现代电子信息提高效能监察的应用

来源：搜论文知识网位置：电子技术论文时间：2017-12-01 10:25

当今社会电子产品已经深入人们的生活，它们为我们提高了更高品质的生活服务，小到人们的生活起居，大到国家的科技发展都离不开电子信息产业，本文主要探讨现代电子信息提高效能监察的应用。

《信息系统工程》电子信息期刊，为科技类月刊，国内外公开发行，由天津市发展和改革委员会主管、天津市信息中心主办、国家信息中心及各省市信息中心全力支持的国家经济信息系统核心期刊。本刊以信息化管理为核心内容，以信息技术的前瞻性、实用性、创新性为特色，面向信息系统管理和网络管理人员。

1 电子信息

手机、mp3、mp4、psp、apple等五花八门的电子产品在各个年龄层都刮起了一阵狂风。那么什么是电子信息呢?电子信息就是电子产品在我们需要的时候给我们提供的便捷服务。它广泛的应用在计算机技术、通信技术和高密度存储技术的各个领域并得到众人的喜爱。电子信息在信息的存储、传播和应用方面已经打破长期以来纸质载体存储和传播信息的一统天下，代表着新的发展方向。在这个基础上企业也广泛的使用电子信息，在企业的发展和人员的安排上得到良好的效益。企业主要是应用电子管理提高企业的效能。高的效能带来高的收益。同时我们应该把电子信息作为管理的企业发展的一个核心的力量。充分的利用现代化的科学技术，与时俱进、开拓创新，不断的深化电子信息在企业的能效，加上科学的管理制度，使之更好的发展。

电子信息是整个电子工程的核心支架，在计算机、医学、科技等各个领域的发展相当优秀。现今电子信息的产业作为发展的主力军，起着不可忽视的作用。所以目前太多数的企业将电子信息作为企业管理的一个重要的工具，巨资改变公司现有的企业网络环境，将电子信息运用到切合企业实际的领域中。更好的发展公司，创造更高的收益。

我们知道电子信息在当今社会已经逐渐趋于产业化的新时尚，现在我们以企业为例简单的探讨电子信息在企业中的使用。不管是在怎样的企业，电子信息化这个词都是不陌生的。下面我们用这个公司来说电子信息在企业的重要性，山西某煤矿公司在近来来建立了具有特色的计算机网络，先后投入高资金，建成了性能卓越的、技术一流的计算机网络体系，采用自主铺设的光缆、网线或租用电信虚拟专线等多种方法，将公司所属各个单位、部门的2级信息中心介入到公司的网络中心。形成一个内部的网络体系。在整个的过程中使公司的信息在各个部门流传，使工作更好的开展。节省了不必要的劳动力。在安全等方面电子信息这个帮手都做得很好。能够及时的勘察出井下温度等多种数据的变化。更好的保证了工人的安全。能够实现井下和井上的通话，让工作更好的开展，及时指挥创造公司的高收入。这只是电子信息在企业中运用并获得收益的一个小小的例子。

2 效能监察及应用

什么是效能监察?效能监察是在市场经济条件下，企业效能监察是纪检监察部门通过监察对象履行的职责、依法行政及其效率、效果的的监督检查，以达到促使监督对象增强工作的责任心，改进管理。提高工作的效率，增加企业的收益，加强勤政建设目的的活动。

为什么要开展效能监察?效能监察是一个企业的加强管理发展经济的需要。实施效能监察，可以避免“上有对策下有对策”工作不负责、有法不依等问题的的发生。能够进一步的促进企业的健康发展。效能监察是纪检监察工作为经济建设服务的需要。规范企业的管理，规范个人在企业中的职责，调动个人及部门的积极性。更好的为企业的发展做铺垫。

效能监察的作用是什么?效能监察是管理的再管理、监督的再监督，就是高层次的监督和管理。从这个意义上讲，企业的管理涉及的地方，效能监察就应该延伸到哪里。效能监察能够促进企业的经济效益的提高，促进企业的管理和企业正直之风的建设，抓住不时期不同的工作重点，是企业的发展和赢利达到一个最大的额度，不管在工作进度还是工作质量、资金使用上都进行监察。对完成目标任务、提高经济效益起到直接的作用。在实施效能监察的时候我们需要抓住以下的几个重点，把握住好的立足点，找准切入点，突出重点和抓住关键点切实的做好监察的工作。监察会实现企业的两个效益，一个是自律效益，另一个是开展效应。我们应通过监察对企业的员工起到一定的监督作用，使他们自身约束自身的行为，在良好的环境下给企业创造更好的利益。那么开展效益就是各个部门在某些意义上是互通的相互了解彼此扶持使企业的赢利在最大化的扩张。效能监察还能促进一个企业的和谐发展。促使各部门的良性竞争。促使员工个人的数质的提高。

既然我们了解到效能监察的重要性，那么如果将效能监察和电子信息技术相结合，我们企业就不必成立一个专业的小组对这些琐碎之事进行不必要的人力及物力财力的花费。首先我们应该在企业中建立一个完整的网络系统，使我们的办公环境成为一个小型的局域网。使这个企业在一个主机的掌控下，是各个2级部门的分机在一个主机的掌控下，使各个分机的资源共享，主机控制这些的整个资源，避免不你要的恶意竞争的发生。对财务等系统的管理实施财务明亮化，即在2级以上的办公室管理电脑开通财务查询系统，使用密码访问，是各个领导层对财务的应用系统。针对各个员工我们实行上下班打卡的制度，此系统需要与电脑操作联系，对各个员工实施指纹卡的服务记录员工的出勤率。在各个2级及以上部门实施电脑签到系统，达到整个系统在整个公司的统一。

将电子信息应用在检查管理中，是目前大多数企业的管理方式。它具有以下几个优点。1)电子信息在检查管理中的应用可以有效地降低公司的人员投入，创造更高的效益。2)能提高检查管理的可靠性，达到一个规范个人和约束个人的目的。3)提高效能检查在公司的权威性，避免不必要的争端发生。4)在各个部门实现的信息互通，减小了因为各个部门缺少沟通而造成的争执以及给企业的带来的损失。5)是各领导更好的了解公司的企业的动态。第六，在财务支出和收入方面使所有的账目一目了然。这样的电子信息产业化在各企业的效能监察应用发挥着其独特的优势。这个是一次性的投入，企业终身的受益。

3 总结

在这个信息产业化的时代，电子信息在各个领域的应用是大展身手。小到人们的生活起居，大到国家的科技发展都离不开电子信息产业的身影。现今，我们在各个管理和监察系统也在构建电子信息的网络。这样就节约了企业人力、财力、物力等方便的开支。提高了企业中个人约束的能力，加强了企业廉政的管理。促进了员工的积极性，另一方面，保证的企业良好有序的发展，避免员工因不必要的因数争执。电子信信息在效能监察中的应用就起到一个公平、公正、有法可依、有规可循的作用。在整个监察管理的系统中提高了监察管理的力度。在整个效能监察中，现代的电子信息的应用在效能监察中起到了提高效能监察的作用，使整个企业充满生机蓬勃发展。

参考文献：

[1]裴树成，效能监察见效能，中国石油化，半月刊，第20期：64-65.

[2]连福伦，应用现代电子信息提高效能监察实效，中国煤炭，第34卷，12期，2008.12：31-32.

[3]陈消波，效能监察的作用与实施，金山企业管理，2010.4：33-35.

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