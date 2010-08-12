农民工子女受教育的管理对策

来源：搜论文知识网位置：教育学论文时间：2017-09-22 14:53

农民工子女的教育是一个比较突出的教育问题，本文以贵阳市为例，分析了当地农民工子女教育现状，并提出了一些建议和对策。

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在我国社会进程不断加快，城市现代化进程日趋成熟的今天，我国的教育事业也得到了充分的发展空间。“素质教育”口号的提出以及“科教兴国”这一战略目标的逐步落实，让我国逐渐迈向了教育强国的新阶段。但就我国目前现状来说，农民工子女的教育问题以及管理问题仍旧得不到有效的解决，这是我国长久以来的贫富差距所造成：农民工子女所在地区往往没有足够的教育资源和教育资金，而在伴随着父母进城之后，农民工却又往往没有足够的资金供子女上学，没有足够的时间去督促子女，这是现今教育界乃至整个社会都极为关注的一个问题。

一、农民工子女受教育的紧迫性

就我国目前现状来说，我国的教育事业在社会进程的带动下，已经取得了极大的成效，但对于农民工子女的教育工作，却仍旧远远跟不上时代的要求。这是我国现今国情的局限性所规定的，也是我国社会主义建设工作中迫切需要解决的。

随着我国城市现代化进程的不断加快，城市的生活节奏也紧随之而加快，城市流动人口也愈来愈多，这其中有许多是农民工所组成的团体，这固然给城市的建设带来了一定的推助力，却也使得我国农民工子女的受教育问题逐渐凸显出来了。农民工在进城为城市建设工作奉献出自己的一分力的时候，往往却忽略了子女的受教育情况和管理问题：有的农民工把子女留在农村，却没有尽到父母应尽的义务，整日忙于工作线上，对子女的生活没有足够的了解。有的农民工把子女带进城里后，面对着日趋加快的生活节奏以及愈来愈大的生活压力，也没有顾及到子女的受教育情况，对其的管理也仅仅是停在表面，并没有深入地了解子女的内心动态，使得农民工子女往往在没有接受良好的教育的同时，也养成了许多的陋习。之所以会造成这一现象，固然有农民工自身教育意识不高的因素，但更重要的是，社会对农民工的保障体系并没有得到足够的完善空间，致使农民工在没有足够的资金对子女进行教育投入的同时，也缺乏对子女进行管理的时间。

我国要想从根本上解决这一问题，就必须以实质性的措施鼓励农民工让子女入学。从教育的公平性原则出发，承担起对农民工子女入城后的教育工作，督促农民工对子女的管理。这就意味着在开展农民工子女教育工作的时候，应该予以农民工一定的空间与一系列的保障措施，让农民工在没有后顾之忧的前提下，促进农民工子女的受教育进程。

二、以贵阳市为例的农民工子女受教育现状及其管理问题

以贵阳市为例，我们对贵阳市某小学去年九月份入学的36个农民工子女以及其他在校的农民工子女进行了调查，去年九月份入学的36个农民工子女是主要的调查对象。从这里，我们从入学年限入手对农民工子女进行分类，让调查更具代表性。

我们从调查中得知，农民工子女在入城后受教育情况普遍得到改善，但在家庭教育及监护人管理方面，却仍有待解决。农民工子女的监护人往往疲于奔命，在农民工子女教育现状仍未得到显著改善、教育成本对农民工来说仍是巨大负担的今天，农民工在为子女挣钱上学的过程中往往忽略了对子女的管理。同时，由于农村的计划生育落实的情况并不理想，农民工由于仍未能够完全摆脱长久以来根深蒂固的封建思想的影响，又往往有“重男轻女”的倾向，一个家庭往往有三四个小孩却只让一两个男孩子去上学。这归根到底，仍旧是对农民工子女的保障体系不够完善所引发的后果。

同时，通过调查，我们也得知了在农民工子女入学后，往往也有一系列的问题困扰着农民工子女的受教育过程，下面我们进行举例分析：

例1：

小张是去年九月份入学的三年级学生，他是典型的转学生，在转学过后的半年里，他并不习惯于城里的教育现状，他的同学们往往也不愿意和他玩，在他主动与同学交流的过程中，同学们常常带有不屑的语气，这让他深受困扰。而父母常常不在家，即使在家也没有过问过他在学校的事情，一味只看重他的学习成绩，一旦出现下滑的现象，轻则责备，重则打骂，这也给他的童年带来了不小的阴影。但是，他同时也表示城市的教学质量和配套设施确实比农村的好得多，很羡慕城里的孩子能够在这样的环境下长大。

这都是现今农民工受教育的普遍性问题，在现今城市节奏不断加快的现状底下，城市农民工子女的受教育问题并没有得到有效的解决，诸如上述的问题，并不仅仅是小张一个人的问题，更是全社会发展教育、感恩农民工对国家贡献、缩短贫富差距的一个根本性问题。

三、对农民工子女教育现状和管理问题的思考

(一)农民工子女上学以流入地公办中小学为主

进城务工就业农民子女就学接受义务教育，以流入地全日制公办中小学为主。地方各级政府特别是教育行政部门和全日制公办中小学，要建立完善保障进城务工就业农民子女接受义务教育的工作制度和机制。全日制公办中小学要充分挖掘潜力，尽可能多接受进城务工就业农民子女就学。要针对这部分学生的实际.完善教学管理办法。在评优奖励、人队入团、课外活动等方面，学校要做到进城务工就业农民子女与城市学生一视同仁。

(二)农民工子女九年义务教育普及率要达到当地水平

进城务工就业农民流入地政府要负担进城务工就业农民子女接受义务教育工作，要建立完善工作制度和机制，使进城务工就业农民子女受教育环境得到明显改善，九年义务教育普及程度达到当地水平。

流入地政府要制定有关行政规章，协调有关方面，切实做好进城务工就业农民子女接受义务教育工作。教育行政部门要将这一工作纳人当地普及九年义务教育工作范畴并作为重要工作内容，指导和督促中小学认真做好接受就学和教育教学工作。公安部门要及时向教育行政部门提供进城务工就业农民适龄子女的有关情况。发展改革部门要将进城务工就业农民子女义务教育纳人城市社会事业发展计划，将进城务工就业农民子女就学学校建设列入城市基础设施建设规划。财政部门要安排必要的保障经费。机构编制部门要根据接受进城务工就业农民子女的数量，合理核定接受学校的教职工编制。劳动保障部门要加大对《禁止使用童工规定》贯彻落实情况的监督检查力度，依法查处使用童工行为。价格主管部门要与教育行政部门等制定有关收费标准并检查学校收费情况。城市人民政府的社区派出机构负责动员、组织、督促本社区进城务工就业农民依法送子女接收义务教育，对未按规定进子女接受义务教育的父母或监护人进行批评教育，并责令其尽快送子女入学。

(四)结语

对于农民工子女的教育，我们要认识到农民工子女面对的不单单是读书的问题，更有如何融入城市的问题。农民工的后代，将不再是“农民工第二代”，而是城市新公民。他们可以成为农村走出来的最有希望的一代。农民工子女教育的问题突显在我们面前，更让我们深思现在中国教育存在的一些十分严峻的问题。农民工子女教育问题是转型期我们不得不面对的一个十分棘手的社会问题，是中国社会转型中的成本，这个成本需要政府、全社会和农民共同来承担。教育部门应该和社会共同协起手来，办好教育，办好农民工子女的教育，学校应把农民工孩子的教育摆在重要位置，尤其是心理教育，帮助他们尽快且和谐融入城市。这样不仅仅对于农民工及其子女，对于整个社会的发展都有深远的意义。

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