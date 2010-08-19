配电网线损问题的成因与管理对策

来源：搜论文知识网位置：电力论文时间：2017-09-29 14:54

配电线路是电力系统重要的组成部分，没有配电线路，电力就无法完成输送，文章分析了线损配网的现状，并提出了相应的管理对策。

《电力技术经济》杂志以刊登电力技术经济理论和热点问题、反映能源经济与电力行业技术进步和管理创新、关注电力工业改革发展的现代化进程为目标，探索电力经济规律，交流电力经营管理经验，介绍国内外电力(能源)发展动态。主要栏目有：专稿、战略与规划、电力政策与改革、能源开发与利用、电力市场与预测、电力工程经济、节能与环保、财务与审计、国外电力、企业管理。

1现状分析

据统计有关数据显示，全国平均线损率8.48%，线损电量高达367.75亿kW·h，如果我国平均线损率下降2%，每年就可以少损耗电能86.73亿kW·h，相当于一个装机1200MW的发电厂一年的发电量，经济效益非常可观。

2线损原因分析

线损较高的主要原因：部分变压器变损高，变压器的负载率和年利用小时数过低，造成过多消耗无功功率;线路残旧老化，线路中的感抗值比电阻值大好几倍，使无功功率损耗大;无功补偿设备的容量不足，致使输变电设备的无功功率消耗很大;供、售电量抄表时间不一致，抄表例日变动，提前抄表使售电量减少;由于检修、事故等原因破坏了电网正常运行方式，以及电压低造成损失增加;由于季节、负荷变动等原因使电网负荷潮流有较大变化，使线损增加;一、二类表计有较大的误差(供电量正误差、售电量负误差)，或供电量多抄错算;退前期电量和丢、漏本期电量(包括用户窃电);供、售电量统计范围不对口，供电量范围大于售电量;供电线路太长，超出了合理的供电半径;供电线路功率因数值太低，电压损失大;供电线路导线线径太小，电压损失过大;供电端电压偏低;其他原因，如冲击性负荷，三相不平衡负荷等。

3明确思路确定目标

为进一步改进技术降损和管理降损的薄弱环节，使线损管理纳入规范化、标准化、科学化、制度化管理轨道，降低线损率要从综合管理入手，从电力系统规划、设计、生产和经营方面为切入点。以降低线损为目标，实现线损可控、在控，落实各项线损管理制度及降损措施，实现精细化管理，把线损率完成值控制在合理水平。力争实现线损率下降 2%，从而提高企业的经济效益的目的。

4实施对策

在上级领导的支持下，采取了相应对策：

(1)争取政府支持，依法维护供用电秩序，利用电视、黑板报、宣传单等形式加大宣传电力法律法规力度，提高用户依法用电意识，使依法用电的观念深入人心，同时加大查处违法用电力度。

(2)拟出整改方案，对线损较高的台区的低压线路进行改造：对所辖台区集表箱进行更换，电能表均使用节能型电子表，表表加封，箱箱加锁。对运行中的电能表和互感器严格按照规定周期进行校验，对运行异常计量装置认真查找原因，及时更换。对计量装置的安装、更换，按照供电所的统一要求，加强管理、严格控制，杜绝未经校验和不合格产品流入电网更换高损耗的变压器，整改线路残旧老化，供电半径大的台区，减少变压器损耗和线路损耗，同时提高了供电质量。

(3)加强管理，成立线损分析小组和用电普查小组。每月抄完表后，以所长为组长，组织小组成员召开线损分析会，掌握线损变化的根源，总结当月的线损管理工作，及时发现问题和纠正问题，并对以后的线损进行预测，制定具体的降损措施。定期或不定期组织小组成员进行用电普查工作，加强反窃电工作。

(4)建立完善的设备台账，实行规范化管理。建立完善的设备台账，为分析线损提供准确、完善的依据，设备台账内容包括：变压器铭牌内容、变压器负荷测试记录和变压器落地电阻测试记录，台区低压线路走向图、表箱分布图、负荷曲线图、台区用户明细表、台区线损理论计算表、台区抄见电量表卡应分类入档并有目录。

(5)提高公变台区考核准确性，进一步规范供用电管理，为加强线损管理提供准确参数，对城区公变考核表及表箱进行改造，即由原户外式互感器改为箱内安装，100kVA以上配无功表。同时做好同步抄表，保证低压线损率计算准确。同步抄表工作是计算低压线损的重要因素，只有保证了抄表的准确性，才能精确计算线损率，才能根据线损来分析管理方面存在的漏洞，从而采取有效的防范措施。

严格按照供电所的抄表计划，对所辖台区固定抄表日期，从不因为天气缘故拖后或提前抄表，杜绝因抄表时间差出现的线损波动。

(6)降低和减少线路损耗，提高供电质量，进一步优化电网结构，确保安全供用电、优质供电、提高效益，做好三相负荷平衡。

在采用三相四线制低压供电时，由于各相用户负荷分配不均匀，势必造成三相电流不平衡，既影响配电变压器供电能力，又会造成电能损失。

平衡三相电流时：①要从线路分支进行测量，根据测得的电流数据，再依次调配0.4kV分支的各相用户，力求达到负荷均衡。②要根据配电变压器共有几路出线，分别测量各路出线的线电流，依据测量数据，平衡各路出线负荷，达到配电变压器低压出线端各路负荷与分支用户负荷的平衡效果，要走出只解决变压器低压出线端三相平衡问题，而忽略分支线路三相平衡的误区，只有这样，才能真正解决因三相电流不平衡造成的电能损失。

因线损的要素是电流的平方与线路阻抗的乘积，假设三相平衡时各线电流是10A，它的平方是100A，如果一相10A一相是20A，那么这一相20A电流的平方就是400A，它的线损也就成倍增长，足见三相电流不平衡对线损率的影响程度。

由于三相负荷平衡与否，直接影响低压线损，因此，在日常管理工作中，每月都要对三相负荷情况进行测量，发现不平衡量超过10%进行调整，以达到有效降损。

严格无功偿管理，因地制宜地实行随机补偿管理，有利于提高配变的供电能力和设备出力，降低线损。根据用户负荷情况对符合加装电容器的电动机，都尽量做到了随机就地补偿，将电容器安装在开关下端，以此来提高功率因数、降低低压线损。

(7)目前10kV线路为了增加可靠性，70~80%都采用了环网模式供电，这就给线损管理带来了难题，当一条线路故障时由另一条线路供电就会导致线损统计线路的电量不对应，从而产生线损计算错误。解决办法是将 2 条或几条环网的线路一起当作一条线路进行线损计算

。

(8)10kV线路设备的增加和改造由于资料的更新不到位会导致线损计算错误，目前解决的办法是：制定了配电线路设备变更管理办法采用线路设备变更通知单对设备的资料的更新进行管控，确保线损计算准确性。

5取得成效

通过采取落实以上措施，台区线损率比所要求的线损率下降了2个百分点，取得了较好的经济效益。

6总 结

综上所述：降低企业线损是提高经济效益的重要途径，加强线损管理，选择合适技术，取得更高社会效益和经济效益。

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