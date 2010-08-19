居住区绿化设计及植物配置

来源：搜论文知识网位置：城市规划论文时间：2017-11-29 10:18

随着人民物质文化生活水平的提高，不仅对居住建筑本身，而且对居住环境的要求也越来越高。本文主要探讨居住区绿化设计及植物配置。

《城市与环境研究》UrbanandEnvironmentalStudies(季刊)2014年创刊，是学术期刊，该期刊由原是中国社会科学院杂志《社会科学管理与评论》(CSSCI期刊)改名而来。热烈欢迎国内外学者惠稿。 本刊的目标是打造国际知名，国内一流的，城市经济与环境经济领域的研究型学术期刊。

居住区绿化是城市园林绿化系统中的重要组成部分，是改善城市生态环境中的重要环节。居住区绿化为人们创造了富有情趣的生活环境，是居住区环境质量好坏的重要标志。如何从绿化设计的角度去创造一个优美的居住环境是居住区建设必不可少的内容。

1 居住区绿化的作用

1.1改善居住区小气候环境。居住区绿化以植物为主体，主要表现在对光、温度、湿度、空气等生态因子的影响上，在净化空气、减少尘埃、吸收噪音方面有良好的作用，同时也有利于改善小气候、遮阳降温、调节气温、降低风速。尤其在炎热的夏季，促进了空气交换，产生微风的效果。

1.2丰富设计层次。姿态万千的花草树木，丰富多彩的植物布置和建筑小品、水体等的点缀，增加了居住区环境的层次，美化了居住区的面貌，是居住区建筑群更显生动活泼。

1.3提供社交场地。在良好的绿化环境中进行户外活动，使老人儿童可以就近进行游憩、观赏及进行社交活动。为居民互相了解，和谐相处创造了条件。

1.4舒缓心情。居住小区良好的绿化环境能消除都市的喧嚣、身心的疲劳，使人情绪稳定，产生愉悦的心情，从而有利于居住者的健康。而植物本身的枝、叶、花、果又可使人感到浓郁的自然气息，调节人们的神经系统，产生令人愉悦和舒适的环境，使人们摆脱紧张的日常工作带来的心理压力。

1.5防灾避难。合理的居住小区绿化在经济价值上也有明显的表现，在发生自然灾害或突发事件时提供防灾避难的场所，从根本上减少灾难伤害。

2 居住区绿化基本要求

2.1合理组织，统一规划。要根据居住区的规划结构形式，合理组织、统一规划。采取集中与分散，重点与一般，点、线、面相结合，以居住区中心游园为中心，以道路绿化为网络，以住宅绿化为基础，从商服、文化、物业等多方面综合管理，使居住区绿化自成体系。

2.2充分利用自然地形，现状条件。充分利用地形和现状等先觉条件，尽量利用劣地、坡地、洼地及水面作为绿化用地，以节约用地，对原有树木加以保护利用并组织到绿地中，和居住区环境融为一体。

2.3植物造景为主。居住区绿化应以植物造景为主进行布局。植物材料的选择和配置要结合居住区绿化特点，满足居民休息观赏等需要，并适当布置园林建筑小品，风格朴素、简洁、统一、大方。

2.4讲究人性化。居住区绿化设计要特别强调人性化。人们进入绿地是为了休闲、运动和交流，因此园林绿化所创造的环境氛围要充满生活气息，做到景为人用。人们能在树荫下乘凉、聊天、散步;孩子们能在泥土和石缝中寻找小动物;老人们买菜回来能有个歇脚的地方。因此在居住区入口，直到分户入口，都要进行绿化，使人们尽量多接触绿色，多看到园林景观，可以随时随地地享受到新鲜空气、阳光雨露、鸟语花香以及和谐的人际关系。

3 居住区绿化植物配置及植物选择

居住区绿地的植物配置是构成居住区绿化景观的主题，它不仅起到保持、改善环境，满足居住功能等要求，而且还起到美化环境，满足人们游憩的要求的作用。居住区绿化时植物配置还应该以生态园林的理论为依据，模拟自然生态环境，利用植物生理、生态指标及园林美学原理，进行植物配置，创造复层结构，保持植物群落在空间、时间上的稳定与持久。

3.1层次分明，配置形式多样。在居住小区中进行植物配置时应该注重层次的搭配，注意植物配置的丰实度和层次感。目前，在居住区绿化中普遍存在树种单调种类少，植物配置缺乏层次等问题，存在以大片草坪为底衬，最多点缀一两棵乔木的种植形式，导致单一的视觉效果，难以满足居民的需求。植物搭配要突出疏密之间的对比，植物应形成簇团状，不宜散点布置。草坪铺地作为树木的背景要求显露出一定比例的面积，不宜采用灌木和乔木进行大面积覆盖。树木在光照下形成的荫影轮廓应较完整地投在草坪上。利用乔木、灌木、地被植物的混合，配置出高、中、低的层次，使空间更灵动，赋予自然的节奏。另外植物种类和栽培形式要多种多样，除道路两侧需要成行栽种树冠宽阔、遮阴效果好的树木外，可多采用丛植、群植等手法，打破成行成列住宅群的单调感和呆板感，并结合道路走向、建筑等形成对景、框景、借景等，创造良好造景效果。

3.2草花与彩色叶树种的使用。草本花卉虽然管理繁琐，但是草花的颜色丰富更容易人为进行居住区花境、花坛的造景，增加居住区内绿化形式。在组合中必须考虑到居住区中植物的色泽，花型，树形，树冠形状和高度等因素，相互协调。在大面积绿化造景的同时多使用色彩简洁明快的彩色叶树种，在居住区绿化中的应用形式一般分为基础种植、孤植树、树丛、树群。基础种植如选择紫叶小檗、金叶女贞等植物修剪成绿篱，组成各种图案或修剪成色带与建筑或草坪相配，形式简洁，但效果突出。而孤植树一般选择树姿优美，叶色明亮的树种，起到突出景观，引导视线的作用。如高达挺拔的银杏，摇曳多姿的鸡爪槭，红枫，色泽明快的金叶榆，紫叶李等都适合孤植于居住区绿地中。

3.3居住区植物配置基调。每一个居住区都有一个主题思想、视觉焦点，这就是我们所说的主景，对于居住小区设计来说一定要考虑其焦点景物的配置，可以是水景，也可以是广场，也可以是植物造景只要能与环境相协调就可以成为居住区植物配置的基调。如设计以私密为主的主题，多选择高大乔木，灌木相搭配，选择攀援植物进行廊架的装饰，起到私密的效果。如设计以跳跃为主题，则可以选择颜色丰富的草花和树种搭配，设计以不同的造型，显现跳跃的主题。

3.4掌握季相变化进行植物配置。居住区是居民一年四季生活的环境，植物配置应该有四季的季相变化，使居民在直观上感受居住区内不同的季节变化。春则繁花似锦，夏则绿荫暗香，秋则霜叶似火，冬则翠绿常延。居住区内应四季皆有景，景景各不同。在设计主题上可以以四季为主题进行居住区绿化设计，不同的景区以突出某个季节为主，增强居住区的主题性。植物的配置中就应该以常绿树种和落叶树种相搭配，在北方地区以常绿树种和雪景，冰景相搭配，夜间配以彩灯，给冬季寒冷的气候带来温暖。

3.5保健植物的选择。基于现代居民对健康的要求，小区绿化的树种必须选用无毒的乔灌木。切忌有毒、带刺、带尖，以及容易引起过敏的植物，以免伤害居民。如夹竹桃、沙棘等。可以在居住区绿化时选择美观、生长快、管理粗放的药用保健香味植物。既有利于人体保健又可调节身心，也可美化环境。这类植物如银杏、龙柏、罗汉松、无花果、萱草、玉簪、鸢尾和射干等乔灌木及草花。

结束语：居住小区绿化设计是一个综合性的课题。它能反映出不同时期的社会经济、文化特点。社会的不断发展需要我们用发展的眼光去研究探索这门学问。运用生态园林的观点，满足居住区的功能要求，创造风景优美的居住生活环境是设计者应该不懈追求的目标。

参考文献

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[2]何佳明.居住区园林景观建设中乡土树种应用浅析[J].现代园艺，2011(13).

[3]陈西红.居住区绿化的植物配植[J].中小企业管理与科技(下旬刊)，2009(8).

[4]汤艳.浅谈居住区绿化种植设计[J].北京农业，2007(5)：66-67.

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