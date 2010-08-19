云计算概念特性以及应用方向

来源：搜论文知识网位置：智能科学技术论文时间：2017-09-22 13:50

随着现代科学技术的发展，云技术逐渐成为最先进的智能技术之一，云计算也开始在很多领域应用起来，本文主要研究云计算应用方向。

《中国科学：信息科学》主要报道计算机科学与技术、控制科学与控制工程、通信与信息系统、电子科学与技术、生物信息学等领域基础研究和应用研究方面具有重要意义和创新性的最新成果。以刊登论文为主,同时适量刊登快讯、评述文章。本刊努力为国内外专家提供严格、公正和快捷的评审,是国内外专家和工程师了解中国信息科学发展的重要窗口之一.中、英文版是相对独立的两个刊物。

一、引 言

21世纪是科技创新的时代，毫无疑问，科技互联网的时代，日新月异，新的概念、新的技术层出不穷。当人们的观念还停留在WEB1.0时代的时候，美国科技巨头已经引领了这个伟大的创新世界并且进入了WEB2.0时代，而在这个伟大的时代来临之际，很多注定改变人类发展轨迹的新技术都登上了历史的舞台，绽放着璀璨的光芒。毫不夸张的说，当今世界是一个信息大爆炸的时代，那么摆在我们面前的一个巨大的难题就是如何将大规模的网络信息进行存储和整合，于是云计算技术的观念应运而生。

网络广播是指通过因特网作为传播介质，供给音频服务的广播媒介。网络广播经过因特网的传播媒介，然后在因特网上建立了广播服务站点，再通过服务器，运用各类节目的播放软件，将音频节目播放至网络，把声音传送出去。来访者在计算机上通过互联网下载接收软件，经过软件访问固定服务站点，收看、阅读、收听广播传出来的内容。在信息爆棚的今天，整合纷繁复杂的信息,将是摆在网络广播面前最迫切的问题。

二、何为云计算

何为云计算?云计算主要是指提供资源的网络，从技术角度来讲，一般认为云计算(Cloud Computing)是分布式计算(Distributed Computing)、网格计算(Grid Computing)、并行计算(Parallel Computing)、网络存储(Network StorageTechnologies)、效用计算(UtilityComputing)、虚拟化(Virtualization)、负载均衡(Load Balance)等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物。

云计算的核心思想是，将大量用网络连接的计算资源统一进行管理和调度，构成一个计算资源池来向用户按需服务。“云”就是提供资源的网络。但是这个定义值得肯定的地方在于，它阐述了云计算是指把一些网络资源，按需向用户统一提供，而消费者可以通过互联网从完善的计算机基础设施中获得服务。

云计算是一种全新的服务模式，是一个基于互联网的计算概念。“云”可以说就是一个拥有巨大资源的信息容量池，用户无需将这些资源信息存放在终端，而是通过网络到“云”中去获取所需的信息，云计算就是通过网络提供用户所需的存储空间、计算力、信息服务和软件功能等;其服务能力具有分钟级甚至秒级的伸缩能力，有着非常足够的资源来应对网络的尖峰流量，并根据终端用户服务能力的需求即时增加或减少到适当服务节点的数目。

三、云计算技术与网络广播结合的优势

云计算技术作为互联网技术迅速发展下的一种新兴的技术，它在各个方面都有着相当突出的特点，而网络广播业作为传统广播业与互联网技术相结合的产物，它与云计算技术相结合也必能有一番大的作为。

1.庞大的存储能力。“云”是由若干个服务器组成的“资源池”，这种“资源池”是可以无限扩容的，海量的语音文件需要具有强大存储能力的资源池做后盾。

2.计算能力。云计算技术具有庞大计算能力，它可以支撑网络用户的多种操作需求。例如，用户可以同时使用在线听广播、语音BBS、语音百科等且互不影响。

3.安全性。云计算的模式由专门的云计算服务专员管理安全问题，这样大大减少了数据丢失和病毒入侵等麻烦。

4.通用性。云计算不仅仅停留在某种特定的应用上，也可以扩充至任何需要的应用中。并且不同的“云”之间是可以互相访问的。

5.廉价移动终端。随着云计算的进一步发展，用户将不需要功能复杂的终端，取而代之的是各种功能简单的小终端。低廉的终端机无疑会大幅度提升入网人数，进而提升网络广播业的潜在用户数量。

四、基于云计算的网络广播业务

针对不同用户的不同需求以及发掘各类用户的潜在需求，则是广播行业最应该关注的。云计算带来了互联网时代的新的技术革命，以其庞大的计算能力、存储能力、通用性以及安全性等为网络广播的发展带来了新的春天。根据网络广播业容提供者属性的不同，主要分为两个方面：(一)媒体提供内容;(二)用户提供内容(俗称的原创类)。

(一)媒体提供内容

在媒体提供内容上，广播业的服务类型主要有在线收听、热门广播收录以及教育等。

1.在线收听。顾名思义就是提供在线收听广播的服务。这个服务可以从两个方面提供：一方面是将传统广播业的热门频段做成在线收听的频段，现在很多电台都有这样的服务;另一方面，就是开创一些专门的在线收听的音频节目，这些节目只能在互联网上收听并且也可以进行听众互动，但不在传统广播中播出。

2.热门广播收录。对于当下热门的在线收听的音频根据不同内容进行收录，尤其是重要的新闻、音乐、故事连载类以及教育类等音频。值得我们注意的是，在音频分类的时候，需要对原始音频加以编辑使其精炼，修剪的部分一般是收听率下降的部分。

3.教育。专门聘请一些各个领域的专家，根据时下热门的教育板块，开辟教育咨询、授课等服务。例如，法律、基金、股票、保险、语言学习、政治、历史、公务员考试等方面的内容。值得说明的是，音频收录比视频收录更简单、方便易操作，成本也相对低廉。

(二)用户提供内容(原创类)

随着时代的发展，越来越多的人有表达欲望，而越来越多的图文、视频信息多多少少使人们有些视觉疲劳。音频信息，则完全不需要时刻注视屏幕，在选定板块之后，可以戴着蓝牙耳机做其他的事情。同时，发表音频文件也非常的简单、方便，只需要录音之后发送即可。

用户提供的广播业的内容主要可以按照地域和内容这两个方面来划分：

1.地域划分：音频信息有一个显著特点，就是各个地区的方言不尽相同，这可以说是音频信息的一个缺点，它影响到了音频信息的理解。但同时，也可以说这是音频信息的一个优点，它加深了文化的融合，促进了团结，也是方言学习的好方法。

2.内容划分：按照内容来进行划分，广播业的服务类型主要有：

(1)新闻。每天发生在普通大众身边的小新闻也是非常多的。用户可以将这些新闻以语音的方式收录在自己的便携式录音设备上，然后再发布到网上。从某种程度上说，这比使用文字更简单、便捷。随着三网融合的不断推进，用户也可以在智能终端上完成这一系列的操作。例如，Macbook笔记本，iPad、iPhone、iMac Air超薄笔记本等。值得说明的是，日常琐碎的小事情、小新闻，反而更能引起用户的兴趣，更具可听性。

(2)故事连载。一般分为原创故事和非原创故事，用户可以将自己喜爱的小说、童话故事等以音频形式投放到网络上，也可以将自己原创的童话、小说、散文等投放到网络。

(3)教育。用户可以将自己擅长的各个领域的内容以音频的方式发布到网上，其内容可以是政治、语言、语文、诗文、基金、股票、学习心得甚至是游戏教程等等。

(4)音乐。时下很多的音乐爱好者，他们都喜欢原创歌曲，但是又苦于没有方便、快捷的方式与听众分享，而音乐专区则刚好可以满足年轻人的原创热情。发布的音乐可以是原创音乐和非原创音乐，原创歌曲的发布需要处理好版权的问题。

(5)语音百科。一方面，喜欢问为什么的不只是大人，小孩子也越来越依赖搜索服务，而在观看词条的解释时，往往有生词，这影响到了词条的理解。另一方面，成年人在某些特定场合需要快速的查阅某些词条，不方便长时间的盯着计算机屏幕以获取信息。语音百科则很好的解决了这两个问题。在不久的将来，人们甚至可以通过移动终端，获取词条的语音解释。在内容提供上则是由广大用户网友共同提供的，涵盖到教育、语言、科技、网络流行语、文学、地方用语等等。这种方式与维基百科相类似，只是维基百科做的是文字解释。

(6)语音bbs。根据调查，很多网友把看帖子内容作为一种消遣娱乐，但是长时间的对着电脑又非常容易产生疲劳，但是不看又欲罢不能。而语音bbs则刚好可以很好的解决这个问题。语音论坛的运作方式和传统论坛基本相同，只是用文字替代了语音。值得说明的是，帖子的语音设置应该默认为(也可根据实际需要调整)，当用户点击标题，会自动播放该标题的内容，如果此时有网友跟帖，则会自动播放跟帖内容，已经发布的跟贴内容则要点击播放，也可以设置贴子的顺序播放，即贴子内所有音频信息按发布时间顺序自动播放。

五、总 结

云计算是一次彻头彻尾的互联网革命，是一次大的科技浪潮。几乎所有的互联网或者与互联网相关的企业无一不想搭上云计算的技术快船，到达浪潮之巅。

然而，目前云计算在国内的运用尚存在许多障碍和问题，比如用户认知不足、标准缺失、数据主权争议、服务质量难以规范等，这些问题都限制了云计算在网络广播业上的发展。作为对技术不敏感的网络广播业来说，应该要充分审视并解决这些问题，审时度势，抓住这次发展的机遇，迎接实现网络广播云服务所面临的挑战，充分利用云计算再创广播业的第二轮高峰。

参考文献：

[1] 李晨,郭丰.美国政府发布云计算战略试图在全球保持领先优势[J].世界电信环球采风,2011(6).

[2] 倪万.“云计算”的媒体应用及核心价值[J].编辑之友·传媒(月刊), 2011(9).

[3] 赵金.云计算与媒体发展[J].青年记者,2010(7).

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