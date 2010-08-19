通讯工程规划中计算机信息管理的应用

来源：搜论文知识网位置：通信论文时间：2017-09-22 13:58

随着科技的突飞猛进，计算机技术得到空前绝后的发展，也在很多领域得以普及，尤其在通信工程建设中，计算机技术更加关键。

《通信与广播电视》是熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电子股份有限公司技术委员会主办的综合性技术刊物。主要报道本公司在科研、设计、生产中涌现出的新成果、新技术、新产品、新工艺和新设备，以及企业在技术、质量和经营管理等方面的经验和体会，同时特约刊登国内外电子领域新技术动向和评述性文章。

在刚刚公布的“十二五”规划中，明确提出了通信工程规划的主要任务：结合城市通信实况和发展趋势，确定规划期内城市通信的发展目标;合理确定邮政、电信、广播、电视等各种通信设施的规模、容量;科学布局各类通信设施和通信线路;制定通信设施综合利用对策与措施，以及通信设施的保护措施。任务包括四个方面：邮政设施规划;城市电话系统规划;城市移动通信规划;城市广播电视设施规划。随着科技的突飞猛进，计算机信息管理已经达到了空前的繁荣，在庞大的信息资源管理和强大的数据检索技术的帮助下，有效的推动了通信工程规划事务的发展，将繁琐变简单，大大提高了通信工程规划的工作效率。现就“十二五”规划明确下达的主要任务针对的四个方面进行论述。

1 邮政设施规划

邮政设施作为城市的一项基础设施建设，在连接城与城、乡与乡、城与乡之间的通信方面起到了至关重要的作用。由于覆盖面积广、事务的繁琐导致信息量庞大，靠旧式的人力式管理已经很难达到要求。如今，计算机信息管理系统在通信工程规划中得到了广泛的应用，在邮政设施方面，计算机信息管理也起到了很大的作用。

1.1 邮政枢纽的设计与完善

在计算机信息管理系统的辅助下，邮政枢纽的设计明显比过去要完善很多，通过计算机信息管理系统，可以很容易的实现“一键化”、“自动化”操作，工作人员将勘测到的现场情况信息输入到信息管理系统中，可以很容易的得到理想的设计方案，不仅方便快捷，枢纽的设计较过去相比也很完善，同时节省了大量的人力物力。

1.2 中心地区与周边地区的连接

在计算机信息管理系统的应用下，城市中心地区和周边地区的通信设施得到了很好的连接。工作人员将周边地区的邮政设施及用户的信息输入到计算机信息管理系统中，信息管理系统就能够快速的计算并设计最理想的连接线路，在保证效率的同时，又提高了安全性。

1.3 邮政设施的保护

工作人员把各邮政点、各邮政设施的信息输入到信息管理系统中，信息管理系统会将这些信息储存，并利用其强大的存储和记忆功能，在邮政设施出现故障时，可以很清晰快速的指出故障地点、原因及解决方案，通信工作不再需要工作人员长途跋涉前往现场，通过计算机信息管理系统可容易很轻松的发现连接中的问题，针对性的提出解决方案，很大的程度上提高了工作效率。

2 城市电话系统规划

在现代通信的发展中，电话系统已经成为一项很重要的基础项目。电话系统的质量和完整，标志着这个城市的整体发展水平。计算机信息管理系统的应用，很大程度上提高了城市电话系统的质量和工作效率。

2.1 固定电话的办理

用户在办理固定电话业务时，提供所需办理电话业务的地点以及用户的身份证明，业务员将用户的基本信息输入到计算机信息管理系统中，信息管理系统就会自动将用户的信息进行储存，并自动生成固定电话号码。用户在以后进行固定电话相关业务操作的时候，只需要携带用户的身份证明以及固定电话号码，便可以办理相关业务。

2.2 固定电话故障维修

在固定电话出现故障的时候，只需要拨打客服电话，提供用户固定电话号码，系统就会自动发出指令，指派相关维修维修人员前往，减少了很多繁琐的步骤，高效可行。

3 城市移动通信

在移动通信发展的今天，我们的生活已经离不开移动通信，因此，保证移动通信的健全畅通，是通信工程规划的一项至关重要的任务。在移动通信中，计算机信息管理系统已经得到了很大的应用，从业务办理、到业务查询、再到问题反馈，计算机信息管理系统都提供着很大的辅助性作用。用户在办理移动通信业务的时候，业务员将用户信息输入到计算机信息管理系统中，计算机信息管理系统将用户的信息进行储存，并提供安全保护，当用户的电话卡出现丢失、损坏等问题的时候，可以持身份证明到业务网点进行办理。信息系统会自动识别用户信息，提交用户问题，记录问题信息，业务员通过计算机信息管理系统进行相关问题处理。

4 城市广播电视设施规划

广播电视设施是城市规划中最基础性的设施，由于覆盖面积广、用户信息量庞大以及易出现故障，因此在通信工程规划工作中，广播电视设施的规划是一项重中之重。在网络系统中，广播和电视的信号利用卫星以及庞大的网络传到每一个用户，在计算机信息管理系统的应用下，数据信息可以及时、便捷、准确地到达每一个用户手中，极快捷的信息处理方式，在业务办理、故障报停、线路维修等方面，为城市广播电视设施规划提供了很大程度的帮助。

5结论

运用计算机信息管理系统使通信工程规划工作逐步走向科学化、系统化、规范化，对通信工程规划的日常工作管理更加及时、准确。计算机信息管理系统强大的的数据分析和庞大的信息存储，大大减轻了工作人员的工作难度，在保证数据信息的准确安全的同时，大大提高了工作效率，通信部门可以通过计算机网络，即时地清晰地了解到整个城市的通信工程情况，为通信部门提供了准确快捷的消息，也为城市通信工程规划发展提供了真实可靠的依据。

参考文献

[1]徐勰.计算机信息管理系统研究[J].信息系统工程，2012，2：56-57.

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[3]曹垣亮，彭国荣，宋恩昌.海南博鳌亚洲论坛数据通信工程规划[J].数据通信，2006，1：44-46

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