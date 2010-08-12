综合布线与实训教学模式改革

来源：搜论文知识网位置：教育技术论文时间：2017-11-29 10:24

综合布线与实训课程对高校工程专业的课堂教学作用明显，本文首先分析了综合布线与实训教学现存的问题，随后提出了综合布线与实训教学模式改革对策。

《新疆职业教育研究》Vocational Education Research Xinjiang(季刊)曾用刊名：乌鲁木齐成人教育学院学报，1993年创刊，是成人高等教育和高等师范教育的学术理论刊物，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持四项基本原则和改革开放以来的方针政策，立足本院，面向全国，坚决贯彻双百方针，促进教育教学改革与发展，提高教育质量，繁荣社会主义文化教育。

对综合布线与实训教学现存问题进行了分析，总结了综合布线与实训课程改革的目标，最后提出了综合布线与实训教学课程教学模式构建，体现“学生为主体，教师为主导”，给学生一个真实的实训情境。

综合布线与实训课程不仅要求学生具备制作网线、打接水晶头等网络施工技术技能，还要具备工程规划、设计、组织、管理、测试及验收的能力，以及遵循工程标准的思想。经过社会调查，社会上需要的也是具有一定理论基础、较高的综合素质、较强的实践应用能力、面向生产一线的应用型工程技术人才。为了实现这一培养目标，以“应用为目的”，让学生在实践中掌握理论的方法的教学改革思想。对于这门课程的教学要求是，学生能够熟练掌握一线所需要的专业技术和技能。

1综合布线与实训教学现存问题分析

1.1 实训效果不理想

如何将课本知识与实际工程技术相结合，一直是教育工作者探索的重要内容。实训室建了不少，可是还没有达到想要的效果。

首先要让学生了解相当的理论知识。由于网络综合布线是整个网络技术类专业的专业课，涉及的学科知识比较多，因此建议安排在大三上学期左右，在学生已经学完电子电路基础、数据通信技术和网络基础之后。 另外，该门课程中如果要求学生能够设计一个网络综合布线图的话，建议在此之前开设工程制图或AutoCAD课程，这样学生才能设计和读懂一些基本的图纸。其次在进行实训课程教学的同时，应让学生自己进行布线材料加工，比如拿一台网络配线实训装置模拟建筑群子系统，另一台模拟建筑物设备间子系统，综合布线实训装置上的6U机柜模拟楼层管理间子系统。其他子系统也就随之确定，这样就模拟出一个真实的综合布线工程环境。学生在裁线槽、弯线管、做跳线、搞端接，一步步下来，链路搭建成功。整个过程需要老师的密切配合。在这里教师的作用是“引导”，而不是“灌输”和“监督”。而学生经历的是一个“实践”——“求索(从提问到解决)”——“再实践”——“再求索”循环的提高过程。

1.2 授课内容的问题。

在理论教学环节中，许多教师泛泛而讲，没能把握重要的和关键的理论知识。 比如双绞线参数的讲解，仅仅告诉学生有关参数的规定是不行的，而应该结合电学物理学基础，讲解参数的由来和设定的原因，便于学生的理解和记忆。 还有，需要特别强调的是，网络综合布线技术发展迅速，对一些前沿新知识和新技术的介绍， 也应该及时地纳入教学大纲中。

1.3 授课方法的不当

对于该课程的实践实训环节，有些院校不够重视，实践课和实习课很少，并且没有相应的实验要求。这就导致学生动手实践能力很差，甚至一些综合布线中的常用设备只知道名字，对基础操作和使用一无所知，影响了其将来的工作和就业。

2综合布线与实训课程改革的目标

经调查，社会对计算机网络技术人才的要求是应具有一定理论基础、较高的综合素质和很强的实践应用能力，培养面向生产第一线的应用型工程技术人才。

为了实现上述人才培养目标，我们提出了以技术应用能力培养为主线，专业课以“应用为目的”，理论以“必需够用为度”的教学改革思想。为此，对该门课程的目标要求是，既要做到对课程总体的理论体系有一个非常清楚的了解，又要掌握生产一线所需要的熟练的专业技能和动手能力。对基础理论和实践环节进行了调整，强化应用、以培养技能尤其是动手能力作为教学的重点。

3综合布线与实训教学课程教学模式构建

3.1 实践项目教学情景设置

实践项目教学是根据项目的内容来设计情景，激发学生的学习兴趣和学习动力，目的是在课堂教学中把理论与实践教学有机地结合起来，充分发掘学生的创造潜能，提高学生解决实际问题的综合能力。通过综合布线对应的典型职业情境，将学生置身于真实环境中，培养学生解决工程实际问题的能力。

项目教学由这样几个环节组成。

(1)创设情境。使学习能在与现实情况基本一致或相类似的情境中发生。

(2)确定问题。在上述情境下，选择出与当前学习主题密切相关的真实性事件或问题作为学习的中心内容。即老师进行一定的知识讲解，并给学生布置相应的任务，让学生去完成。

(3)自主学习。不是由教师直接告诉学生如何解决面临的问题，而是由教师向学生提供解决该问题的有关线索，并特别注意发展学生的自主学习能力。

(4)协作学习。讨论、交流，通过不同观点的交锋，补充、修正、加深每个学生对问题的理解。

(5)效果评价。由于抛锚式教学的学习过程就是解决问题的过程，该过程可以直接反映学生的学习效果，因此，对教学效果的评价不需要进行独立于教学过程的专门测验，只需在学习过程中随时观察并记录学生的表现即可。

3.2 实训环境与条件

本课程教学需要专门的实践教学环境与条件，比如至少可以设置综合布线及计算机网络技术实训室面积 120 平方米, 另有 2.4×2.4 米安装施工间一个(内外两面共 10 个工位)，拥有网络设备十台以上台套，布线设备和布线工具若干台套，测试设备 2 套，熔接设备 1 套，电脑及电话终端若干台，自主开发教具二十台套以上。这些条件是本课程教学改革的基本保障。

3.3 与课堂教学相对应的实训内容设置

实训教学是理论教学的重要补充，也是强化教学效果的重要手段。网络综合布线课程的实训课是与理论课相对应的技能训练课。通过实训课，加深理解、巩固课堂理论教学内容，使学生掌握综合布线的基本操作技能和综合布线工程的设计方法，熟悉了综合布线的产品、技术和标准规范，以及综合布线工程中施工、管理、测试、验收各环节的技术要素。培养学生的操作技能，提高学生工程实践的能力。

网络综合布线课程实验课在综合布线实验室和网络技术实验室进行技能训练，采取分组教学，如每组4-5人，选小组负责人，由专业教师分组指导，实验内容安排如下：

参观综合布线实验室和图书馆综合布线系统，认识并掌握综合布线系统结构;熟练掌握双绞线端接(RJ-45、信息模块、配线架)的制作技能;参观校园网综合布线系统结构，熟悉综合布线的标准规范;掌握综合布线设备与材料的品种与规格，根据网络信息检索和需求做出合理选购;掌握布线工程中常用工具的使用方法，在综合布线实验室对信息点进行标识;掌握综合布线系统工程子系统的设计，并绘制施工图;掌握校园网综合布线工程设计技术、项目预算和熟悉工程验收的内容。

3.4 实训项目完成方式

实训开始首先由全班同学自由组合，组建学习团队，根据各小组的各自特点，在上面的项目计划中选取一个项目，组成综合布线项目活动小组，并且按照要求开展项目活动。项目实施过程对同学有明确的要求 ：

(1)有详细的计划，明确每个人的任务与要求，提出小组目标 ;

(2)充分收集资料，组织项目活动合理、可行、可操作 ;

(3)组织全组同学参与，达到预期效果 ;

(4)促进实训内容学习，提高实践能力，

在项目实施要求下，强调过程控制。特别是决定结果的重要环节控制 ：目标制定、确定计划、人员分工、资料收集、施工制作、小组展示。

3.5 交流与展示

为了给予所有班级的同学一个相互交流和展示的平台，在每个班级结束综合实训，应进行《综合布线技术》课程项目作业交流暨研讨会。

通过项目作业交流展示同学们的能力促进相互学习取长补短共同提高通过专业教师评议使学生博采众长对项目活动有新的认识通过领导和教师评议对新的教学方法进行深入探讨。

参考文献：

[1]姜大源.关于职业教育课程体系的思考 [J].中国职业技术教育，2003，(5)

[2]刘省贤.综合布线技术教程与实训(第2版) [M] .北京：北京大学出版社，2009.

[3]张明杰.案例教学法：理论与实务[M] .北京：九州出版社，2006.

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