电子商务通信技术发展趋势

来源：搜论文知识网位置：电子商务论文时间：2017-09-29 14:12

CC是未来电子商务通信技术发展的必然方向，在提出CC这一概念的基础上进行了理论和实证分析，从理论和实证两个方面验证了其科学性与合理性。

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1 云通信(Cloud Communication)的概念

云通信(即Cloud Communication)：是云计算与统一通信的融合，是ICT产业在未来五年中可预见的一个发展新方向，CC将主导下一代ICT的发展，CC由三部分组成：前面是端、后面是云、中间是网络。CC三个组成部分紧密相连，每一个部分既可以独立发展，又可以带动其他两个方面成为一枝独秀。具体来说：“端”是CC的最前方，它既需要“云”在内容上为其提供服务，也需要“网络”的传输支持;“网络”在“端”和“云”之间起桥梁作用，没有完善的网络，“端”与“云”之间无法实现对接;“云”在CC中起基础性作用，没有“云”，“端”就成了无源之水，“网络”也毫无用武之地。因此，CC是端、网络、云三位一体的新型产业模式，同时CC已经不是简单的通讯，而是一个服务体系。(CC概念由该文提出，有别于云计算之类的技术概念。)

2 CC产业结构分析

2.1 端

这里指云终端(Cloud Terminal)，可以分为两类，一类是胖云终端，以移动终端为主，就是以JAVA浏览器等为主的移动终端，目前PC上处理的业务用移动终端也可以完成，如PC、智能手机、ebook、嵌入式芯片等;另外一类是瘦云终端，它本身没有太多的计算能力，主要就是显示和控制的功能，如智能电表、交通卡等。

(1)胖终端(Fat terminal)主要有移动互联网设备(MID)、智能手机、电子书、ipad等多种形式，其中ipad被认为是未来胖终端的终极产品。这里重点可以按照有没有“电话”功能分成MID和smartphone。MID将成为人们访问互联网的重要方式，智能手机(smartphone)则成为通信的主流。但是这两者的融合也是显然的，因为语音服务的增长已经达到了极限。

①MID：即Mobile Internet Device，移动互联网设备，它是在2008年IDF大会上英特尔推出的一种新概念迷你笔记本电脑。在英特尔的定义中，这是一种体积小于笔记电脑，但大于手机的移动互联网装置。MID与UMPC类似，同样为便于携带的移动PC产品。通过MID，用户可进入互联网，随时享受娱乐、进行信息查询、邮件收发等操作。

②智能手机(Smartphone)：是指“像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称”。

(2)瘦云终端(Thin terminal)本身没有太多的计算能力，主要功能就是显示和控制，常见的瘦终端有智能卡、智能电表、无线化的信息家电。

①智能卡(Smart Card)：最早是在法国问世的，70年代中期，法国Roland Moreno公司采取在一张信用卡大小的塑料卡片上安装嵌入式存储器芯片的方法，率先开发成功IC存储卡，经过20多年的发展，真正意义上的智能卡，即在塑料卡上安装嵌入式微型控制器芯片的IC卡，已由摩托罗拉和BuII HN公司共同于1997年研制成功。在中国IC卡还未真正应用于电子商务活动，但前景和优势却十分明显。

②智能电表：由用户交费对智能IC卡充值并输入电表中，电表才能供电，表中电量用完后自动拉闸断电，从而有效地解决上门抄表和收电费难的问题。同时，用户的购电信息实行微机管理，方便进行查询、统计、收费及打印票据等。

2.2 网络

指用通信线路和通信设备将分布在不同地点的多台自治计算机互相连接起来，按照共同的网络协议，共享硬件、软件和数据资源的系统。网络包括有线网络和无线网络。

(1)有线网络：传输介质采用有线介质连接的网络称为有线网络，常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和光导纤维。

(2)无线网络：就是利用无线电波作为信息传输的媒介构成的无线局域网(WLAN)，与有线网络的用途十分类似，最大的不同在于传输媒介的不同，利用无线电技术取代网线，可以和有线网络互为备份。目前主流应用的无线网络分为GPRS手机无线网络上网和无线局域网两种方式， GPRS手机上网方式是目前真正意义上的一种无线网络，它是一种借助移动电话网络接入Internet的无线上网方式。

①4G网络：第四代移动通信网络，4G集3G与WLAN于一体，并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。

②近联网(NFC)是指针对特定用户传播特定信息，以提升信息利用率的一种互联网应用新模式。细分用户、窄众传播、提升内容的商业价值，是下一代网络传播的特征，RSS、Web2.0等新网络应用的兴起就是证明。

2.3 云

所谓“云”，其实指的是后端(服务器端)，平时我们很少能够看到的那一端，正因为平时难得看到，所以有一种虚无缥缈的感觉，也许就是因为这个原因才被称为“云”。“云”中的资源在使用者看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费。与“云”相关的概念有云计算、公共云、私有云、混合云、云存储等。 (1)云计算：概念是由Google提出的，这是一个美丽的网络应用模式。狭义云计算是指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源;广义云计算是指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关的，也可以是任意其他的服务，它具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效。

(2)公共云(public cloud)：对于云的提供者而言，如果自己建的云是为第三方所用，自己公司内部不使用，则称为公共云。

(3)私有云(private cloud)：对于云的提供者而言，如果自己建的云只是为自己公司内部所用，不提供给第三方用，即为私有云。

(4)混合云：如果自己建的云既可以为自己公司内部使用，还可以为第三方所用，则称为混合云。

3 CC产业实证分析

上文对CC进行了理论方面的阐述与分析，本节将从产业角度对CC进行实证分析。首先通过Facebook的案例说明Facebook正在引领CC这一新兴产业，从“端”、“网络”、“云”三个方面布局其CC产业。

Facebook最初是一个社交网络服务网站，于2004年2月4日上线，很快成为了继亚马逊、谷歌之后受欢迎的互联网巨头。《商业周刊》2010年4月28日撰文称，Facebook已经跻身手机网络的行列里，并且有机会革新移动通信行业。随着Facebook规模在日益扩大，许多手机业分析师认为Facebook有可能涉足手机设备领域，生产以Facebook功能为主的手机，具备社交功能的手机毫无疑问将会使移动运营商难以应对，Facebook将会进一步整合网络及手机移动设备。2014年10月，扎克伯格访韩后暗示将与三星合推Facebook手机，业内人士认为，双方讨论了Facebook专用手机的具体式样和上市时间等。

从Facebook的发展趋势可以看出，Facebook已经不是单纯意义上的社交网站(SNS)，其业务正集中于社交通讯，并不断向其他方面拓展。Facebook有可能生产具备社交功能的Facebook手机即前文提到的“胖云终端”，终端越胖就需要越来越多的应用软件。2007年5月24日，Facebook推出Facebook开放平台，把自己的API(应用编程接口)向公司外的第三方软件开发者开放，允许第三方开发者将开发的产品在Facebook平台上推广，根据Facebook官方统计资料，短短三年内，目前Facebook平台已经累积超过五十五万个活跃的应用程序 (Application)。Facebook平台下的有很多优秀的Apps实用工具，大量的第三方工具极大扩展了Facebook的功能和应用，这就是云服务中的SaaS和PaaS;Facebook智能手机毫无疑问将会使移动运营商难以应对，无线通讯网络流量将会从声音以及文字短信转变为大量原始数据的传输，可以预计Facebook将会进一步整合网络及手机移动设备。

由此可见，Facebook的业务拓展方向与CC产业的三方面是一致的，未来的Facebook手机即CC中的端、Facebook手机的永远在线体验需要更加完善的网络(即CC的中间层)支持、借助于云计算服务的Facebook后台即为CC中的云，毫无疑问，Facebook正在引领一种新型产业模式――CC产业。

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