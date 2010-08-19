低碳经济建设中城市规划管理的运用

来源：搜论文知识网位置：城市规划论文时间：2017-12-02 11:35

随着我国改革开放的逐步深人，国民经济持续高速发展，低碳经济将成为未来城市建设的主角。本文主要研究低碳经济建设中城市规划管理的运用。

《城市中国》以“城市智慧与中国俱进”作为杂志定位，于2003年创刊，是国内独一无二的一份城市研究型杂志。它具有鲜明的国际化视野，从政策、规划、建筑、经济、人文、社会生态、商业形态等领域的各层面出发，全面剖析当代中国城市在全球化背景下的发展轨迹与思路。

通过解析城市规划管理的性质、原则，并把低碳经济的概念作详细解释。突出低碳经济建设在可持续发展中的重要作用，更把城市规划管理在低碳经济建设中的作用体现出来。

在中国，汉代以前没有城市规划，城市规划应从曹操建造邺城时算起，但那也仅仅是以王权思想为指导的简单规划。一直到新中国成立后，城市规划才在理论、方法和实践取得了很大进展。城市规划是一个城市较长时期内的战略性发展指导，不但要确定城市的发展方向、城市性质和城市的发展规模;更要综合部署城市各组成部分的用地，需要吸收其他学科的科研成果，但它理应建立在更扎实的基础上得到发展。

我国目前城市规划中面临的一些难题，不是仅借助于其他学科的科研成果可以解决的。创新是一个民族发展的不竭动力，我国的城市规划出路在于创新，在于结合中国实际基础上的创新，因此，在经济飞速发展的今天，低碳经济建设渐渐在城市规划管理中占据重要地位。

1、城市规划的原则与管理工作

1.1 城市建设的相关原则

城市规划是一项牵动经济、社会、文化、环境诸多因素的全方位的系统工程。城市规划是城市发展的龙头，是城市发展的蓝图。只有把城市规划好，才能逐步建设好、管理好。

1.1.1 城市规划要坚持科学性。规划是龙头，规划是前提，规划是保证，因此城市规划编制要坚持科学性。对城市要进行科学的定位、定性、定向。编制城市总体规划、专业规划、分区规划、详细规划要科学，要符合当地实际。要以科学严谨的态度。使城市规划具有战略性、广域性、前瞻性、综合性和可操作性。要科学编制近期规划和长远规划。

1.1.2 城市规划要坚持超前性。也就是说城市规划要高起点、高标准、高质量、高水平。要根据城市经济发展竞争的需要，着眼于新经济时代对城市发展带来的新挑战，高起点筹划城市的发展格局。用先进的规划技术指标来指导城市建设管理和发展。避免城市建设重复运行。在利用规划对各种城市资源进行配置时有效地运用市场经济规律的杠杆，以集约合理为条件。

1.1.3 城市规划要坚持生态性。城市规划要注意人与自然生态和谐，使城市复合生态系统达到优化的目标。城市与自然环境相融、浑然一体。要处理好城市规划与城市生态平衡的关系，追求生态城市。在搞好生态平衡的思想指导下，立山水城市、森林城市、海滨城市、园林城市。

1.2 城市建设管理工作

城市规划涉及政治、经济、文化和社会生活等各个领域，是一项全局性、综合性、战略性工作。要统一思想，提高认识，以改革的精神、科学的态度、求实的作风，努力提高规划制定和修编工作水平。

1.2.1 加强领导和协调。规划是城市管理的第一要务。市长是城市规划工作第一责任人。地方各级人民政府特别是城市人民政府要切实负起责任，把城市规划工作纳入重要议事日程。明确具体的工作目标、任务和要求，发挥规划在城市管理中的龙头作用。

1.2.2 推进科学民主决策。培养规划人才。培训现有工作人员，提高城市规划的科技含量。城市规划的编制要有长远眼光，提高战略性和前瞻性，为经济社会发展留有余地。

1.2.3 依法制订和实施规划。进行规划修编的地方。首先必须对现行规划实施情况进行评价。查找问题，分析原因，提出解决问题的办法，确定修编的目标和任务，并按法定程序认定、报批和备案。

2、低碳经济在城市建设中面临的挑战

低碳经济是一种以能源的清洁开发与高效利用为基础，以低能耗、低排放为基本经济特征，顺应可持续发展理念和控制温室气体排放要求的社会经济发展模式。在城市规划中，低碳经济建设也渐渐占据重要地位。

在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为特征的“低碳经济”正成为全球关注热点。这对城市建设是压力，是挑战，也是难得的机遇。

2.1 能源资源挑战。“富煤、少气、缺油”的资源条件，决定了中国能源结构以煤为主，电力中火电占比达77%以上，“高碳”占绝对统治地位。据计算，每燃烧一吨煤会产生4.12 吨二氧化碳气体，比石油和天然气每吨多30%和70%。如何在既定资源条件下实现向低碳经济转变，是城市建设过程中面临的一个极大考验。

2.2 现阶段高排放挑战。工业化、城市化、现代化加快推进的中国，正处于能源需求快速增长阶段，大规模的基础设施建设不可能停止，致力于改善13 亿人民生活水平的努力不可能停止，“高碳”特征突出的“发展排放”难以回避，成为中国城市建设规划的一大制约。

2.3 国内外压力。欧美发达国家大力推进以高能效、低排放为核心的“低碳革命”，着力发展低碳技术，并对产业、能源、技术、贸易等政策进行重大调整，正在抢占先机和产业制高点。中国受技术和资金的限制，在国际规则制订上又并不拥有更多话语权，面对发达国家的抢先行动，如何以后发优势赶超发达国家，无疑也是考验。

同时，在城市建设过程中，低碳经济更能促进环保的进程以及能源的节约，更能让广大市民享受绿色生活。发展低碳经济也为我国实现经济方式的根本转变提供了难得的机遇。发展低碳经济有利于突破我国经济发展过程中资源和环境瓶颈性约束，走新型工业化道路;有利于顺应世界经济社会变革的潮流，形成完善的促进可持续发展的政策机制和制度保障体系;有利于推动我国产业升级和企业技术创新，打造我国未来的国际核心竞争力;有利于推进世界应对气候变化的进程，树立我国对全球环境事务负责任的发展中大国的良好形象。良好形象。

3、城市规划在低碳经济中的作用

3.1 以低碳经济为发展目标的城市规划

针对低碳经济与城市规划的相互作用，提出如下以低碳经济为发展目标的城市规划综合决策框架(右图)。建议的框架以城市规划决策五个不同阶段为架构。从中建议在决策过程中每一步的“无碳化”考虑及相关的行动配套。此五阶段同时也代表了在城市规划中由宏观的愿景政策到中观的总体土地和建设规划及微观的详细规划规划许可管理和监控等步骤：

(1)城市发展远景和减排目标：

(2)城市发展战略及政策;

(3)土地利用总体规划，详细规划及规划许可;

(4)城市设计及绿色建筑设计;

(5)监控和持续研究。

3.2 城市发展战略及政策

从城市低碳经济远景和减排目标可以编制不同方面的城市发展政策。如城市的土地利用、工业、电力、建筑及交通政策都是协助城市整体达到减排目标的重要领域，应有一项综合城市气候变化应对政策以跨界、跨政策、跨部门的思维和体制去实施。相关具体的政策幅度可以包括：可再生能源及清洁能源使用一;综合供暖供冷及发电系统;工业结构调整;清洁工业生产;紧密城市发展形态;公共交通导向发展;高能源效能建筑法规;消费者警觉性教育及产品标签;生活方式;碳税及其他经济政策;食物及农业政策;生态多样性保护;城市现有基建受影响的评估和社区适应行动等。

3.3“减缓”规划

减缓规划策略最主要的目的是通过不同手段去减低温室气体排放。从而减少潜在的反面影响。相关的手段可包括编制推动低碳城市建设的法规规范和标准、提供节能减排的激励政策鼓励使用减低二氧化碳，排放的城市规划设计和建造方式。有关的政策必要有一个概定的减排指标为依据，作为度量各减缓规划手段的可行性及成效的工具。

3.4 土地利用总体规划

详细规划及规划许可城市发展战略和政策会具体在空间中落实到城市内的土地利用布局，总体规划和分区规划当中。然后会再往下游通过详细规划及许可制度实施。本文就此有以下两点建议：

3.4.1 采取以能源及资源管理策略为主导总体规划的编制原则之一，比较不同规划方案的二氧化碳排放量。

3.4.2 采用创新规划工具和模型去量度不同土地利用、建设、交通布局及城市设计方案的可持续城市发展指标，特别是和二氧化碳，排放相关的指标。可包括最少如下的指标：

a 总体规划的能源消耗量、节能效应、可再生能源使用率;

b 总体规划的二氧化碳排放量和不同情景的比较;

c 城市交通出行模式的分布及其达到减低二氧化碳，排放的不同方案;

d 城市工业在清洁生产及节能减排的效应;

e 城市电力能源结构及减少二氧化碳，排放的规划。

3.5 监控和持续研究

有关地块在一级及二级开发过程中对城市整体二氧化碳排放减量目标的贡献能否达标;有关能源及资源利用控制性指标的表现;通过示范点，监控创新技术及手段对减排的效率及成本利益;建立以项目或规划范围为对象的研究计划，探索低碳经济发展下市民的消费及生活习惯的应对;跟踪新规划手段和管理系统的有效性。

4、结语

随着社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，城市总体规划已经成为引导和调控城乡建设的基本法定依据。改善城市环境，增强城市活力。一定要有一个好的总体规划。

这就要求规划建设部门转变城市发展模式，做好新形势下城市规划修编工作，促进城市健康发展。为低碳经济提供绿色平台。

参考文献：

[1]孙云飞.城市规划管理实施中存在的问题与解决措施.中国新技术新产品，2010,01.

[2]叶祖达.城市规划管理体制如何应对全球气候变化.城市规划,2009,(33),9.

城市规划论文发表流程

搜论文知识网致力于为需要刊登城市规划论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

搜论文知识网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。搜论文知识网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、城市规划论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有城市规划论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

搜论文知识网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。