可操作性。建立应急救援体系，并成立应急救援领导小组，配备必要的应急救援器材、设备，组织有关部门进行经常性维护、保养，保证正常运转。应急预案编制完成后，有关部门对应急预案进行专业审核，并在审核各签字页处签字。应该指出的是，应急预案是针对具体事故进行组织抢险救援行动的指南。所以，对制定的应急预案要有演习计划，定期组织演习，验证应急预案及响应的有效性。

1.3安全技术措施的编制

安全施工技术措施是为了在施工过程中贯彻“安全第一、预防为主”的方针，运用技术手段，改善劳动条件，避免失误，清除事故隐患，确保安全施工的要保证。一份完整的技术措施是保证安全有效管理的前提，因此在编制技术措施之前，要根据电厂的不同机型、地理位置等，加强技术措施的可行性及有效性方面的研究，编制切实可行的施工方案，严格做到工程项目从措施的编制、审核、批准、布置、交底、实施和监督的程序化和规范化，使作业层便于操作履行，减少施工过程中的随意性。安全施工技术措施是项目施工技术措施不可分割的重要内容，应做到同时编制同时审核 同时批准、同时执行。对于特殊的工程项目必须编制单项的安全施工技术措施。

2电力建设的质量控制措施

2.1施工方面存在的问题

具有电力施工资质的企业不多，市场缺乏竞争。部分企业由于自身素质与能力较低，甚至根本就无力完成作业，就分包给别的单位，坐收管理费，但在实际上又失于管理，造成r很多不应有的失误。例如直线塔基础面不平导致直线塔倾斜的，转角塔基础没有预偏导致铁塔向内角倾斜的，灌注桩基础断桩的，导线液压不及格的，不按图纸施工导致导线对地距离不够的，铁塔螺栓未紧好就紧线导致铁塔弯曲的，不打反方向对消拉线紧线导致铁塔横担变形

的，等等，各种工程质量问题令人担忧。监理、施工混为一体，基本问题很难及时掌握，给工程管理增加很大工作量。有很多问题，应当在监理处理的却推到业主发现才解决，例如原材料设备把关不严，不履行手续，监理不看，供应部门无人进场，只有厂家与施工单位，甚至是拖运人员代交货物，给部分劣质产品进入施工现场提供J，uJ乘之机。

2_2解决问题的方案

(1)加强行业管理，早日健全竞争有序的电力建设市场，全过程实行招投

标制，促进公平竞争，技术进步，选取优秀的设计单位、监理单位、施工单位，并将其名单、资质、参与过的重大或主要工程名称在媒体及有关部门予以公示。同时，加大设计、监理、施工单位黑名单的曝光力度。减少行政干预，加强合同管理，以合同管理为核心，明确各方责权利，并在合同管理方面做好以下工作：督促落实，承包合同的签订。任何一项工程，不管它的资金流量有多少，都要有具体的经济合同来约束。没有合同的签订，任何经济关系都不具备法律效力。

(2)强调落实制度，使制度由文字变为具体的行动。

各种制度已经制订，各种俞同已经签订，就要把它落实到 工作中。施工中落实各种规章制度，以检查督促落实，分级管理，不越级指挥，责任分清。在建设管理上从以往的人治转到法制的轨道上来，这些规章制度是我们行事的准则。严格按照基建程序办事，从施工准备到竣工验收必须按要求⋯ 一落实，每道程序都不放松。对监理单位的项目部人员到位情况，监理大纲编制情况，人员基本素质及责任心问题，都要逐一落实。施工单位、材料器具、施工组织设计、人员安全培训、持证上岗状态，人员到位情况是否受控，还是形同虚设，是以分包代管还是完全不管，这些都直接关系到工程质量的保障能力。进入施工工地的人员必须进行安全知识教育，考试合格后，考卷归档，人员方可进人工地。特殊作业持证上岗。

(3)严格设计审批(审查)制度，设计审批是工程建设的重要环节。

其一，工程设计审查是贯彻“适用、安全、经济、美观、环保”建设方针的重要措施，也是基本建设管理的重要环节，设计是否科学、合理、完整，关系到整个工程能否满足使用要求，工艺技术是否可靠先进，结构、消防是否安全可靠，投资、环保能否保证可持续发展等大事。其二，工程设计审查是保证设计质量，促进设计水平提高的重要措施。通过审批，一方面可及时发现设计中存在的问题，采取措施，消除隐患。另一方面，鼓励设计人员创优秀设计，把压力变动力，促进设计质量的不断提高，通过审查，确定设计的收费标准，使设计成果与经济效益真正挂上钩，体现脑力劳动与体力劳动的区别。完善设计变更手续，严肃设计变

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